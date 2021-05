Билл Гейтс лишился места в совете директоров Microsoft из-за секса с коллегой

Билл Гейтс, находящийся в процессе развода с женой, многократно приглашал своих коллег на свидание, будучи при этом в браке. С одной из них в начале XXI века у него были интимные отношения, из-за которых спустя почти 20 лет Гейтс был вынужден уйти из совета директоров собственной компании.

Фатальная интрижка Билла Гейтса

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) неоднократно звал сотрудниц своей компании на свидание. По информации The New York Times (NYT) он делал это даже после того как вступил в брак с Мелиндой Гейтс (Melinda Gates) в 1994 г.

Как пишет The Wall Street Journal (WSJ), одна из таких интрижек на стороне в итоге привела к уходу Гейтса из совета директоров собственной компании. Совет, по данным издания, узнал об отношениях Гейтса с одной из сотрудниц Microsoft из ее письма.

Девушка, чье имя WSJ не приводит, в своем письме заявила, что у нее и Билла Гейтса на протяжении многих лет были отношения сексуального характера. Совет директоров получил письмо в 2019 г., и известно лишь, что эта девушка работала в Microsoft инженером. Сведений о том, ушла она из компании или продолжает трудиться в ней, на момент публикации материала не было.

Билл Гейтс пока никак не комментирует новые сведения о его личной жизни

На момент публикации материала основатель Microsoft находился в процессе развода, инициированном 3 мая 2021 г. 65-летний Билл и 56-летняя Мелинда Гейтс женаты 27 лет. Состояние Билла Гейтса на момент публикации материала, по данным Forbes, составляло $128,3 млрд. В списке Forbes он занимает четвертую строчку. Состояние Мелинды Гейтс – $2,3 млрд.

Факт измены подтвержден

Сразу после получения письма совет директоров Microsoft инициировал расследование и задумался над изгнанием Билла Гейтса. Окончательное решение об этом так и не было принято – Билл Гейтс решил взять все в свои руки и подал в отставку еще до завершения расследования.

Об уходе Билла Гейтса из совета директоров собственной компании, как сообщал CNews, Microsoft заявила в середине марта 2020 г. Истинные причины его отставки на тот момент не были раскрыты. Компания заявила, что Гейтс собирается посвятить свое время благотворительным мероприятиям, касающимся изменения климата, глобального здравоохранения, а также образования.

По данным WSJ, уход Гейтса прокомментировала его пресс-секретарь. Она подтвердила, что интрижка действительно была, но закончилась «почти 20 лет назад» и завершилась «полюбовно» («There was an affair almost 20 years ago which ended amicably», «роман случился почти 20 лет назад, он закончился мирным путем», – англ). Пресс-секретарь добавила, что решение Гейтса о выходе из состава совета директоров Microsoft никак не связано с интимными отношениями с одной из подчиненных.

«Почти 20 лет назад» - это начало XXI века. Билл Гейтс ушел с поста генерального директора Microsoft в январе 2000 г. Корпорацию тогда возглавил его друг Стив Балмер (Steven Ballmer), работавший в ней с июня 1980 г.

Ухаживания за другими сотрудницами

По данным NYT, бывший глава Microsoft неоднократно приглашал сотрудниц своей компании, пока состоял в браке с Мелиндой Гейтс. Издание упоминает ряд случаев заинтересованности Билла в проведении досуга с другими девушками.

Один из таких случаев произошел в 2006 г. Тогда Билл Гейтс, после очередного совещания в Microsoft, связался с коллегой, проводившей его по электронной почте. В письме он предложил ей поужинать.

Билл Гейтс со своей женой Мелиндой

NYT приводит и другой эпизод, случившийся «год или два спустя» после этого. Билл Гейтс, находившийся в поездке по делам, связанным с благотворительностью, собирался поужинать с другой своей коллегой, сопровождавшей его тогда. Он пригласил ее, но та ушла от ответа.

Шесть нынешних и бывших сотрудников Microsoft, благотворительного фонда Гейтса и фирмы, управляющей состоянием миллиардера, заявили, что эти и другие инциденты временами создавали неудобную рабочую среду. Гейтс был известен тем, что неуклюже подходил к женщинам как в офисе, так и за его пределами. Его поведение вызвало широкую болтовню среди сотрудников о его личной жизни.

Некоторые из сотрудников заявили, что, хотя они не одобряют поведение Гейтса, они не считают его «хищническим». Они сказали, что он не заставлял женщин подчиняться ему ради их карьеры и давал им возможность отказаться от его предложений.

Развод с Мелиндой

На развод, пишет The Wall Street Journal (WSJ), подала именно Мелинда, которая начала консультироваться с адвокатами еще в 2019 г. По информации издания, Мелинда называла свой брак с сооснователем Microsoft «безвозвратно разрушенным».

По версии WSJ, поводом для развода Мелинды и Билла могли послужить контакты сооснователя Microsoft с Джеффри Эпштейном (Jeffrey Epstein), известным американским миллиардером. Эпштейн был обвинен в торговле молодыми девушками, в том числе несовершеннолетними, с целью передачи их в сексуальное рабство. Он совершил самоубийство в августе 2019 г. WSJ пишет, что контакты Билла с Эпштейном были «одним из источников беспокойства Мелинды». Она даже еще в 2013 г. попросила мужа прекратить общение с ним, но тот не послушал ее.

Но есть и другая версия причины развода миллиардера со своей женой. Как пишет New York Post (NYP), на это повлияло пристрастие миллиардера к распутной жизни с порно-шоу, стриптиз-клубами, проститутками и оргиями в бассейне. Эти увлечения были частью жизни Гейтса в 80-х – начале 90-х годов XX века, пишет NYP со ссылкой на его биографа Джеймса Уоллеса (James Wallace), который называет основателя Microsoft «бабником». Об этом он написал в своей книге Overdrive: Bill Gates and the Race to Control Cyberspace («Овердрайв: Билл Гейтс и гонка за контроль над киберпространством»), изданной в 1997 г.

В книге, как сообщал CNews, также говорится о бывшей девушке Билла Гейтса – Энн Винблад (Ann Winblad). В книге приводится ее интервью, в котором она говорит, что Гейтс иногда проводил с ней выходные даже после женитьбы на Мелинде в 1994 г.