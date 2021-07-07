Intel собирает «старую гвардию» для разгрома AMD. В компанию вернулась создатель самых знаменитых процессоров

В Intel вернулась ее ветеран Шломит Вайс, проработавшая в компании 28 лет и создавшая известную и популярную линейку процессоров Sandy Bridge. За последние несколько месяцев штат компании пополнили еще два специалиста, работавшие на нее десятками лет. А вернул их Патрик Гелсингер – новый глава компании, за плечами которого более 30 лет стажа в Intel. Опыт всех этих специалистов поможет Intel дать отпор AMD, которая за последние годы значительно потеснила ее.

Возвращение ценного сотрудника

Компания Intel вернула в штат ветерана своих процессоров. Чипмейкер переманил Шломит Вайс (Shlomit Weiss), при непосредственном участии которой велась разработка чипов серии Sandy Bridge. Опыт Вайс может пригодиться Intel в конкуренции с AMD, которая за последние годы сильно нарастила свою долю на рынке процессоров.

Как пишет портал Tom’s Hardware, Вайс ушла из Intel четыре года назад, в сентябре 2017 г., в израильскую компанию Mellanox. Это единственный в мире разработчик и поставщик решений в области межузловых коммуникаций (интерконнекта) Ethernet и InfiniBand корпоративного класса.

В 2019 г. Intel хотела купить Mellanox, но ее ставку, как сообщал CNews, перебила Nvidia. Компания перешла в ее собственность в обмен на $6,9 млрд. Теперь же Intel переманила одного из талантливых инженеров Nvidia.

Опыт Шломит Вайс в создании процессоров измеряется десятилетиями

После возвращения в Intel Вайс начнет курировать разработку всех процессоров Intel из клиентского сегмента. О том, есть ли у руководства компании планы по передаче ей контроля еще и над серверной линейкой, информация пока отсутствует.

Десятки лет в Intel

Согласно информации на странице Шломит Вайс в соцсети LinkedIn (заблокирована в России), ее карьера в Intel началась в 1989 г. Вайс – выходец из израильского подразделения компании, в котором с 1989 г. по сентябрь 2017 г. занимала различные руководящие должности.

В общей сложности, до ухода в Mellanox и последовавшего за ним перехода в Nvidia, Шломит Вайс проработала в Intel 28 лет. Новый виток ее карьеры в этой компании начался с должностеи старшего вице-президента все в том же израильском офисе Intel, расположенном в Хайфе. Также она стала одним из руководителей подразделения Design Engineering Group (DEG).

Шломит Вайс вернул в Intel ее новый глава - Патрик Гелсингер

На счету Вайс множество заслуг перед Intel. Она стояла у первых двухъядерных процессоров компании, и при ее непосредственном участии проводилась разработка серии Sandy Bridge. Это одна из самых известных линеек процессоров Intel, она дебютировала в январе 2021 г.

К Sandy Bridge, помимо многочисленных моделей базовых CPU Pentium и Celeron, относились более производительные Core i3, i5 и i7 второго поколения. Позже к ним присоединились и оверклокерские процессоры Core i7 Extreme третьего поколения. Серия прекратила свое существование в сентябре 2013 г., уступив место более современной Ivy Bridge.

Шломит Вайс внесла свой вклад и в создание процессоров Intel серии Skylake, не менее известной, чем Sandy Bridge. Она вышла в августе 2015 г. и вобрала в себя CPU Core i3, i5 и i7 шестого поколения. Развитие данной линейки Intel прекратила лишь спустя полтора года после ухода Вайс – в марте 2019 г.

Не Вайс единой

В 2021 г. вектор развития Intel, по меньшей мере, в плане кадрового состава, значительно изменился. Началось все с ухода с поста гендиректора Роберта Свона (Robert Swan) в середине февраля 2021 г. Он проработал на этой должности всего два года, успев за этот период допустить усиление позиций главного конкурента Intel – компании AMD. Также он не смог удержать в списке клиентов Intel компанию Apple, которая решила отказаться от ее чипов в пользу собственных решений.

Роберта Свона сменил настоящий ветеран Intel – Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), за плечами которого более чем 30-летний опыт работы в этой компании. Рынок моментально отреагировал на новость о возвращении Гелсингера в штат Intel. Акции компании взлетели в цене почти на 13%.

В конце марта 2021 г. Патрик Гелсингер в прямом эфире раскрыл планы Intel по развитию компании на ближайшие несколько лет. В списке были многомиллиардные инвестиции в новые заводы, развитие отношений с партнерами и многое другое, но про возвращение «старой гвардии» новый глава компании ничего не сказал.

Между тем, собирать ветеранов Гелсингер начал даже до официального вступления в должность СЕО. О том, что он возглавит Intel, стало известно 13 января 2021 г., а 27 января 2021 г. в компанию вернулся инженер Сунил Шеной (Sunil Shenoi).

Сунил Шеной будет работать вместе с Шломит Вайс

В Intel Шеной проработал 33 года и ушел из нее в 2014 г. Вернувшись в штат, он стал старшим вице-президентом компании и, как и Шломит Вайс, был назначен одним из руководителей подразделения DEG.

Гленн Хилтон

За несколько дней до возвращения Шеноя в Intel вернулся и Гленн Хилтон (Glenn Hinton), работавший в ней на протяжении 34 лет. Но, если Гелсингер переманил Шеноя и Вайс из других компаний, то Хилтон на протяжении трех лет находился на пенсии. За годы своей деятельности Хилтон принимал участие в разработке суперскалярной архитектуры P6 и первого суперскалярного микропроцессора Intel i960 CA. Без его участия не обошлось и создание микроархитектуры Nehalem.

AMD догоняет Intel

События, произошедшие с Intel за время руководства Роберта Свона, а также слишком низкие темпы освоения новых техпроцессов, позволили AMD в значительной степени укрепить свои позиции на мировом рынке процессоров. В настоящее время ее CPU выпускаются по 7-нанометровым нормам, и совсем скоро начнется выпуск ее 5-нанометровых чипов.

Intel же до сих пор находится на отметке в 10 нм и не может отказаться от еще более старого 14-нанометрового техпроцесса. Осенью 2020 г. Роберт Свон пытался защитить эти нормы, назвав их наиболее выгодными для Intel в финансовом плане.

Intel сдает позиции

Как итог, со II квартала 2019 г., когда Свон уже был в должности СЕО, доля Intel на рынке десктопных процессоров стала стремительно сокращаться. Если в этом квартале она составляла 76,9%, то всего через три месяца упала до 68,8% (по данным Statista.com).

За два года рост доли Intel не наблюдался. Те части рынка, что она теряла от квартала к кварталу, неизменно переходили к AMD. Так, если во II квартале 2019 г. у нее было лишь 23,1%, то год спустя она могла похвастаться уже 33,2%. По итогам I квартала 2021 г. ее доля в сегменте настольных CPU выросла до 39,9%, и это самый высокий показатель для AMD с I квартала 2012 г. Доля Intel в том же I квартале 2021 г. упала до 60,6%, и это худший ее показатель за последние 10 лет.