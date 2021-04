Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии апреля 2021

Спрос на программистов на подъеме

Медиана фактической зарплаты сотрудника, занятого программированием и/или разработкой программного обеспечения (ПО) по итогам I квартала 2021 г. неуклонно увеличивалась и достигла 165 449 руб. в Москве (прирост 2,9% год к году), 136 820 руб. в Санкт-Петербурге (6,5% год к году), и 98 143 руб. в регионах без учета двух столиц (2,5% год к году). Об этом CNews рассказали представители сервиса поиска работы и подбора персонала HeadHunter со ссылкой на банк данных заработных плат компании.

Всего в апреле 2021 на портале hh.ru было представлено более 105 тыс. вакансий в ИТ-сфере. Как пояснили CNews в HeadHunter, из этого числа более 41 тыс. вакансий предлагалось для программистов и разработчиков ПО, порядка 21 тыс. – для ИТ-инженеров и 11,9 тыс. – для менеджеров по продажам. Студенты и начинающие карьеру в ИТ-могли найти для себя подходящее предложение среди более 7 тыс. вакансий.

Тройку городов-лидеров по числу предложений работы в ИТ по традиции возглавила Москва с 35,8 тыс. открытых вакансий, второе место занял Санкт-Петербург с более 13 тыс. вакансий, на третьем – Новосибирская область с 3,7 тыс. вакансий. Зарплатная вилка для 807 вакансий из всех представленных на портале hh.ru начиналась от 345 тыс. руб.

Для российских ИТ-специалистов переезд на трудоустройство в другую страну на протяжении апреля 2021 г. в основном предлагали компании из Кипра, Латвии и Германии. Наиболее высок спрос у иностранных работодателей на специалистов в области программирования и разработки, также немало предложений для веб-инженеров и веб-мастеров.

В HeadHunter специально для читателей CNews подготовили подборку самых высокооплачиваемых вакансий апреля для ИТ-специалистов.

Руководитель группы аналитиков

Московская компания Gara.capital разыскивает в штат на полную занятость аналитики с опытом от трех лет на должность руководителя группы количественных исследователей (Quantitative Researcher TeamLead), с зарплатой от 600 тыс. руб. до вычета налогов. На этой должности соискателю предстоит заниматься анализом больших массивов данных, поиском статистических закономерностей, построением моделей для предсказания поведения рынка, а также проведением количественных исследований и разработкой инфраструктуры для торговли на финансовых рынках.

Зарплатная вилка для 807 апрельских ИТ-вакансий на hh.ru начиналась от 345 тыс. рублей

От кандидата требуется опыт руководства торговой команды числом более четырех человек, опыт в написании прибыльных высокочастотных стратегий, глубокое знание теории вероятности и статистики. Не помешает опыт программирования на C++, работы с CodeForces 2000+, а также навыки математического анализа и анализа данных, а также опыт побед на международных или всероссийских олимпиадах по математике и программированию.

Ведущий инженер C++ по вычислительным алгоритмам

На должность старшего/главного инженера по вычислительным алгоритмам (Senior/Principle C++ engineer – computation algorithms) с зарплатой в диапазоне $6-10 тыс. до вычета налогов в московскую компанию The Bricks Inc. разыскивается сильный С++ инженер с опытом работы 1-3 года, которому предстоит заниматься разработкой и усовершенствованием движка вычислений, которые поддерживает оптимальные многопоточные вычисления на массивных графах, не обязательно умещающиеся в оперативной памяти.

От соискателя требуется глубокое понимание и опыт работы с современны C++, хорошее понимание основных примитивов многопоточности, умение решать алгоритмически сложные задачи с упором на производительность. Приветствуется предыдущий прикладной опыт в разработке движков баз данных, аналитики, поисковых движков, JIT-компиляторов, сложных парсеров, 2D/3D/CAD движков визуализации и подобных проектах. Предполагается, что претендент на должность будет работать в одном коллективе с выходцами из Google, Stanford, «Яндекс», Spotify, Microsoft и Mail.ru.

Старший разработчик ПО для поисковых систем

В канадскую компанию Behavox, специализирующуюся на работе с петабайтами больших данных с применением алгоритмов ИИ/ML, разыскивается старший разработчик ПО для поисковых систем (Senior Software Developer – Search) с профильным опытом работы более шести лет. Ожидаемая зарплата – от $10 тыс. в месяц до вычета налогов.

