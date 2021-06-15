Российский рынок внешних СХД рухнул в полтора раза. В тройке лидеров перестановки

Серьезная турбулентность

Российский рынок внешних систем хранения данных по итогам I квартала 2021 г. составил $103,21 млн. что на 62,4% меньше, чем $165,28 млн по итогам последнего квартала 2020 г. Об этом CNews сообщила исследовательская компания International Data Corporation (IDC) со ссылкой на квартальные данные исследования EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года российский рынок СХД в денежном выражении показал незначительно негативную динамику ($99,64 млн в I квартале 2020 г.). Сравнимые результаты поставок внешних СХД в Россию были во II квартале 2020 г., тогда продажи составили $103,64 млн.

Причин, по которым произошло такое резкое сокращение объема поставок внешних СХД, в IDC не называют. В емкостном выражении падение объемов поставок относительно I квартала 2020 г. составило существенные 44,1%.

Ранее IDC также сообщила, что по результатам всего 2020 г. поставки внешних СХД на российский рынок составили $564,30 млн, продемонстрировав нейтральную динамику относительно показателей 2019 г.

Перестановки в тройке лидеров

По итогам I квартала 2021 г. на российском рынке внешних СХД в денежном выражении в лидеры вышла компания Huawei с рыночной долей 22,3%, за ней следуют компании Hitachi и Dell Technologies с долями 15,4% и 14,5% соответственно. Российская компания YADRO, которая ранее лидировала в этом сегменте, выбыла из тройки лидеров.

Компания YADRO выбыла из тройки лидеров рынка внешних СХД в денежном выражении

Для сравнения: тремя месяцами ранее – в IV квартале 2020 г. лидером российского рынка внешних СХД в денежном выражении была отечественная компания YADRO с 22,5% долей рынка. За ней следовали Huawei и Dell Technologies с долями 18,1% и 16,4% соответственно.

По объему поставленных мощностей по итогам I квартала 2021 г. пятерка лидеров распределилась следующим образом: первое место заняла компания Hitachi, за ней расположились Dell Technologies. YADRO, которая в предыдущем квартале занимала лидирующее место по объему поставленных СХД, разместилась на третьем месте, за ней следуют NetApp и Huawei.

Перспективы российского рынка внешних СХД

По данным аналитиков IDC, системы среднего класса по итогам I кв. 2021 г. составили основу российского рынка внешних СХД с долей в 77,6% в денежном выражении. В IV квартале 2020 г. их доля составляла только 49,7% в денежном выражении.

«Несмотря на признаки замедления роста на рынке систем хранения данных, мы можем ожидать оживление спроса со стороны корпоративного сегмента. – сказал менеджер программы исследований рынка корпоративных систем, IDC в России и СНГ Михаил Лебедев. – Доля систем хранения данных на базе флэш-памяти подтверждает спрос на высокопроизводительные системы. Драйверами роста выступают системы среднего ценового диапазона, которые остаются целевой платформой для новых нагрузок».

По данным IDC, доли внешних СХД на базе флэш-накопителей и гибридных систем в России в денежном выражении составили по итогам первых трех месяцев 2021 г. 38,5% и 35,9% соответственно.

Ранее CNews рассказал о прогнозе аналитиков Meticulous Research, согласно которому мировой рынок СХД следующего поколения (Next-generation Data Storage) – таких как DAS, NAS, SAN, к 2027 г. достигнет $56,7 млрд при среднегодовом темпе роста 10,1%. Как отмечают аналитики, на развитие сегмента ощутимо влияет взрывной рост цифровых данных, вызванный стремительным увеличением популярности интернета вещей, повсеместное распространение портативной пользовательской электроники, проникновение облачных технологий во все сферы бизнеса и повседневной деятельности. Кроме того, на глобальный рост объемов данных влияют успехи в развитии и распространении технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Ранее CNews также озвучил прогноз аналитиков компании ResearchAndMarkets, согласно которому мировой рынок облачных хранилищ данных вырастет с $50,1 млрд в 2020 г. до $137,3 млрд в 2025 г. Среднегодовой темп роста в течение этого периода составит 22,3%.