В России начались блокировки VPN. Первые жертвы - Opera VPN и VyprVPN

Роскомнадзор начал блокировку VPN-сервисов

Роскомнадзор сообщил о вводе ограничительных мер в отношении VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN (принадлежит китайско-норвежской компании Opera). Ведомство объясняет это тем, что данные сервисы используются для доступа к запрещенной в России информации с детской порнографией, суицидальным, пронаркотическим и подобным запрещенным контентом.

Правовым основанием для блокировки стало постановление Правительства «Об утверждении Правил централизованного управления сетью связи общего пользования», которое является подзаконным актом в принятому в 2019 г. «закону о суверенном интернете». Распространение запрещенной информации отнесено данным постановлением к перечню угроз, в случае которых Роскомнадзор вводит централизованное управление сетью связи.

Централизованное управление осуществляется с помощью Технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), которые устанавливаются на сетях интернет-провайдеров за счет государства. Ранее с помощью ТСПУ Роскомнадзор проводил операцию по замедлению доступа к Twitter из-за отказа сервиса удалять запрещенный контент.

Викинг Олаф, маскот Opera VPN, начиная с апреля 2018 г., грустит, не переставая

Пресс-служба компании Opera к моменту публикации этого материала не ответила на запрос CNews относительно блокировки их VPN-сервиса. Сервис VyprVPN также не ответил на запрос издания.

«Белый список» пользователей запрещенных VPN

Роскомнадзор в середине мая 2021 г. начал сбор сведений с предприятий, который используют сервисы VyprVPN и Opera VPN для обеспечения работы технологических процессов. Соответствующие обращения должны были направляться в Центр мониторинга и управления сетями связи общего пользователя (ЦМУ ССОП).

По итогам сбора обращений Роскомнадзор сформировал «белый список» из 200 технологических процессов 130 российских компаний, для обеспечения непрерывности работы которых указанные VPN-сервисы не будут блокироваться.

Как Opera помогала обходить блокировки

С началом фильтрации интернет-ресурсов в России в 2012 г. продукты корпорации Opera традиционно использовались для обхода блокировок. Настольный браузер Opera имел функцию Turbo для сжатия интернет-ресурсов и ускорения их загрузки. Аналогичным образом, мобильный браузер Opera Mini позволял сжимать сайты и ускорять их загрузку.

В обоих случаях сжатие происходило на серверах Opera, что позволяло обойти блокировку запрещенных в России сайтов. Функция Opera Turbo были интегрирована в «Яндекс.Браузер». Однако в последних версиях браузера Opera функция Turbo отсутствует. «Яндекс» предупреждает пользователей, что режим Turbo не дает возможности заходить на запрещенные ресурсы. В браузере Opera Mini была введена фильтрация запрещенных в России сайтов.

В то же время Opera создала еще один, более совершенный инструмент для обхода блокировок запрещенных интернет-ресурсов – Opera VPN, встроенный в браузер Opera. Правда, в 2018 г. мобильная версия Opera VPN была закрыта.

Регулирование работы VPN в России

В 2017 г. в России был принят закон, обзывающий владельцев VPN-сервисов, анонимайзеров и других подобного рода инструментов подключаться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС) Роскомнадзора, содержащий данные о запрещенных сайтов, и блокировать к ним доступ. В случае отказа от выполнения таких требований Роскомнадзор должен блокировать к ним доступ.

В 2019 г. Роскомнадзор потребовал от ряда крупных VPN-серверов, включая VyprVPN, подключиться к его ФГИС, но на это согласилась лишь «Лаборатория Касперского», владеющая сервисом Kaspersky Secure Connection.

Тем не менее, о блокировках в рамках данного закона ничего не было известно. «Закон о VPN оказался «мертвым», потому что у Роскомнадзора до сих не было инструментов для его исполнения», - констатирует юрист Центра цифровых прав Саркис Дарбинян.

В то же время решения о блокировке анонимайзеров принимались региональными судами по искам местных прокуроров, но в некоторых случаях, например, в случае с анонимйазером Hidemy, решение о блокировке было обжаловано и отменено.

Мнения экспертов

«Остается непонятным, как будет блокироваться доступ к VyprVPN и Opera VPN, - говорит автор Telegram-канала «Эшер II» Филипп Кулин. – Это можно делать с помощью блокировки IP-адресов сервисов или вычисления их сигнатур. В первом случае таких IP-адресов будет большое количество, а во втором случае пока не было известно о разработке соответствующих технологий. Впрочем, возможно, Роскомнадзор просто запугивает другие VPN-сервисы и реальных действий по блокировке не будет».

«Заблокировать VPN-сервисы будет сложно: современные сервисы используют технологии, позволяющие мимикрировать их трафик, - предупреждает Саркис Дарбинян. – Скорее всего, происходящее будет своего рода «тренировкой» со стороны Роскомнадзора».

Дополнение

После публикации этого материала представитель компании Opera Юлия Синдзерлорц сообщила CNews о принятом решении приостановить поддержку сервисов VPN в браузерах компании на территории России.

«Этот предупредительный шаг позволит нам и впредь оставаться приверженнымии конфиденциальности и безопасности наших пользователей и предоставлять им лучшие продукты», - заявила она. К вечеру 17 июня 2021 г. на части браузеров Opera для Windows и macOS функция VPN действительно исчезла из настроек.