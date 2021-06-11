Из Wildberries выманили за несуществующий товар настоящие 385 миллионов

Мошенники украли у Wildberries более 385 млн руб. После раскрытия мошеннической схемы Wildberries обратилась в правоохранительные органы с просьбой установить и привлечь к уголовной ответственности лиц, совершивших преступление.

Как Wildberries расплачивался за «несуществующие» товары

Мошенники похитили у одного из крупнейших онлайн-ритейлеров России Wildberries 385 млн руб. Об этом говорится в заявлении, которое компания направила в УВД России по СЗАО Москвы, с просьбой привлечь к ответственности лиц, ответственных за деяние. Первым об инциденте написал телеграм-канал «Банкста».

Wildberries в заявлении раскрыл мошенническую схему, согласно которой подставные продавцы размещали на маркетплейсе несуществующий товар по завышенным ценам и такие же подставные покупатели его оплачивали. Несмотря на то, что мошенники вводили неправильные реквизиты банковской карты при оплате, и операция отклонялась банком, Wildberries получал информацию о том, что платеж осуществлен, и расплачивался с вышеупомянутыми продавцами средствами с собственных счетов, следует из заявления Wildberries в правоохранительные органы.

Представители Wildberries не смогли ответить на вопрос CNews, почему компания при отклонении банком операции даже за «несуществующий» товар все равно расплачивалась с продавцом. «К сожалению, данный вопрос прокомментировать не можем, так как в настоящий момент ведется следствие, и мы не можем разглашать материалы дела»,— сообщили представители компании.

Когда и как быстро мошенники похитили средства

Описанная выше мошенническая схема на площадке Wildberries использовалась впервые в начале апреля 2021 г. Поначалу мошенники совершали небольшие операции на сумму не более нескольких тысяч рублей. Массовую атаку они провели в последнюю неделю мая, однако смеха была сразу выявлена, сообщили представители Wildberries.

Мошенники смогли украсть у Wildberries более 385 млн рублей

«Компания сразу же обратилась в правоохранительные, а также в профильные надзорные органы с целью проинформировать рынок о существовании новых мошеннических схем и с тем, чтобы от них не пострадали другие участники онлайн-ритейла»,— пояснили в Wildberries «Коммерсанту».

Злоумышленники уже установлены и правоохранительными органами ведутся активные следственные действия. В компании добавили, что никто из настоящих покупателей или продавцов не пострадал.

Всем ли маркетплейсам угрожают такие схемы

Подобные схемы в какой-то степени угрожают практически всем маркетплейсам, заявил источник «Коммерсанта». Проблема заключается в недостаточном уровне проверки данных, которые предоставляют продавцы и покупатели, пояснил он. При этом мошеннические схемы возникают почти каждый день и не только на рынке онлайн-ритейла, но и тех же банков, рассказывает «Коммерсанту» президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов.

Эксперт также добавил, что просчеты во взаимодействии с продавцами онлайн при таком темпе роста маркетплейсов возможны.

В пресс-службе Ozon и Lamoda на момент выпуска материала на вопрос о том, как их компании защищены от схемы, от которой пострадали в Wildberries, ответить не смогли.

Показатели Wildberries

В январе 2021 г. CNews писал, что оборот Wildberries в 2020 г. вырос на 96% и составил 437,2 млрд руб. При этом число продавцов онлайн-площадки выросло с 19 до 91 тыс. благодаря упрощению процедуры регистрации на платформе. Большая часть продавцов — это российские предприниматели, которые приняли решение развивать онлайн-каналы продаж в 2020 г.

По данным компании, за 2020 г. покупатели сделали 323,8 млн заказов на онлайн-площадке, что в два раза больше, чем в 2019 г. Число заказов за сутки достигло в среднем 1,5 млн в декабре 2020 г. Всего за 2020 г. покупатели Wildberries приобрели 575,3 млн товаров, что почти втрое больше, чем в 2019 г.

В апреле 2021 г. Wildberries сообщил о старте продаж на рынке США. Америка стала 14 по счету страной присутствия компании. До этого, в феврале 2021 г., онлайн-ритейлер сообщал о выходе на рынки трех новых стран ЕС: Франции, Италии и Испании.