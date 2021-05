Американские СМИ: Причины развода Билла Гейтса - это проститутки, стриптизирши и оргии

Билл Гейтс разводится со своей женой Мелиндой после 27 лет брака. Инициатором бракоразводного процесса стала Мелинда. В начале их отношений основатель Microsoft любил холостяцкие вечеринки со стриптизершами, проститутками и оргиями в бассейне. Даже после женитьбы на Мелинде в 1994 г. Гейтс продолжал видеться со своими бывшими девушками.

Распутный Билл Гейтс

Раскрыты новые подробности развода основателя Microsoft Билла Гейтса (Bill Gates) со своей женой Мелиндой (Melinda Gates). Как пишет New York Post (NYP), одной из причин ухода Мелинды стало пристрастие миллиардера к распутной жизни с порно-шоу, стриптиз-клубами, проститутками и оргиями в бассейне.

Эти увлечения были частью жизни Гейтса в 80-х – начале 90-х годов XX века, пишет NYP со ссылкой на его биографа Джеймса Уоллеса (James Wallace), который называет основателя Microsoft «бабником». Об этом он написал в своей книге Overdrive: Bill Gates and the Race to Control Cyberspace («Овердрайв: Билл Гейтс и гонка за контроль над киберпространством»), изданной в 1997 г.

Со слов Уоллеса, Билл Гейтс нередко устраивал холостяцкие вечеринки и посещал ночные клубы, а также нанимал стриптизерш, чтобы те приходили к нему домой и плавали обнаженными в его бассейне вместе с его друзьями. Уоллес подчеркивает, распутный образ жизни Гейтс начал вести еще в 80-х годах, и в его поведении ничего не изменилось даже после начала отношений с Мелиндой в 1988 г.

Билл Гейтс со своей женой Мелиндой (слева)

«Это было продолжением его учебы в Гарварде, где он действительно любил часто бывать в печально известном бостонском районе Combat Zone с его порно-шоу, стриптиз-клубами и проститутками», - писал Уоллес в своей книге. Билл Гейтс поступил в Гарвард в 1973 г., но через два года был отчислен. Название Combat Zone раньше носил район «для взрослых» в центре Бостона (штат Массачусетс, США). Раньше в нем располагались стриптиз-клубы, пип-шоу, кинотеатры с рейтингом X и книжных магазинов с книгами для взрослых.

«Его распутство было хорошо известно, хотя и не очень хорошо освещалось», - написал Уоллес в своей книге. Он добавил, что Мелинда «хорошо знала о пристрастиях Гейтса» даже после того, как они начали встречаться, и что пара даже «распалась почти на год» из-за нежелания Гейтса принять на себя обязательства перед Мелиндой. «Однако, когда они снова сошлись в 1992 г., их отношения становились все крепче», - написал Уоллес.

Бракоразводный процесс четы Гейтсов начался 3 мая 2021 г. Состояние Билла Гейтса на момент публикации материала, по данным Forbes, составляло $126,1 млрд. В списке Forbes он занимает четвертую строчку. Состояние Мелинды Гейтс - $2,3 млрд.

Неверность Гейтса подтверждена

В книге Джеймса Уоллеса сказано, что Билл Гейтс даже после нескольких лет отношений с Мелиндой продолжал видеться со своими бывшими девушками, в том числе с Энн Винблад (Ann Winblad). В книге приводится ее интервью, в котором она говорит, что Гейтс иногда проводил с ней выходные даже после женитьбы на Мелинде в 1994 г.

Книга о похождениях Билла Гейтса

Бывший топ-менеджер Microsoft Верн Рабурн (Vern Raburn) подтвердил изданию Daily Mail точность изложения биографии своего давнего друга Гейтса в книге Уоллеса. Он добавил, что в период начала отношений Гейтса с Мелиндой действительно имела место быть «неверность» Билла.

«Быть обнаженным в бассейне - не проблема. Но есть разница между тем, чтобы быть обнаженным в бассейне с целой группой других людей, и быть обнаженным в бассейне с кем-то еще или в постели с кем-то еще», - сказал Рабурн о Гейтсе.

Энн Винблад, бывшая девушка Билла Гейтса

Верн Рабурн, работавший в Microsoft с 1978 по 1981 гг. и руководивший подразделением потребительских товаров, отметил, что до свадьбы с Мелиндой Билл любил вечеринки. «Но я никогда не видел ничего подобного после их свадьбы», – подытожил Рабурн. Его слова идут вразрез с заявлениями Энн Винблад.

Другая версия причины развода

65-летний Билл и 56-летняя Мелинда Гейтс женаты 27 лет. Инициатором развода, пишет The Wall Street Journal (WSJ) стала именно Мелинда, которая начала консультироваться с адвокатами по разводам еще в 2019 г. По информации издания, Мелинда называла свой брак с сооснователем Microsoft «безвозвратно разрушенным».

Билл Гейтс сообщил о разводе в своем Twitter

По версии WSJ, поводом для развода Мелинды и Билла могли послужить контакты сооснователя Microsoft с Джеффри Эпштейном (Jeffrey Epstein), известным американским миллиардером. Эпштейн был обвинен в торговле молодыми девушками, в том числе несовершеннолетними, с целью передачи их в сексуальное рабство. Он совершил самоубийство в августе 2019 г.

WSJ пишет, что контакты Билла с Эпштейном были «одним из источников беспокойства Мелинды». Она даже еще в 2013 г. попросила мужа прекратить общение с ним, но тот не послушал ее.

В 2019 г., когда Мелинда начала консультироваться с адвокатами по разводу, издание The New York Times (NYT) выпустило статью о Гейтсе и Эпштейне. В заметке говорилось, что бизнесмены виделись несколько раз, и что большая часть их встреч состоялась уже после того, как Эпштейна обвинили в преступлениях.

Представитель Гейтса Бриджитт Арнольд (Bridgitt Arnold) сообщила тогда изданию, что бизнесмены обсуждали исключительно вопросы благотворительности. Она подчеркнула, что Гейтс жалел о своих контактах с Эпштейном и называл все проведенные с ним встречи ошибкой.

По информации Daily Mail, в настоящее время Билл Гейтс находится в закрытом гольф-клубе The Vintage Club в Калифорнии (США), где ему принадлежит особняк с шестью спальнями. Там он проживает последние три месяца. The Times пишет, что Гейтс в разговоре с другими членами клуба заявил, что в последние годы любви в его браке с Мелиндой не было.