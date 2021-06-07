ИТ-гигантов заставят платить огромные налоги и лишат легальных средств уклонения от них

Страны «Большой семерки» приняли решение о введении единого налога на прибыль для крупных корпораций. Он составит минимум 15% и в будущем может быть увеличен. Инициатива заставит компании отличать больше денег в казну государств, но, несмотря на это, Facebook уже выразила свое согласие с ней. Россия в «Большую семерку» не входит – свое слово по этому вопросу она скажет на встрече министров экономики стран «Большой двадцатки» в июле 2021 г.

Единый глобальный налог

Страны «Большой семерки» (Group of Seven, G7) утвердили минимальный налог на прибыль для крупных корпораций. Как пишет Reuters, это напрямую касается и технологических гигантов – Google, Apple, Facebook, Amazon и др.

Со слов министра финансов Великобритании Риши Сунака (Rishi Sunak), страны G7 достигли договоренности о размерах минимального налога на прибыль по итогам встречи в Лондоне (Великобритания). Согласно общепринятому решению, теперь минимальный налог на прибыль для крупных корпораций должен составлять 15%.

Уходить от налогов при помощи стран с льготным налоговым режимом у ИТ-гигантов больше не получится

«Большая семерка» представляет собой неформальное международное объединение, в состав которого Россия не входит. В G7 в настоящее время состоят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

Риши Сунак назвал принятое решение «историческим».

Глава британского Минфина воодушевлен новой идеей

«Сегодня в Лондоне я и мои финансовые коллеги пришли к историческому соглашению о глобальной налоговой реформе, требующей от крупнейших транснациональных технологических гигантов платить свою справедливую долю налогов в Великобритании», – написал Сунак в своем Twitter.

Кто будет платить новый налог

По данным Reuters, реализовать единый налог на прибыль для крупных корпораций многие страны не могли на протяжении многих лет. Этому препятствовало то, что корпорации регулярно регистрируются в юрисдикциях, где реализован льготный налоговый режим.

Нововведение заставит эти компании отчислять в казну больше денег. Риши Сунак уточнил, какие именно корпорации подпадают под эти изменения. «В соответствии с принципами эпохальных реформ, будут охвачены крупнейшие мировые фирмы с рентабельностью не менее 10%. При этом 20% любой прибыли сверх 10% будут перераспределяться, а затем облагаться налогом в странах, где они осуществляют продажи», – написал он в Twitter.

Представители Италии на G7 уточнили, что нововведение коснется не только американских корпораций. Инициатива будет носить глобальный характер.

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр (Bruno Le Maire) заявил, что будет настаивать на повышении минимального налога. Он назвал 15% «отправной точкой». Министр финансов Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвал сделку «плохой новостью для “налоговых гаваней” по всему миру».

Инициатива одобрена

Решение G7 получило массу одобрительных отзывов. Как пишет Reuters, в положительном ключе о нем отозвалась, например, главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат (Gita Gopinath). С ее слов, нынешние различия в национальных ставках корпоративного налога приводят к сокращению налоговой базы, на которой правительства могли бы собирать доходы для финансирования необходимых экономических и социальных расходов.

«Это большая проблема. Мы полностью поддерживаем глобальный минимальный корпоративный налог», – заявила Гита Гопинат.

В США тоже согласны с решением «Большой семерки». Министр финансов США Джанет Йеллен (Janet Yellen) в своем Twitter назвала его «беспрецедентным обязательством» (unprecedented commitment – англ.), которое «дает огромный импульс к достижению надежного глобального минимального налога по ставке не менее 15%».

В Минфине США полностью согласны с идеей единого налога на прибыль

«Этот глобальный минимальный налог положит конец гонке в корпоративном налогообложении и обеспечит справедливость для среднего класса и трудящихся в США и во всем мире. Глобальный минимальный налог также будет способствовать процветанию мировой экономики, уравновешивая правила игры для бизнеса и поощряя страны к конкуренции на позитивных основаниях, таких как обучение и обучение наших рабочих и инвестирование в исследования и разработки и инфраструктуру», – написала Йеллен.

Корпорации не возражают

Крупные ИТ-гиганты, которые теперь будут обязаны платить еще больше налогов, пока не выступают против инициативы властей. Более того, некоторые из них даже соглашаются с ней.

К таким компаниям относится Facebook. Ее вице-президент по международным делам Ник Клегг (Nick Clegg), заявил, что компания давно призывала к реформе налогообложения. «Мы приветствуем важный прогресс, достигнутый в G7. Сегодняшнее соглашение - важный первый шаг к определенности для бизнеса и укреплению доверия общественности к глобальной налоговой системе», – написал Клегг в Twitter.

Facebook выступила в поддержку инициативы, хотя для нее она обернется снижением прибыли

Топ-менеджер Facebook подчеркнул, что понимает, чем изменения могут грозить компании. «Мы хотим, чтобы процесс международной налоговой реформы увенчался успехом, и понимаем, что это может означать, что Facebook будет платить больше налогов, причем в разных местах», – подытожил Ник Клегг.

Слово за «Двадцаткой»

Следом за «Большой семеркой» инициативу по введению единого минимального налога на прибыль для крупных компаний рассмотрит и «Большая двадцатка». Это клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой (The Group of Twenty, G20).

В состав G20 входят Россия, Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Евросоюз, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР и Япония.

По данным Reuters, рассмотрение инициативы пройдет в рамках встречи министров экономики G20. Она назначена на 9-10 июля 2021 г. и состоится в Венеции (Италия).