Для соискателя обязательным является продвинутое знание английского языка (Upper-Intermediate), основательные знания Java, Apache Lucene и опыт работы с одним из JVM-языков (Groovy, Kotlin, Scala). Компания предлагает соискателю оплату переезда вместе с семьей в Канаду на постоянную работу в офисе компании в Монреале.

Руководитель эксплуатации ИТ-систем

Финтех-компания Scalable Solutions из Санкт-Петербурга разыскивает в штат на полную занятость с возможностью удаленной работы руководителя эксплуатации ИТ-систем с опытом работы не менее трех лет, с ежемесячным окладом от 450 тыс. руб. на руки.

От претендента требуется опыт построения и эксплуатации финтех-систем корпоративного уровня, опыт выстраивания поддержки уровней L1, L2 и L3, опыт выстраивания и обеспечения SLA для работы с B2B-клиентами высоконагруженных систем, функционирующих в режиме 24/7/365. Плюсом будет опыт прохождения сертификаций и аудитов.

Главный технический директор (CTO)

Московский офис компании Social Links, разработчика B2B и B2G SaaS решений для проведения расследований по открытым данным (OSINT), разыскивает в штат на полную занятость главного технического директора с профильным опытом работы от трех лет, навыками в Scrum, опытом работы со стеком Python, JS, MongoDB, OrientDB, Elastic Search, Docker, Rancher, Vue.js и RabbitMQ. Уровень зарплаты – от 400 тыс. руб. в месяц на руки.

На этой должности соискателю предстоит создавать и реализовывать часть ИТ-стратегии компании, взять на себя руководство и развитие команды из 20 и более человек, подготовить инфраструктуру к постоянному масштабированию, а также осуществлять оперативное управление тремя продуктовыми Dev-командами, а также командами R&D, DevOps и техподдержки. Кроме того, в должности CTO соискатель будет заниматься подготовкой к сертификации по ISO 27001 и ведением бюджета ИТ-департамента.

В качестве дополнительных плюсов должности указаны опцион, годовой бонус, полная автономность в принятии решений, а также перспектива релокации в Нидерланды.

Руководитель группы аналитиков

Глава группы аналитиков (Team Lead Analytics) с международным опытом работы с B2B SaaS и веб-аналитикой (GTM, Google Analytics), понимающий концепты ML, разыскивается в московский офис компании Chatfuel, специализирующейся на разработке платформы для создания ботов для Facebook Messenger. Ежемесячная зарплата – на уровне $4-7 тыс. на руки.

Главной задачей претендента на должность будет организация исследовательских и инжиниринговых процессов в области работы с данными, разработка основных продуктовых, маркетинговых и бизнес-дашбордов, внедрение практики AB тестов, совершенствование работы аналитической команды компании. От соискателя требуется наличие опыта выстраивания аналитических процессов от этапа сбора данных до конечного пользователя, опыт выстраивания ETL-конвейеров, работы с SQL, Python, Google Cloud, Tableau, MongoDB, Git, Anaconda, Apache Airflow или аналогичными продуктами, а также понимание юнит-экономики продукта и продуктовых метрик, аналитических технологических стеков, умение выбрать наиболее оптимальные решения в рамках текущих ограничений.

Разработчик полного стека C#

Компания MetaQuotes Software Corp. из Лимассола разыскивает «в офис на берегу моря» разработчика полного стека C# (Full stack C# Developer) с профильным опытом более шести лет, готового к релокации на Кипр. Уровень зарплаты – от 5 тыс. евро в месяц, вакансия доступна соискателям с инвалидностью, на релокацию выплачивается разовый бонус 5000 евро на руки, а также компенсация расходов на аренду жилья в первый месяц проживания на Кипре.

Работа подразумевает продвинутые знания в области веб-программирования, необходимо хорошее знание.NET Core, C#, ASP.NET, MVC, WebFroms, HTML, JavaScript, CSS, PostgreSQL, MySql, а также навыки разработки серверных и клиентских решений с использованием ASP.NET, C#, JavaScript, CSS и HTML, знание и опыт настройки Microsoft IIS, хорошее знание языка запросов SQL и реляционных СУБД, принципов функционирования интернета и протоколов: HTTP, HTTPS, TCP/IP.

Плюсами также будут смежные знания, такие как опыт разработки на C/C++, общие представления или опыт в SEO, представление об интернет-маркетинге и работе рекламных платформ и портфолио проектов.

Архитектор ПО – технический директор

Московская мультипродуктовая ИТ-компания полного цикла разработки ZennoLab разыскивает в штат архитектора ПО – технического директора с удаленным режимом работы. Предполагаемый уровень доходов претендента – 450-550 тыс. руб. на руки.

