Раскрыты самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии мая 2021 в России

Российские работодатели готовы платить ИТ-специалистам сотни тысяч рублей. За май 2021 г. на HeadHunter было открыто почти 100 тыс. вакансий в ИТ-сферах, среди которых были и варианты с зарплатами в более 400 тыс. руб. По уровню зарплаты лидируют программисты и разработчики, за ними следуют менеджеры проектов.

Десятки тысяч вакансий

Сервис поиска работы и подбора персонала HeadHunter рассказал CNews о самых высокооплачиваемых вакансиях в ИТ-сфере, открытых в мае 2021 г. В перечне доминируют разработчики и программисты на различных языках, но также есть и руководители проекта.

Для статистики за май 2021 г. характерна одна отличительная особенность. Каждая из представленных в перечне вакансий с наиболее высокими зарплатами открыта в Москве.

За весь май 2021 г. на HeadHunter было опубликовано порядка 98 тыс. вакансий, имеющих отношение к ИТ-сфере. В количественном выражении преимущество у вакансий программистов и разработчиков (42 тыс.). На втором месте расположились вакансии инженеров (21 тыс.) на третьем месте находятся предложения для специалистов в сфере продаж (10 тыс.).

По данным HeadHunter в большей части открытых вакансий даже начальный уровень зарплаты составляет 75 тыс. руб. Получать не десятки, а сотни тысяч рублей в России ИТ-специалисты тоже могут, но таких предложений в мае 2021 г. было меньшинство. Согласно статистике, вакансий, предлагающих зарплату выше 350 тыс. руб., было всего около 750.

Быть ИТ-специалистом выгодно, даже в России

Больше всего ИТ-вакансий в мае 2021 г. было открыто в Москве – на этот город их пришлось 34 тыс. шт. Второе место занял Санкт-Петербург с 13 тыс., а «бронзу» получила Новосибирская область (3300 шт.). Также в рейтинге упомянуты и зарубежные страны, лидерами среди которых стали Белоруссия (4700 шт.), Украина (3200 шт.) и Казахстан (2500 шт.).

Несмотря на продолжающуюся общемировую пандемию коронавируса, подавляющее большинство работодателей не готовы позволить своим сотрудникам работать из дома. Около 75% вакансий предусматривают необходимость тратить время на перемещения из дома в офис и обратно, и только оставшиеся 25% дают возможность ощутить все преимущества удаленки. Это также мешает специалистам, по тем или иным причинам, например, по семейным обстоятельствам, не готовым к переезду в другой город.

Также около 20 тыс. вакансий из опубликованных 98 тыс. доступны для соискателей без опыта работы. Это будет актуально тех, кто еще вчера был студентом, а теперь является молодым специалистом.

Инженер-программист

Вакансия среднего/старшего инженера-программимста (Software Engineer Middle/Senior) открыта в Москве немецкой компанией Dicehub. Она предполагает зарплату от $4000 до $5000 (от 294,4 тыс. руб. до 368 тыс. руб. по курсу ЦБ на 28 мая 2021 г.).

Чтобы получать такие деньги, соискатель должен иметь за плечами минимум шестилетний опыт работы и минимум три года работать с Python Stack 3+. Также в список обязательных требований входят Опыт в разработке realtime/collaboration сервисов и Distributed Systems, знание СУБД PostgreSQL и MySQL на хорошем уровне.

Не обошлось и без «желательных» навыков, которые будут плюсом при выборе кандидата. Это знание C++, опыт работы с Docker, Kubernetes, Amazon Web Services, а также знание VueJs PyTorch, Tensorflow, Keras и SciKit и т. д.

Старший фронтенд-разработчик

В этой категории (Senior Front-end Developer) в новом рейтинге HeadHunter есть две вакансии. Первая принадлежит компании Ortnec с головным офисом в США. Зарплата составляет от 4000 евро до 5000 евро (от 357,1 тыс. руб. до 446,4 тыс. руб.). Заниматься придется «разработкой новой world-wide платформы для пользователей, где они смогут получать медиа-контент и общаться».

Данная вакансия предполагает в первую очередь необходимость переезда, и не в другой российский город, а на Кипр, где у компании находится один из офисов. При этом, напомним, сама вакансия открыта в Москве, а в описании указано, что есть возможность удаленной работы.

Соискатель на эту должность в Orntec должен как минимум шесть лет работать в профессии также от него требуются глубокое понимание JavaScript, опыт работы с TypeScript, React (hooks, router), MobX, понимание основных принципов программирования (DRY, DI etc), значительный опыт работы с REST API/оптимизации обращений в api/работа с race condition, плюс ему необходимо иметь понимание принципов работы веб-сайтов и базовых концептов информационной безопасности.

Старшего фронтенд-разработчика (с упором на React и JavaScript) ищет и сам HeadHunter. Ему нужен специалист в технический департамент для работы над frontend-частью проекта. Он предлагает ему зарплату от 260 тыс. руб. (до вычета налогов) и взамен требует от соискателя знаний JavaScript на высоком уровне, понимания CSS, Node.js, Python или другого серверного языка, а также умения работать в Unix-окружении.

Старший Java-разработчик

Старшего Java-разработчика (Senior Java developer) с возможностью удаленной работы хочет нанять компания международная Txt.me. Зарплата – от 350 тыс. руб. до 380 тыс. руб., притом на руки будет выдаваться вся сумма.

