Минцифры: действующие госинформсистемы обошлись бюджету России в 460 миллиардов

Минцифры провело инвентаризацию государственных ИТ-систем и пришло к выводу о том, что их создание и обслуживание обошлось бюджету страны различных уровней в 460 млрд руб. Сумма создания и развития обслуживающих системы ЦОДов сюда не входит.

Расходы бюджета на информсистемы

Как выяснил CNews, действующие на данный момент в России государственные информационные системы в части своего создания и обслуживания обошлись бюджету страны примерно в 460 млрд руб. К таким выводам пришло Минцифры в ходе соответствующей инвентаризации госинформсистем, о запуске которой CNews писал в середине декабря 2020 г.

Выступая на прошедшей в апреле 2021 г. онлайн-конференции CNews «ИКТ в госсекторе» директор департамента развития архитектуры и координации информатизации Минцифры Василий Слышкин уточнил, что в этой сумме расходы в 271 млрд руб. понес федеральный бюджет. На региональные расходы пришлось порядка 189 млрд руб.

Инвентаризация государственных информационных систем (ГИС) и ИТ-ресурсов, используемых госорганами всех уровней, включая федеральные и региональные ведомства, учреждения, предприятия и внебюджетные фонды, осуществлялась в соответствии с распоряжением Правительства России №3277-р от 9 декабря 2020 г. за подписью премьер-министра Михаила Мишустина.

Минцифры инвентаризировало госинформсистемы и подсчитало расходы на них

В соответствии с текстом документа, инвентаризацию должна была завершиться до 31 марта 2021 г., и до 8 апреля 2021 г. тематическая рабочая группа обязана была представить в Правительство проект доклада Президенту России о результатах проверки ИТ-ресурсов и предложения по регулированию в сфере приобретения, использования и учета этих ресурсов в госсекторе.

Аспекты инвентаризации

В ходе упомянутой инвентаризации Минцифры задавалось целью исследовать работу информсистем, созданных или приобретенных федеральными госорганами, органами исполнительной власти субъектов России, органами управления государственными внебюджетными фондами, а также подведомственными им учреждениями.

«С помощью наших “друзей” около семи тысяч пользователей на всех уровнях завели информацию о существующих информационных системах как у себя, так и у подведов, — отметил Слышкин. — В итоге у нас образовалось 1392 владельца ИТ-ресурсов. Из них, если смотреть в разрезе органов власти, 67 — федеральных органов власти, и 701 — региональный орган исполнительной власти; они являются операторами информационных систем. Кроме того, учитывались 303 подведомственных учреждения федерального уровня и 321 регионального.

По словам Слышкина, мониторинг осуществлялся во взаимодействии с Роспатентом, Федеральным казначейством, ФСТЭК, ФСО, Росимуществом и Минюстом. «Мы объединили реестры, которые находятся в различных информационных системах, дополнив их сведениями, которые наши коллеги собрали на местах», — уточнил чиновник.

«В итоге у нас на сегодняшний день оказалось 4 295 объектов инвентаризации, — продолжает Слышкин. — Всего 826 информационных систем на федеральном уровне и 3 303 на региональном уровне».

ЦОДы для информсистем

В ходе инвентаризации информсистем также были собраны данные о центрах обработки данных (ЦОД), которые их обслуживают. Правда, как сообщили CNewsпредставители Минцифры, отдельные данные о расходах на их создание и эксплуатацию, министерство аккумулировать не стало.

В целом речь идет о 22 федеральных и 144 региональных ЦОДах. «В собственности у органов государственной власти находятся порядка 17,5 тыс. стойкомест, — сообщил Слышкин. — Это те мощности, которые мы технически можем занять в инфраструктуре при дальнейшем развитии. При этом 68% этих мощностей уже заняты и используются на сегодняшний день».

По данным министерства, рассматриваемые ЦОДы в своих системах хранения данных располагают ресурсами примерно в 492 ПБ. Из них 177 ПБ приходятся на федеральные органы и 315 ПБ на ресурсы регионов страны. По подсчетам чиновников, эти ЦОДы задействовали 430,7 тыс. ядер центральных процессоров.