CNews выпустил рейтинг поставщиков средств аналитики

Несмотря на события 2020 г., выручка лидеров рейтинга, составленного в рамках обзора «Аналитика 3.0 — 21», выросла, хотя и гораздо меньше, чем в прошлом году — на 15%, до ₽24,9 млрд. Порог входа в топ немного снизился, однако существенно увеличилась суммарная выручка «старожилов» рейтинга. Главной приметой года можно назвать огромный разброс показателей динамики — от совершенно заоблачного роста до резкого падения.

Рост продолжается, несмотря на пандемию

CNews Analytics выпустил обзор «Аналитика 3.0 — 2021», посвященный развитию рынка средств анализа данных в России и в мире. Несмотря на экономические проблемы, связанные с пандемией коронавируса, главный показатель рейтинга, выручка его 15 лидеров, в 2020 г. году вырос на 15%, до ₽24,9 млрд.

Количество участников рейтинга осталось на уровне 2020 г., при этом состав участников обновился на четверть. Один из новичков, Parma TG, вошел в топ-5 рейтинга, еще один, ГКС, замкнул топ-15 участников рейтинга.

Рост замедляется Динамика суммарной выручки топ-15 участников рейтинга «Крупнейшие поставщики решений для анализа данных» Совокупная выручка участников рейтинга, ₽млрд Совокупная выручка участников рейтинга, ₽млрд Динамика рынка, % Динамика рынка, %

Как и в прошлом году рейтинг возглавили две компании, существенно оторвавшиеся от конкурентов — место отказавшейся от участия Ctrl2Go заняла «Лига цифровой экономики», увеличившая бизнес в области аналитики в три с лишним раза. Разрыв между лидерами снова оказался относительно небольшим по сравнению с дистанцией, которая разделяет их и остальных участников рейтинга.

Планку оборота в 1 млрд преодолели четыре участника рейтинга (в прошлом году таких компаний было пять, в позапрошлом — три).

Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 2020

№2020 №2019 Название организации Город (расположение центрального офиса) Выручка в 2020 г., ₽тыс., с НДС Выручка в 2019 г., ₽тыс., с НДС Динамика 2019/2020 гг. 1 1 GlowByte Москва 6 961 000 4 186 000 66,3% 2 4 Лига цифровой экономики Москва 6 690 459 2 070 647 223,1% 3 5 Крок Москва 1 752 816 1 853 054 -5,4% 4 — Parma TG Москва 1 383 389 1 503 169 -8,0% 5 12 Корус Консалтинг Санкт-Петербург 944 406 597 067 58,2%

Источник: CNews Analytics,2021

Ознакомиться с полным рейтингом можно в обзоре «Аналитика 3.0 — 2021».

Как и в прошлом году, рейтинг «столицецентричен»: 28 его участников работают в Москве, два — в Подмосковье. Еще семь компаний «прописаны» в Санкт-Петербурге, две — в Перми, одна — в Иннополисе.

Главное отличие рейтингов двух последних лет — в сегментации компаний по уровню роста выручки. В 2020 г. динамика у подавляющего числа его участников была положительной, в том числе, почти у четверти — «очень положительной» (рост более 100%), и у такого же количества — более 50%. На падение пожаловались лишь 7,7%.

Разнонаправленная динамика Распределение участников рейтинга по динамике выручки в рейтингах 2020 и 2021 гг. существенно отличаются друг от друга Рост более 100% Рост более 100% Рост 50%-99% Рост 50%-99% Рост 25%-49% Рост 25%-49% Рост 10%- 24% Рост 10%- 24% Рост до 10% Рост до 10% Падение выручки Падение выручки Рост более 100% Рост более 100% Рост 50%-99% Рост 50%-99% Рост 25%-49% Рост 25%-49% Рост 10%- 24% Рост 10%- 24% Рост до 10% Рост до 10% Падение выручки Падение выручки

В этом году успешных компаний (прибавивших более 50%) даже больше, чем год назад. Однако резко, в два с лишним раза, выросла доля отметивших падение выручки, причем две таких компании входят в топ-5 рейтинга. Год назад лишь одна компания из топ-5 (и топ-15) заявила о снижении выручки. И если год назад потери первых 40 участников рейтинга ограничивались четвертью выручки, то в этом максимальный уровень — почти три четверти. При этом существенно сократилась доля участников рейтинга, растущих умеренными темпами.

В целом, по мнению экспертов, в условиях пандемии и перехода взаимодействия с клиентами в онлайн, роль аналитики резко выросла.

«В начале 2020 года из-за пандемии компании на рынке были шокированы происходящим и, по сути, были приостановлены многие проекты, так как никто не понимал, что будет происходить дальше, — отметил Иван Окопный, директор бизнес-направления Big Data Solutions компании «Неофлекс». — Но затем жизнь людей перешла в онлайн и вместе с этим возросла роль аналитики, использования данных, ведь теперь люди стали оставлять свой «след» непрерывно, а ключевым фактором успеха стало умение анализировать данные и эффективно использовать эти результаты. Это послужило серьезным толчком к старту и расширению проектов по выстраиванию платформ данных и BI».

На мировом рынке без перемен. Ну, почти

Магический квадрант Gartner, выпущенный в феврале 2021 г., с виду мало отличается от аналогичного квадранта годичной давности. По-прежнему лидируют Microsoft (увеличившая отрыв от конкурентов) и Tableau, а Qlick сохраняет свою позицию на грани вылета в «визионеры». При более внимательном взгляде перемены есть — ThoughtSpot перешла из «лидеров» в «визионеры», визуально, на графике, впрочем, опустившись на считанные миллиметры.

Магические квадранты Gartner 2020 и 2021 гг.

Главное изменение, впрочем, как и в прошлом году, произошло в «нишевом» квадранте — там появился новый «тяжеловес», Amazon Web Services. Приход Amazon на рынок облачной аналитики может обрушить на нем цены, подобно тому, как Amazon обрушила цены на рынке розничной торговли.

Неудивительно, что аналитики предсказывают на ближайшие годы опережающий рост популярности облачных BI-решений (на 23% в год по оценке MarketsandMarkets, рынок BI «в целом» по прогнозам этой компании увеличится на 7,6%). Также будут быстро расти рынок мобильной аналитики (на 18,9%), Social BI (24,7%), расширенной аналитики (28,4%).

При этом, как указывают эксперты, надо учитывать, что исторические данные, накопленные до пандемии, в изрядной степени «обнулились» — предпочтения клиентов, их поведение, изменились в результате пертурбаций, вызванных коронавирусом. Поэтому средства аналитики должны учиться работать не на огромных массивах данных, а на небольших, но «разнообразных». И выиграют те поставщики средств BI, которые первыми научатся это делать.

Подробности относительно состояния и развития рынка аналитики — в обзоре «Аналитика 3.0 — 2021».