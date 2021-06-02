«Миллениалы» и «зумеры» готовы уволиться, лишь бы избежать «офисного рабства» и работать из дома
Работники, перешедшие на удаленку из-за пандемии коронавируса, больше не хотят возвращаться в офис. Они даже готовы уволиться, если руководство не планирует разрешать им работать из дома, кафе или любого другого удобного места. Больше всего таких людей оказалось среди «миллениалов» и «зумеров».
Увольнение как альтернатива офису
Сотрудники многих компаний готовы пойти на крайние меры, лишь бы не прощаться с удаленной работой и не возвращаться в офис. Как пишет Bloomberg, многие готовы даже уволиться, если возможности продолжить работу вдали от офиса у них не останется.
Издание привело в пример 33-летнюю Поршу Твидт (Portia Twidt). В феврале 2021 г. она стала работать специалистом по соблюдению нормативов (название компании Bloomberg не раскрывает). Она согласилась на эту работу, поскольку ей пообещали возможность не появляться в офисе, то есть выполнять свои обязанности удаленно.
Со временем руководство начало звать ее в офис, и таких приглашений на встречи становилось все больше. Последняя просьба, со слов Твидт, поступила несколько недель назад – ее просили приехать в офис на встречу, которая должна была продлиться всего шесть минут.
Для Твидт это стало последней каплей. Она сообщила изданию, что все же съездила в офис, приняла участие во встрече с руководством, после чего написала заявление об увольнении.
Офис никому не нужен
Массовый переход людей на удаленную работу стал следствием пандемии коронавируса COVID-19, с которой мир столкнулся в 2020 г. В России она привела к введению в конце марта 2020 г. режима самоизоляции, когда гражданам под угрозой общения с полицейскими и получения штрафов запрещалось выходить из дома без веского повода.
На начало июня 2021 г. в мире существовало несколько вакцин от коронавируса, и во многих странах велась массовая вакцинация. Однако за прошедшее время удаленная работа стала для многих людей нормой. Кто-то успел не только привыкнуть работать в домашней обстановке и не тратить время на дорогу до офиса и обратно, но и сменить город или даже страну проживания. Такие работники вернуться в офис без дополнительных неудобств попросту не могут.
Как пишет Bloomberg, в мае в США проводился опрос на тему возврата в офис, в котором приняло участие 1000 человек. 39% из них ответили, что лучше уволятся, чем откажутся от удаленки.
Этот опрос проводила компания Morning Consult. Ее специалисты подсчитали, наибольшее число противников «офисного рабства» было выявлено среди так называемых миллениалов – людей, рожденных в период с 1980 по 2000 гг. От них не отстают и представители «поколения Z» - «зумеры», родившиеся с 1997 по 2012 гг. В обеих этих категориях возвращаться в кабинеты не хотят 49%.
Что не так с работой в офисе
У удаленной работы масса преимуществ перед офисной, но основное из них, как показал опрос службы занятости FlexJobs, заключается в экономии времени и денег. Опрос, проводившийся с 17 марта по 5 апреля 2021 г., насчитывает почти 2200 респондентов. Большинство из них сошлись во мнении, что удаленка позволяет не тратить время на поездку на работу и экономить на топливе или на проезде на общественном транспорте. Больше 33% участников опроса заявили, что после перехода на удаленную работу их затраты сократились, по меньшей мере, на $5000 в год (367,6 тыс. руб. по курсу ЦБ на 2 июня 2021 г.). Не менее популярной причиной отказа от офиса стало и отсутствие необходимости личных контактов с коллегами.
Другие примеры увольнения
Bloomberg рассказал историю американки Порши Твидт, которая уволилась, не желая тратить ни минуты своего времени на нахождение в офисе. Также он привел пример 30-летнего программиста Джимми Хендрикса (Jimme Hendrix) из Голландии, поступившего так же.
Хендрикс работал в компании, занимающейся разработкой веб-приложений. Когда ковидные ограничения в его стране ослабли, руководство приняло решение вернуть всех сотрудников в офис до конца февраля 2021 г.
Хендрикса такой поворот событий не устроил. В декабре 2020 г. он написал заявление на увольнение. «Во время пандемии я действительно начал понимать, насколько мне нравится работать из дома», - рассказал Хендрикс изданию.
В настоящее время Хендрикс работает фрилансером и помогает своей девушке развивать арт-бизнес. Обычно он тратил два часа в день на дорогу, а теперь пара подумывает о продаже своей машины и вместо этого полагается на велосипеды. Со слов Хендрикса, одним из основных преимуществ работы из дома для него стал больший контроль над своим временем.
С увольнением коллег из-за нежелания работать в офисе столкнулся и 24-летний американец Джин Гарланд (Gene Garland), работник ИТ-компании. В апреле 2021 г. его руководство потребовало сотрудников вернуться в офис.
Со слов Гарданда, сразу после этого два человека, с которыми он работал, без промедлений написали заявление на увольнение. Он даже написал об этом в своем Twitter, и его пост получил десятки тысяч «ретвитов» и сотни тысяч «лайков».
Мнение компаний
Многие крупные компании, в особенности в ИТ-сфере, понимают, что удаленная работа может быть важна для их сотрудников. Например, Google пообещал проявлять большую гибкость в вопросе обеспечения работников возможностью забыть про офис и работать там, где удобно лично им. Аналогичной политики придерживаются также Ford Motor (производитель автомобилей) и финансовая компания Citigroup.
Однако не все компании готовы отпустить работников на удаленку, мотивируя это важностью работы из офиса. Например, руководство финансового холдинга JPMorgan Chase & Co. считает, что удаленка «ухудшает сотрудничество и корпоративную культуру».
Порша Твидт полагает, что некоторые боссы попросту стремятся восстановить жесткий контроль над своими работниками. По ее мнению, это особенно касается руководителей старой закалки, не приемлющих удаленку.
И все же, в настоящее время лишь немногие руководители придерживаются жесткой политики в отношении работы исключительно из офиса. Согласно опросу консалтинговой компании PwC, который прошел 12 января 2021 г., менее одного из пяти начальников хотят вернуть в офисы всех своих работников. Но при этом лишь 13% респондентов были готовы полностью отказаться от офиса и перевести весь свой бизнес на удаленку. Опрос проводился среди 133 руководителей.