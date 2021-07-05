Президент IBM без объяснений оставил свой пост и обрушил акции компании

Бывший руководитель Red Hat Джеймс Уайтхерст ушел с должности президента IBM. Компания не раскрывает причины такого решения Уайтхерста, котором многие аналитики видели ее следующего генерального директора. Уход Уайтхерста отразился на ее финансовом положении – акции IBM обрушились почти на 5%. Должность президента IBM пока вакантна.

Из президентов в советники

Президент компании IBM Джим Уайтхерст (Jim Whitehurst) оставил пост президента. Как пишет TechCrunch, IBM не раскрывает истинные причины его ухода с этой должности.

Уайтхерст известен прежде всего тем, что с 2007 по 2020 гг. он являлся генеральным директором компании Red Hat. Как сообщал CNews, IBM купила ее в 2019 г. с примерно 60-процентной премией к рыночной цене акций компании.

Сделка по приобретению Red Hat за $34 млрд была согласована в октябре 2018 г. и закрыта в июле 2019 г.

Уайтхерст перешел из Red Hat в IBM сравнительно недавно, в начале апреля 2020 г. Таким образом, в должности президента «Голубого гиганта» он проработал всего лишь 15 месяцев.

Вероятность того, что Уайтхерст окончательно покинет IBM в ближайшем будущем, сохраняется

При этом экс-глава Red Hat по-прежнему остается в IBM. На момент публикации материала он был советником нынешнего СЕО компании Арвинда Кришны (Arvind Krishna) и всего совета директоров IBM.

Кто станет новым президентом IBM, компания на 5 июля 2021 г. не сообщала. Уход Уайтхерста с этого поста не замедлил отразиться на стоимости ее акций. Сразу после публикации сообщения о вакантном месте президента они рухнули почти на 5%, пишет CNBC.

Несбывшийся новый гендиректор IBM

Эксперты TechCrunch не исключают, что Уайтхерст мог уйти, к примеру, после закрытия сделки по покупке Red Hat и не становиться президентом IBM. По их данным, между ним и «Голубым гигантом» была некая «договоренность», согласно которой он остался в штате топ-менеджеров IBM. Вероятно, срок этого «соглашения» истек, и Уайтхерст принял решение двигаться дальше.

Некоторые аналитики видели в нем следующего генерального директора IBM, который мог прийти на смену Арвинду Кришне. Такого мнения в течение долгого времени придерживался и основатель и главный аналитик консалтинговой компании Moor Insight & Strategies Патрик Мурхед (Patrick Moorhead). Он сообщил TechCrunch, что был весьма удивлен уходом Уайтхерста с поста президента IBM.

Долгие годы в Red Hat

54-летний (на момент публикации материала) Джим Уайтхерст работал в Red Hat в течение более 12 лет, с декабря 2007 по апрель 2020 гг. Он пришел в компанию сразу на должность гендиректора. До этого Уайтхерст строил свою карьеру в консалтинговой компании Boston Consulting Group, в которой работал на различных должностях с 1989 по 2001 гг. После нее он ушел в авиакомпанию Delta Air Lanes, где дослужился до должности главного операционного директора (Chief operating officer, COO). Red Hat стала следующим местом его работы.

После завершения сделки по переходу Red Hat под крыло IBM Уайтхерст сохранил за собой пост СЕО компании. Лишь в апреле 2020 г., как сообщал CNews, он перешел в штат IBM.

Руководство Red Hat взял на себя Пол Кормье (Paul Cormier). Он стал одновременно и гендиректором, и президентом компании. Следует отметить, что в Red Hat он пришел значительно раньше самого Уайтхерста – в 2001 г., то есть путь до поста СЕО занял у него почти 20 лет.

Изменения в кадровом составе руководства IBM

С 2020 г. в IBM идут непрекращающиеся кадровые перестановки среди топ-менеджеров. За день до перехода Джима Уайтхерста на пост президента компании в ней сменился генеральный директор.

6 апреля 2020 г. IBM возглавил Арвинд Кришна. По сути, «дуэт» Кришны и Уайтхерста заменил собой всего лишь одного человека – Вирджинию Рометти (Virginia Rometty). Она руководила компанией с 2012 г., попутно являясь и ее президентом. Свои полномочия она сложила в январе 2020 г.

Джим Уайтхерст (слева) и Вирджиния Рометти

Сразу после своего назначения Кришна сменил руководителя облачного направления бизнеса IBM. Эту сферу возглавил Говард Бовилл (Howard Boville), в прошлом технический директор (CTO) Bank of America, который, в том числе, отвечал за развитие облачной инфраструктуры банка.

Немного раньше, в январе 2018 г., в компании сменился и главный финансовый директор (CFO). Им стал Джеймс Кавано (James Kavanaugh). В ноябре 2020 г. Кавано анонсировал новое массовое сокращение штата – IBM собралась уволить 10 тыс. человек. К слову, это не рекорд для нее – в 2015 г. IBM лишила работы 111 тыс. человек или около 26% всего своего персонала.

Кадровые перестановки в руководстве IBM сопровождаются трудностями в работе обычного персонала компании. В начале июля 2021 г. CNews писал, что из-за застопорившейся миграции внутренних сервисов IBM в облако несколько дней подряд не работает корпоративная почта. Это мешает сотрудникам выполнять свою работу, что приводит их в бешенство. Рекрутеры конкурирующих компаний даже начали звать их в свой штат, мотивируя это тем, что IBM не в состоянии обеспечить их даже работающей электронной почтой.