Соискателю с опытом не менее трех лет работы на позиции архитектора ПО или технического директора, глубоким пониманием архитектурных особенностей .Net C#, знаниями C# на уровне эксперта, JS, TCP/IP стека, сетевого взаимодействия на высоком уровне, предстоит работать в команде разработчиков SaaS продуктов, заниматься подбором технологий и инструментов, наиболее подходящих для решения задач, выстраивать архитектуры приложений, проводить технический аудит имеющихся решений, писать код критичных участков приложений, принимать участие в CodeReview, а также заниматься техническим развитием команды. Плюсом также будет знание С++, Python, ASP.Net, опыт использования Docker / Kubernetes в production-окружении, опыт работы с Prometheus, Grafana, AppMetrics, NewRelic, GrayLog.

Разработчик полного стека JavaScript

Израильский проект Luminati, разрабатывающий P2P VPN, видео CDN нового поколения и другие продукты, разыскивает в штат на удаленную работу разработчика полного стека JavaScript с опытом работы более года. Уровень зарплаты – 480-510 тыс. руб. на руки.

От претендента требуется хорошее знание английского языка, опыт работы с Node JS framework (ExpressJS, Promise - Experience with MongoDB), не менее двух лет опыта работы с JavaScript и открытыми веб-технологиями, знание клиентской части браузерных технологий (JavaScript, CSS, HTML).

Старший инженер DevOps

Международная компания Globaldots Israel Ltd., поставщик услуг Cloud Performance, Content Delivery и Security Technologies, предлагает вакансию старшего инженера DevOps (Senior DevOps Engineer) с ежемесячным окладом $6-7 тыс. до вычета налогов.

В офис компании в Санкт-Петербурге на полную занятость с удаленным режимом работы требуется опытный инженер DevOps со стажем не менее пяти лет, обладающий продвинутыми знаниями в области AWS, GCP или Azure, знакомый с инструментами IaC (Terraform, terragrunt, terraformer, CloudFormation, Pulumi), технологиями Kubernetes и Docker (EKS, GKE, kops, kubespray), Helm3, helmfile, инструментами CI/CD (Jenkins) и другими навыками. Свободный разговорный и письменный английский, сильные аналитические навыки и навыки решения проблем будут большими плюсами для кандидата.



Рынок ИТ-вакансий в России

Ранее CNews в содружестве с HeadHunter рассказал о наиболее высокооплачиваемых ИТ-вакансиях в России на конец марта 2021 г. Выяснилось, что большинство из них так или иначе были связаны с программированием, а в целом на программирование/разработку ориентирована каждая четвертая вакансия в ИТ.

В апреле 2021 г. CNews и HeadHunter представили подборку необычных, редких и экзотических вакансий для соискателей работы в сфере ИТ. Названия некоторых должностей попросту не существовали еще пару лет назад.

Ранее CNews представил рейтинг топ-50 самых востребованных ИТ-профессий на удаленке, подготовленный специалистами «Университета 2035». Примечательно, что в этом рейтинге наиболее востребованными ИТ-специалистами оказались разработчики на языке программирования Java.

В октябре 2020 г. CNews рассказал о требованиях, выдвигаемых работодателям к соискателям на вакансию системного администратора Windows, зарплатный «потолок» для которых достигает 150-170 тыс. руб. в Москве и ряде городов-миллионников.

В октябре 2020 г. CNews познакомил с уровнем зарплат программистов C#. Как выяснилось, представители этой профессии могут получать в России до 300 тыс. руб. ежемесячно, и не только в Москве, но также, например, во Владивостоке или Сочи.

В марте 2021 г. CNews рассказал об уровнях зарплат среди соискателей на различные должности – в том числе, в ИТ-отрасли, с удаленным режимом работы. Так, по данным «Работа.ру», претенденты на дистанционную вакансию разработчика Java могут рассчитывать на оклад 200-250 тыс. руб. в месяц, инженерам DevOps в «Сберавто» предлагали зарплату от 180 тыс. руб. в месяц, а программистам «1С-Битрикс» на «удаленке» готовы платить ежемесячно до 140 тыс. руб.

В начале марта 2021 г. CNews рассказал о зарплатных предложениях в России для соискателей на должность сисадмина Unix. По данным Superjob, они достигали 250 тыс. руб. в Москве, 210 тыс. руб. в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге.