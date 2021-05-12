Китай грозится «растоптать» Ericsson в отместку за Huawei

Китайские власти собираются запретить использование в своей стране 5G-оборудования шведской Ericsson. Это станет ответом на аналогичный запрет Швеции, коснувшийся телеком-железа Huawei, введенный в октябре 2020 г. и до сих пор не отмененный. Для Ericsson это обернется крупными потерями, поскольку компания зарабатывает в Китае в разы больше, чем на родине.

Санкции в ответ на санкции

Китайские власти намерены значительно усложнить деятельность шведской телекоммуникационной компании Ericsson в ответ на европейские санкции против Huawei. Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ), Ericsson может лишиться права на участие в расширении 5G-сети в КНР в случае, если власти Швеции не снимут запрет на использование в стране телеком-оборудования производства Huawei.

Противостояние Швеции и Китая, где меж двух огней оказалась Huawei, началось в октябре 2020 г. Власти страны запретили использование оборудование компании в строительстве сотовых сетей пятого поколения якобы из соображений национальной безопасности.

В попытке оспорить решение европейского государства Huawei обратилась с иском в шведский суд. На момент публикации материала решение по этому делу принято не было – вердикт может быть вынесен до конца II квартала 2021 г. Если суд встанет на сторону государства, Китай заблокирует поставки оборудования Ericsson в страну.

Руководство Huawei утверждает, что ее 5G-техника не несет никакой угрозы национальной безопасности. В судебном иске компания указала также, что решение о запрете его использования в стране власти Швеции приняли в первую очередь для поддержки Ericsson.

Для Ericsson блокировка в Китае будет означать потерю солидной части выручки

Представители Ericsson не отреагировали на планы властей Китая о внесении ее в свой «черный список». Акции компании после этих угроз обрушились на 4%.

Ericsson не враг Huawei

На рынке телекоммуникационного оборудования и технологий Huawei и Ericsson являются конкурентами. Но, тем не менее, именно Ericsson была первой, кто отреагировал на блокировку базовых станций Huawei властями Швеции.

Компания выступила против решения своего государства и заявила, что непременно уйдет из страны, если Huawei останется в «черном списке». По информации издания Daily News, об этом прямым текстом написал гендиректор Ericsson Берье Экхольм (Borje Ekholm) в своем письме министру торговли Швеции Анне Холлберг (Anna Hallberg).

В письме Экхольм упомянул и ZTE – еще одну телекоммуникационную компанию из КНР, попавшую под санкции Швеции. Он подчеркнул, что Ericsson останется в стране, только если «бан» будет снят с обеих этих компаний.

Анна Холлберг ответила на письмо главы Ericsson. Она сообщила ему, что правительство Швеции не может снять запрет на «железо» Huawei и ZTE, потому что секретариат Управления почт и телекоммуникаций Швеции принял соответствующее решение на основе рекомендаций Министерства безопасности и вооруженных сил страны.

Почему Ericsson защищает конкурента

По данным портала GizChina, на мировом рынке в настоящее время есть три основных поставщика 5G-оборудования – Ericsson, Huawei и Nokia. В этом свете Ericsson были бы выгодны любые ограничения, затрагивающие Huawei, но вместо этого компания борется за снятие санкция со своего соперника.

WSJ пишет, что на деле Ericsson очень выгодна «разблокировка» Huawei в Швеции. Сам Берье Экхольм лоббирует снятие санкций с Huawei потому, что из 100% продаж Ericsson лишь 1% приходится на Швецию, тогда как на Китай – 8%. Помимо этого, в китайском подразделении Ericsson работает 13 тыс. человек, плюс в этой стране у компании расположено производство.

Таким образом, Ericsson потеряет значительно больше от запрета на деятельность в Китае нежели от ухода с шведского рынка. К тому же, Китай в настоящее время – это крупнейший рынок 5G-сетей. По данным Global Times, четыре основных государственных оператора связи этой страны готовятся к проведению раунда испытаний 5G-оборудования, чтобы определить, кто из производителей будет допущен к поставкам базовых станций для следующего этапа строительства общенациональной сотовой сети.

Где еще запрещено «железо» Huawei

5G-оборудование разработки Huawei запрещено к использованию не только в Швеции. С 2018 г. его нельзя применять при строительстве сотовых сетей в США и Австралии, а в апреле 2021 г. пишет Reuters, аналогичный запрет вступил в силу в Румынии. Канада, по данным CBC, в настоящее время тоже рассматривает отказ от телеком-оборудования этого вендора.

В России прямого запрета на 5G-станции Huawei пока нет, как нет и самих общедоступных сетей пятого поколения. Существует лишь несколько тестовых сетей с минимальной зоной покрытия, а также сеть «для избранных», которую МТС запустил в Москве в начале марта 2021 г.

Китай пока не реагирует на сомнения Канады и решение Румынии, а вот Австралии он дал отпор, хотя и не связанный с 5G. В 2020 г. Австралия обвинила КНР в причастности к пандемии коронавируса, охватившей весь мир. Этот вирус начал свое распространение в декабре 2019 г. из китайского города Ухань.

В ответ на обвинения власти Поднебесной ограничили импорт в страну целого ряда австралийских товаров, в том числе и продовольственных. Под запрет попали, помимо прочего, вино и говядина.