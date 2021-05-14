Amazon нанимает тысячи сотрудников только для того, чтобы их поскорее уволить

Amazon заставляет руководителей и менеджеров своих подразделений специально увольнять своих сотрудников, чтобы поддерживать текучку кадров на нужном уровне. Для этого разработаны различные схемы, а некоторые руководители даже специально нанимают новых людей в штат, чтобы затем уволить их и сохранить работу тем, кто пришел в команду раньше.

Нанять и тут же уволить

Компанию Amazon уличили в найме сотрудников исключительно с целью их последующего увольнения. Как пишет Business Insider, у нее нет цели оставить их в штате – вместо этого компании нужно поддерживать текучку кадров на определенном уровне.

О подобном отношении к кадрам изданию рассказали менеджеры Amazon. По их словам, у компании есть внутреннее распоряжение, требующее от руководителей подразделений и отделов увольнять определенное число сотрудников каждый год. Притом для компании нет особой разницы, кто лишится работы – недавно пришедший в команду человек или его коллега, проработавший в ней некоторое время.

По словам источников издания, менеджерам даже приходилось специально нанимать новых людей, чтобы сохранить рабочие места «старой гвардии». Такую практику они называют «найм для увольнения» (hire to fire).

По данным портала GeekWire, в 2020 г. Amazon наняла 500 тыс. человек по всему миру. В общей сложности на февраль 2021 г. в компании работало более 1,3 млн человек.



Как все это работает

Со слов трех менеджеров Amazon, у каждого руководителя в компании есть показатель годовой текучести кадров в его отделе, называемый «незапланированным оттоком» (unregretted attrition, URA). По сути, URA – это количество сотрудников, уход (или увольнение) которых в течение года не нанес бы компании ущерба.

Представители Amazon на запрос Business Insider о существовании URA и планов по увольнению персонала для поддержания текучки кадров ответили отрицательно. Между тем, издание получило доступ к внутренним документам, где URA упоминается даже в отношении топ-менеджеров компании.

Amazon придумывает целые схемы для увольнения сотрудников

В них сказано, что свой коэффициент URA есть и у Энди Ясси (Andy Jassy) – нынешнего главы облачного сервиса Amazon Web Services (AWS), который скоро возглавит всю Amazon. Основатель компании Джефф Безос (Jeff Bezos) уступит ему этот пост в III квартале 2021 г. и сядет в кресло исполнительного председателя совета директоров своей компании.

Согласно внутренним документам, коэффициент URA у Энди Ясси составляет минимум 6%. Это означает, что в AWS каждый год меняется 6% персонала. Также в распоряжении Business Insider есть памятка для руководства AWS, в которой сказано, что за ними есть «долг».

В 2020 г. менеджмент AWS не достиг целевых показателей URA – в подразделении сменилось лишь 5% персонала. Этот «недочет» руководству сервиса необходимо исправить в 2021 г., потому на этот год URA для них повышается до 7%.

По данным портала Owler, на начало 2021 г. в штате Amazon Web Services работало 25 тыс. человек. Из этого следует, что в течение года руководство подразделения должно будет уволить 1750 работников. Если в других подразделениях Amazon коэффициент URA составляет те же 6%, то, при числе сотрудников порядка 1,3 млн, искать новую работу придется 76 тыс. из них.



При этом ни один из документов Amazon не указывает на наличие верхнего предела показателей URA. О поощрениях или наказаниях, которые могут получить менеджеры за перевыполнение «нормы», в документации сведений тоже нет.

Как Amazon увольняет сотрудников

На примере AWS издание показало, что Amazon может идти на разные ухищрения, чтобы избавиться от нужного числа сотрудников. Один из способов заключается в использовании внутренних курсов повышения квалификации под названием Focus. Эти курсы проходят и сотрудники, которые под увольнение не попадают, и у Amazon нет правила относительно того, сколько людей должны его пройти .

В итоге руководство AWS, пишет Business Insider, просто направляет на эти курсы дополнительное число людей. Менеджеры-источники издания заявили, что многие сотрудники не справляются с задачами, поставленными перед ними на этих курсах, и тогда их переводят на другие под названием Pivot. Эта программа предоставляет сотрудникам возможность либо покинуть Amazon с компенсацией в случае ее провала, либо все же улучшить свою производительность, выполнив все требования курса. Если сотрудник покидает Amazon во время прохождения одной из этих программ обучения или в результате провала курса, то он, по словам людей, знакомых с этим вопросом, больше не будет иметь права на повторный прием на работу.

Менеджеры Amazon располагают достаточной властью в компании, чтобы иметь возможность направлять на курсы Focus любого из своих подчиненных. Источники издания заявили, что пройти Focus и Pivot сложно, и многие просто сами соглашаются уйти из компании. В противном случае их могут уволить по причине провала программы повышения квалификации.

«Чтобы нанять кого-то, нужна целая команда, а чтобы уволить кого-то – только один плохой менеджер», – заявил Business Insider один из сотрудников Amazon.

Десятки тысяч новых работников

Хитрые схемы увольнения сотрудников, раскрытые Business Insider, сосуществуют вместе с планами Amazon по грандиозному расширению своего штата. По информации CNBC, в мае 2021 г. компания объявила о готовности нанять сразу 75 тыс. новых сотрудников.

Гигантское число новых работников Amazon хочет найти в США и Канаде. Она предлагает им среднюю зарплату $17 в час (1260 руб. по курсу ЦБ на 14 мая 2021 г.) и работу на складах в Калифорнии, Вашингтоне, Мичигане и ряде других штатов. Помимо этого, некоторым новым сотрудникам Amazon заплатит «подъемные» $1000 (74 тыс. руб.), а также по $100 (7395 руб.) всем без исключения за прохождение вакцинации от коронавируса.