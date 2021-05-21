Власти вводят драконовские меры против иностранных интернет-компаний. В опасности Facebook, Google и Telegram

Депутаты «Единой России» направили в Госдуму законопроект, принуждающий иностранные интернет-компании открывать представительства в России и регистрироваться на сайте Роскомнадзора. В противном случае их ждет гора санкций, вплоть до полной блокировки в Рунете. Новые меры вступят в силу 1 января 2022 г.

Власти закручивают гайки

На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект, обязывающий все без исключения иностранные интернет-компании открывать представительства на территории России. Как сообщал CNews, его предварительная версия была готова еще в первых числах февраля 2021 г.

В документе под названием «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации» приводится список из трех требований к интернет-компаниям. Помимо необходимости открытия представительства, создания филиала или регистрации юрлица, компаниям также придется регистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, который она в дальнейшем будет использовать «для взаимодействия с государственными органами России».

В третьем требовании сказано, что компании нужно «разместить на информационном ресурсе электронную форму для направления обращений российских граждан и организаций, требования к которой устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи».

Меры принуждения

В список мер, разработанных авторами законопроекта для «стимулирования» иностранных компаний открывать представительства в России, входит запрет на распространение рекламы об информационном ресурсе. Также они предлагают запретить распространение рекламы на самом этом ресурсе, а заодно и на проведение платежей в адрес этого ресурса.

Впереди у законопроекта три чтения в Госдуме

Упомянуты запреты на поисковую выдачу и на сбор и трансграничную передачу персональных данных. Последним в перечне упомянуто частичное или полное ограничение доступа к информационному ресурсу. Под «частичным», как пояснил один из авторов законопроекта Александр Хинштейн в своем Telegram-канале, подразумевается замедление трафика.

«Разработанный законопроект призван упорядочить работу массовых иностранных интернет-сервисов в России, обеспечить защиту российских пользователей от возможного деструктивного воздействия», – говорится в пояснительной записке.

Александр Хинштейн также рассказал «Коммерсанту», что дополнительной мерой «понуждения» будет специальная пометка в выдаче поисковых систем рядом с сайтами компаний. Она будет свидетельствовать о том, что у этой компании до сих пор нет своего филиала в России, то есть она нарушает отечественное законодательство.

«Смысл в том, чтобы человек сразу получал информацию о том, что ресурс нарушает законодательство. Дальше выбор человека, хочет ли он пользоваться этим ресурсом», – сказал Хинштейн.

Подробнее о законопроекте

Над документом работали депутаты фракции «Единая Россия» Александр Хинштейн (председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи), Сергей Боярский (сын актера Михаила Боярского), Максим Кудрявцев и Антон Горелкин. Законопроект готовился при участии сенатора Алексея Пушкова.

Согласно тексту законопроекта, все российские представительства иностранных интернет-компаний будут нести ответственность за нарушения российских законов. Кроме того, они будут обязаны взаимодействовать с местными госструктурами.

«Действующее законодательство Российской Федерации не содержит прямой обязанности для Интернет-компаний, оказывающих информационные услуги российским гражданам, учредить на территории России юридическое лицо, уполномоченное действовать от имени такой компании, что позволяет им формально оставаться вне российской юрисдикции», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В ней также упомянуты четыре крупные интернет-компании, притом исключительно американские. «Facebook и Twitter <…> не имеют на территории России официальных представительств. Действующие в России ООО «Гугл» и ООО «Эпл Рус» не являются официальными представительствами материнских компаний», – уточнили авторы законопроекта в пояснительной записке.

Если законопроект пройдет три чтения в Госдуме, получит одобрение Совета Федерации и подпись Президента России Владимира Путина, то в силу он вступит 1 января 2022 г.

Следует отметить, что за день до подачи законопроекта на рассмотрение в Госдуму Хинштейн указывал, что требований к иностранным интернет-компаниям будет всего два. Они касались только российских филиалов и регистрации на сайте Роскомнадзора.

Против кого направлен законопроект

В первую очередь открывать российские представительства будут обязаны компании, суточная аудитория сайтов которых превышает 500 тыс. российских пользователей.

В пояснительной записке сказано, такие компании будут должны «создать филиалы или открыть представительства или учредить российские юридические лица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними на территории России».

По данным ТАСС, под регулирование законопроекта также попадают веб-ресурсы, которые: распространяют информацию на русском языке; используют таргетинг рекламы для российских пользователей; занимаются обработкой данных пользователей из России; получают деньги от российских граждан и организаций. При этом компании достаточно соответствовать хотя бы одному критерию из перечня, чтобы стать обязанной выполнять новые требования.

Судя по перечню требований, под действие закона подпадут не только крупные социальные сети, разработанные за рубежом, но и мессенджеры, например, WhatsApp и Telegram.

Комментарий Хинштейна

Александр Хинштейн после внесения законопроекта на рассмотрение в Госдуму прокомментировал его содержимое в своем Telegram-канале. «Исполнения трех этих нехитрых требований - вполне достаточно для установления прямых коммуникаций между ИТ-ресурсом и российской стороной (органы власти, юрлица, пользователи). Такой диалог - крайне необходим», – написал Хинштейн.

Публикация в Telegram-канале Александра Хинштейна

«Мы рассчитываем, что участники рынка с пониманием воспримут эти нововведения. В то же время, дабы они (нововведения) не остались просто декларацией, прописываются меры понуждения, которые экономически будут стимулировать ИТ-гигантов к “приземлению” и соблюдению российского законодательства, – добавил депутат. Орфография и пунктуация сохранены.

Выполнение поручения Президента

Владимир Путин распорядился разработать пакет требований к иностранным компаниям еще в начале декабря 2020 г. Ответственными за выполнение этого поручения стали глава администрации Президента Антон Вайно и премьер-министр России Михаил Мишустин.

Путин предписал выполнить поставленное требование не позднее 1 августа 2021 г., однако первые подвижки начались значительно раньше – в первых числах февраля 2021 г. Тогда стало известно о готовности законопроекта, обязывающего иностранные интернет-компании открывать представительства в России. CNews писал, что рассказал об этом тогда сам Александр Хинштейн. «Соответствующая инициатива в комитете разработана. Мы сейчас дорабатываем ее с заинтересованными ведомствами. Полагаю, что в ближайшее время ее внесем», – заявил он тогда.