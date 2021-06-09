Российский алкогольный регулятор зря потратил 60 миллионов на свои ИТ-системы

Счетная палата оценила работу информационных систем Росалкогольрегулирования и выявила ряд существенных проблем, а также неэффективность затрат на доработку ИС в размере 60,5 млн руб.

Неэффективное использование ЕГАИС

Как стало известно CNews, Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) неэффективно потратила 60,5 млн руб., что было установлено Счетной палатой в ходе проверки деятельности ведомства за 2017-2020 гг. (копия отчета аудитора имеется в распоряжении редакции). Эти средства госконтролер израсходовал в ходе доработки своих информационных систем (ИС), некоторые из которые работают некорректно. При этом отдельные функции единой государственной автоматизированной информсистемы учета объема производства и оборота этилового спирта (ЕГАИС) не востребованы или не используется сотрудниками ведомства вовсе.

Всего Росалкогольрегулирование эксплуатирует шесть систем, на создание и модернизацию которых с 2010 г. потратило 1,6 млрд руб. В частности, на федеральный реестр алкогольной продукции (ФРАП) — 0,9 млн руб., автоматизированную систему контроля проезда (АСКП) — 37 млн руб., «Паспорт» — 37 млн руб., реестр лицензий — 35 млн руб., базу данных деклараций — 93 млн руб. На разработку и модернизацию самой ЕГАИС ведомство израсходовало 1,4 млрд руб. Стоимость сопровождения и техподдержки всех систем за тот же период времени достигла 940 млн руб.

В то же время, регулятором так и не была создана единая стратегия развития ИС. Их владельцы, субъекты внесения информации, ее состав — не определены. В отдельных случаях возможности ИС должностными лицами не востребованы и не используются. Это приводит к излишним ресурсным затратам при реализации их полномочий, сказано в отчете Счетной палаты.

Некоторые подробности о неэффективных доработках

Вышеупомянутые неэффективные многомиллионные доработки касались модулей систем из состава АИС «Паспорт» и АСКП. В совокупности Росалкогольрегулирование заключило ради этих доработок восемь госконтрактов.

Российский регулятор алкогольной продукции неэффективно потратил 60,5 млн рублей

По идентификаторам из отчета аудитора обнаружить на сайте госзакупок можно данные только по двум из них: в декабре 2019 г. и октябре 2018 г. ведомство подписало контракты на суммы в 7,6 млн и 13 млн руб. соответственно с госкомпанией «Центринформ». И в первом, и во втором случае она была единственным участником, который подал заявку на тендер. Соглашения с «Центринформом» были заключены без снижения стартовых цен лотов.

В отчете Счетной палаты говорится, что АИС «Паспорт» используется для формирования, ведения и актуализации банка данных электронных паспортов организаций-участников алкогольного рынка. В АИС «Паспорт» информация интегрируется из других систем ведомства и при этом отображается в ней некорректно. Речь идет о выданных федеральных специальных марках, дате последнего производства продукции и пр. Это приводит к тому, что информацию приходится собирать вручную, что в свою очередь увеличивает сроки работы ведомства.

Остальные недочеты

Росалкогольрегулированием не разработаны инструменты для прогноза и оценки рисков, что снижает качество результатов контрольно-надзорных мероприятий, включая лицензионный контроль, говорится в выводах Счетной палаты.

Также участникам рынка не разъяснен порядок получения информации из ЕГАИС, срок получения информации является необоснованно длительным (семь рабочих дней), отсутствует возможность предоставления участникам ЕГАИС сведений об обороте алкогольной продукции, отмечает регулятор.

Анализ информации по срокам годности пивных напитков показал наличие во ФРАП срока годности 10 лет и более, что не предусмотрено соответствующими стандартами и регламентами. Так, выгруженный из ЕГАИС за период с 1 ноября по 1 декабря 2020 г. отчет о поставке немаркированной алкогольной продукции с истекшим сроком годности содержал 5 740 позиций продуктов, находящихся в обороте. И только по 819 позициям срок годности был указан, и лишь в отношении 238 из них срок годности не был нарушен.

В Росалкогольрегулировании с выводами Счетной палаты в целом согласны и готовы работать над устранением отмеченных недостатков, заверяет регулятор.

Масштабы ЕГАИС

Сегодня в ЕГАИС направляется информация по 36 показателям, среди них наименование и вид алкогольной продукции, сведения о продаже каждой единицы товара или его списании, а также данные о продукции, нанесенные на федеральную специальную марку или акцизную марку. Эта информация позволяет Росалкогольрегулированию отслеживать весь цикл производства и оборота алкоголя.

По состоянию на 1 апреля 2021 г. в ЕГАИС представляли информацию 377 358 участников. Суммы акцизов на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, вино, пиво, производимые на территории России, увеличивались, составив за 2019 г. 373 121 млн руб., указывает Счетная палата.

Сверхпроблемная госсистема

В марте 2016 г. CNews писал, что история эксплуатации ЕГАИС началась в 2006 г., когда неудачный запуск системы практически парализовал работу отрасли. Убытки, по оценкам экспертов, составили тогда около $230 млн. Позже Правительство признало, что причиной сложившейся ситуации стала «неготовность технических средств и программного обеспечения ЕГАИС по причине отсутствия единого заказчика решения».

Ответственность за провал ЕГАИС была возложена сразу на шесть ведомств, внедрявших эту систему: Минфин, Минсельхоз, МЭРТ, ФСБ, ФТС и ФНС. Согласно данным Счетной палаты, их несогласованные действия явились причиной непоступления в бюджет почти 15 млрд руб., а также увеличения на 10 млрд руб. объема реализации нелегальной алкогольной продукции.

Первым подрядчиком ЕГАИС был НТЦ «Атлас». Через год после неудачного запуска системы ФНС, которому было передано ведение ЕГАИС, вновь объявила конкурс на ее создание. Заявки на участие было две: от вышеупомянутого «Атласа» и главного научно-исследовательского вычислительного центра (ГНИВЦ) ФНС. Однако конкурсная комиссия по формальным причинам отстранила от участия в конкурсе «Атлас» и признала победителем подведомственный ГНИВЦ. Позже участники рынка говорили, что доработанное решение ГНИВЦ было хуже, чем решения, принадлежащие «Атласу».