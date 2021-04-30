Российские ИТ-компании обрушились с критикой на «закон о запрете просвещения»

Сразу четыре крупные ИТ-организации России резко раскритиковали проект постановления Минпросвещения о просветительской деятельности. Он накладывает слишом много ограничений на лекторов из ИТ-сферы, о чем организации написали в письме главе Минцифры Максуту Шадаеву. Они назвали все эти нововведения бессмысленными.

ИТ-отрасль недовольна новыми ограничениями

Российская ИТ-сфера выступила с критикой проекта правительственного постановления о просветительской деятельности, являющегося дополнением к спорному закону, получившему народное название «закон о запрете просвещения». По информации «Коммерсанта», в Минцифры направлено открытое письмо с критикой этого проекта, под которым подписались «Ассоциация предприятии компьютерных и информационных технологий» (АПКИТ), «Разработчики и операторы систем электронных услуг» (РОСЭУ), а также «Руссофт» и «Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов» (НПППП).

Письмо было отправлено 27 апреля 2021 г. лично главе Министерства Максуту Шадаеву. Представители Министерства подтвердили CNews получение письма.

Почему проект вызывает критику

Документ, который резко раскритиковали российские ИТ-компании – это проект постановления Минпросвещения «Об утверждении положения об осуществлении просветительской деятельности». Он был опубликован для общественного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов 21 апреля 2021 г.

Новая инициатива Правительства вызвала неодобрение со стороны ИТ-сообщества

Проект постановления, как сообщал CNews, определяет формы и направления просветительской деятельности, а также требования к просветителям. Так, к участию в подобного рода деятельности причисляются распространение в интернете информационной продукции, видео- и аудиоматериалов, создание просветительских интернет-порталов. Не смогут вести просветительскую деятельность юридические лица, признанные российскими властями иностранными агентами. Физлицам для получения одобрения со стороны властей потребуется не менее чем двухлетний опыт в сфере просвещения. Таким образом, под запретом оказываются любые несогласованные с чиновниками лекции, мастер-классы, вебинары, затрагивающие любые темы.

Данный проект является дополнением к скандальному законопроекту о просветительской деятельности, который был подписан Президентом России Владимиром Путиным в начале апреля 2021 г. Он подвергся еще большей критике, в основном со стороны представителей научного, образовательного и культурного сообществ, поскольку в нынешнем своем виде вместо точного определения «просветительской деятельности» он дает лишь расплывчатое его описание. В результате под него теперь подходит каждый человек, который делится с кем-либо любой информацией вне образовательных программ.

Мнение ИТ-индустрии

Подписавшиеся под письмом Шадаеву ИТ-организации считают бессмысленным ограничение преподавания «не только общественных дисциплин, в которых возможно “двоякое толкование тех или иных событий”, но и точных наук, например, математики и информатики». По мнению подписавшихся, принятие законопроекта в том виде, в котором он существует сейчас, усложнит работу с образовательными учреждениями и может негативно отразиться на всей ИТ-индустрии.

Проект правительственного постановления раскритиковал и лично исполнительный директор АПКИТ Николай Комлев. С его слов, если инициатива Минпросвещения будет принята, то ИТ-специалист, желающий провести лекцию в вузе, будет вынужден потратить несколько дней своей жизни на медосмотр и прочие формальности. Он добавил, что если у лектора не будет хватать хотя бы одной справки из необходимого набора, то его выступление перед студентами может быть признано незаконным просветительством.

ИТ-компании обратились к Максуту Шадаеву с просьбой о доработке проекта – из него, по их мнению, следует убрать упоминание деятельности, связанной с точными науками. Также отрасль ходатайствует о переносе окончания сроков общественного обсуждения проекта – они начались 23 апреля 2021 г. и должны завершиться 7 мая 2021 г., а ИТ-компании хотят продлить их на две недели – до 21 мая 2021 г.

Молниеносное принятие закона

За «законом о запрете просвещения», для которого Минпросвещения и подготовило свой проект правительственного постановления, стоят члены Совета Федерации Андрей Климов, Елена Афанасьева, Александр Вайнберг, Любовь Глебова и Олег Мельниченко. Вместе с ними над документом работали и 10 депутатов Госдумы, шесть из которых относятся к фракции «Единая Россия». Это Василий Пискарев, Андрей Альшевских, Наталья Поклонская, Андрей Исаев, Ирина Белых и Адальби Шхагошев. Им в этом помогали депутаты от «Справедливой России» (Николай Рыжак и Алексей Чепа), ЛДПР (Дмитрий Савельев) и КПРФ (Ризван Курбанов).

Документ, на тот момент еще законопроект № 1057895-7 под названием «О внесении изменений в Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации”», был внесен на рассмотрение в Госдуму 18 ноября 2020 г. 23 января 2021 г. он прошел первое чтение – за его проголосовал 321 депутат, а против высказалось 37, причем среди проголосовавших против были и два его автора – Ризван Курбанов и Николай Рыжак.

Во втором чтении, прошедшем 9 марта 2021 г., законопроект получил поддержку 305 депутатов, 62 оказались против него, в том числе Рыжак и Курбанов. Свое мнение они не изменили и в третьем чтении (16 марта 2021 г.), оказавшись среди 95 депутатов, высказавшихся против принятия документа.

Совет Федерации одобрил проект 31 марта 2021 г., а через шесть дней под ним появилась подпись главы государства. В итоге весь путь от внесения на рассмотрение в Думу и до превращения в федеральный закон № 85-ФЗ документ № 1057895-7 проделал менее чем за пять месяцев. В силу он вступает 1 июня 2021 г.

Зачем нужен новый закон

Новый закон, плод труда 15 человек, фактически запрещает заниматься просветительской деятельностью без разрешения органов власти. В тексте документа сказано, что просветительская деятельность – это деятельность, направленная на распространение знаний, опыта, формирование умений, навыков, ценностных установок, компетенции в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.

Также закон, до вступления в силу которого остался всего лишь месяц, наделяет Правительство России полномочиями по определению порядка и условий ведения просветительской деятельности и форм контроля за ней. Документ запрещает использование такой деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в частности с помощью доведения до учащихся недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях. Он также обязывает вузы получать заключения Минобрнауки или Минпросвещения для подписания соглашений о международном сотрудничестве. Это, по мнению, авторов инициативы позволит не допустить негативного иностранного вмешательства в образовательный процесс.

Инициатива подверглась критике со стороны экспертного сообщества. В частности, отрицательное заключение в его отношении вынесла Счетная палата. «Реализация законопроекта приведет к ограничениям деятельности организаций гражданского общества, в том числе социальных некоммерческих организаций, дискуссионных площадок, клубов по интересам, культурных центров, сообществ, созданных по интересам и прочее», – отметили в ведомстве.

К слову, над текстом закона авторы работали в Microsoft Word, к тому же пиратском, несмотря на то, что в России идет кампания по замещению иностранного ПО в госсекторе российскими аналогами.