Согласно описанию вакансии, этот специалист потребовался компании для разработки «встраиваемого чата нового поколения». «Он поддерживает аудио и видео звонки, голосовые сообщения, стикеры, показ экрана, бесшовное переключение между устройствами и многое другое», - говорится в описании.

Чтобы рассчитывать на такую зарплату, кандидату нужно иметь минимум шестилетний опыт работы и как минимум пять лет заниматься коммерческой разработкой Java-приложений на Java. Также ему нужно уметь работать в Git, в т.ч. с ветками и разрешением конфликтов.

Старший iOS-разработчик

Эту вакансию (Senior iOS developer) открыла компания CommuniGate Systems Russia. Специалисту она предлагает работу в офисе за 320 тыс. руб. в месяц (до вычета налогов).

Направление работы – разработка мобильного клиента для платформы CommuniGate. Основные требования к кандидату – это знание платформы iOS в целом на высоком ровне, столь же высокий уровень владения языком программирования Swift, хороший уровень знания Foundation, Core Data, UIKit, GCD и Core Animation. Кроме того, кандидату нужно «представлять жизненные циклы iOS-приложения и UIViewController».

Старший PHP-программист

В топе вакансий HeadHunter по размеру зарплат в мае 2021 г. оказалось предложение компании OLO Limited. Она ищет старшего PHP-программиста (Senior PHP программист) на удаленку, который будет дорабатывать имеющиеся разработки в связи с задачами развития продукта и проектировать и разрабатывать сопутствующие продукты на PHP.

За эту работу они предлагает ему зарплату от 300 тыс. руб. до 350 тыс. руб. на руки.

Компания специализируется на финансовых криптотехнологиях и требует от кандидата хотя бы трехлетнего опыта работы и отличное знание PHP7+. К основным требованиям относятся, помимо прочего, хорошее владение JavaScript и отличное знание MySQL или PostgreSQL.

Старший C#-разработчик

Эту вакансию (Senior C# developer (.net, full-stack / back-end)) разместила компания Mindbox – облачная платформа автоматизации маркетинга. Предлагаемая зарплата – от 220 тыс. руб. до 350 тыс. руб. на руки

Получать эти деньги будет за работу в офисе, но также есть возможность удаленной работы, однако без, по меньшей мере, трех лет опыта в этой сфере пытаться устроиться на эту должность специалисту бесполезно.

Ключевые навыки, без которых на эту работу тоже точно не возьмут, это знание .NET Framework, C#, MS SQL, LINQ, .NET Core и ASP.NET Core.

Разработчик React Native

Поиском разработчика в React Native занимается кадровое агенство «Ева» для некой неназванной компании из Австрии, занимающейся поставкой «инновационных решений для сектора розничной торговли».

React Native – это кроссплатформенный фреймворк с открытым исходным кодом для разработки нативного ПО для Android и iOS на JavaScript и TypeScript. Проект создан компанией Facebook.

Уровень зарплаты здесь – от 300 тыс. руб до 350 тыс. руб. на руки, требуемый опыт – от трех лет. Эти деньги соискатель будет получать в обмен на проектирование и разработка нативных iOS- и Android-приложений, а также «организацию и планирование работы кроссплатформенной группы мобильной разработки для реализации проектов в области RFID-ритейла».

В список основных требований входят минимум два года разработки React Native под iOS и Android и знание принципов построения RESTful API. Удаленная работа не предусмотрена.

Веб-разработчик на Bitrix

Данный специалист требуется в коллективе компании «Симбат», работающей в сфере оптовых продаж игрушек. В список его обязанностей войдут написание и поддержка имиджевых сайтов для отдельных брендов компании, редактирование и поддержка основного сайта, а также верстка и программное наполнение и поддержка внутреннего форума компании.

От специалиста требуются в первую очередь трехлетний опыт работы, отличное владение «Битрикс: управление сайтом» и практические знания PHP7.1. Зарплата – до 250 тыс. руб. на руки, возможность работы из дома отсутствует.

Руководитель проекта

Руководителю проекта (Project manager) компания ООО «Просенс» предлагает зарплату от 260 тыс. руб. на руки в обмен на более чем шестилетний опыт работы. Компания называет себя «абсолютным технологическим лидером рынка VR», а искомый специалисты будет заниматься в ней «доведением процесса от идеи до реализации, анализом результатов, руководством группой разработки, ведением проекта к его целям, планированием ресурсов и контроль сроков и качества».

В данном случае кандидат может выбрать гибридную работу на удаленке (совмещение с офисом) или полностью офисный режим. В последнем случае работать придется в Москве или на Кипре.

За месяц почти ничего не изменилось

Как сообщал CNews, в апреле 2021 г. в списке самых высокооплачиваемых вакансий в сфере ИТ лидировали преимущественно программисты и бизнес-аналитики. Лидерами по числу предоставленных вакансий, как и в мае, были Москва, Санкт-Петербург и Новосибирская область, но при этом открытых вакансий было значительно больше – 105 тыс. против 98 тыс. в мае 2021 г.

Из этого числа более 41 тыс. вакансий предлагалось для программистов и разработчиков ПО, порядка 21 тыс. – для ИТ-инженеров и 11,9 тыс. – для менеджеров по продажам. Студенты и начинающие карьеру в ИТ-могли найти для себя подходящее предложение среди более 7 тыс. вакансий.

Тройку городов-лидеров по числу предложений работы в ИТ по традиции возглавила Москва с 35,8 тыс. открытых вакансий, второе место занял Санкт-Петербург с более 13 тыс. вакансий, на третьем – Новосибирская область с 3,7 тыс. вакансий.