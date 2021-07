Google поплатится за нетерпимость к конкурентам, или как главный поисковик мира пытался уничтожить магазин приложений Samsung

Google обвиняют в нечестной конкуренции на рынке мобильных приложений и попытке сдержать развитие магазина Samsung Galaxy Store. Интернет-гиганту вменяют целый спектр манипуляций, включая подкуп разработчиков. Вина Google пока не доказана, однако ее магазин Play является самым крупным в мире, тогда как Galaxy Store, существующий более 10 лет, не входит даже в топ-4.

Нездоровая конкуренция

Интернет-гигант Google попал под подозрение в неконкурентном поведении в отношении южнокорейской компании Samsung. По данным The Verge, создатель Android всеми силами пытался не допустить развития магазина приложений Samsung Galaxy Store, чтобы тот не мешал ему зарабатывать на Google Play.

О попытках Google избавить себя от конкурента в лице Samsung в сегменте магазинов приложений стало известно из гигантского антимонопольного иска против него. Его подали 36 американских санкций из 50.

В иске сказано, что Google не сразу разглядел в Galaxy Store конкурента своего собственного магазина Play. Отношение к сервису южнокорейской компании он изменил после того, как Samsung ускорила темпы его развития.

За успехом Google Play могут скрываться попытки подкупа конкурентов

Точные даты в документе не приводятся. Galaxy Store был запущен в сентябре 2009 г. под названием Samsung Apps, но работал на тот момент лишь в нескольких странах мира. На июль 2021 г. география его распространения включала более 120 стран, в том числе и Россию.

Google Play существует с октября 2008 г. Поначалу магазин назывался Android Market, а его переименование состоялось в марте 2012 г.

Манипуляции Google

По данным The Verge, Google использовал разные методы нечестной конкуренции. Один из них заключался в самом обычном подкупе разработчиков.

Google заключал своего рода «соглашения» с авторами некоторых Android-приложений, условия которых запрещали тем распространять свои творения через любые другие сервисы, включая Galaxy Store. В качестве компенсации за такую «верность» магазину Play Google выплачивал им деньги. Размер выплат на момент публикации материала установлен не был.

Samsung Galaxy Store адаптирован для россиян

Вторым рычагом давления на Samsung для Google стало так называемое соглашение «о разделении выручки». Этот документ, подписываемый с производителями Android-смартфонов, запрещал им предустанавливать на свои гаджеты любые магазины приложений, кроме Play.

Также Google пытался подкупить саму Samsung. В иске говорится, что он предлагал компании деньги, лишь бы та прекратила сотрудничество с ведущими разработчиками мобильного ПО.

С чем связан антимонопольный иск

Иск, поданный 36 штатами США, полностью посвящен злоупотреблениям Google в сегменте магазинов Android-приложений. По данным Bloomberg, истцы указывают на

доминирующее положение Google в этой сфере – интернет-гигант удерживает 90% в ней.

По данным Politico, этот иск стал первым по части доминирования Google на рынке мобильных приложений.

Вырезка из антимонопольного иска

В документе говорится и о невозможности загрузки магазинов-приложений сторонних компаний из Google Play. Редакция CNews убедилась в отсутствии в этом каталоге и Samsung Galaxy Store и, к примеру, GetApps – фирменного магазина Xiaomi.

Истцы также критикуют 30-процентную комиссию для разработчиков приложений. Здесь стоит отметить, что 1 июля 2021 г. Google изменил свою политику в отношении этой комиссии. Теперь она распространяется только на тех разработчиков, чья выручка не превышает $1 млн в год.

Создатели ПО, зарабатывающие меньше этой суммы, платят Google лишь 15%. В этом плане Google взял пример с Apple. Как сообщал CNews, в ее магазине App Store аналогичные условия действуют с 1 января 2021 г., а объявила она о них еще в ноябре 2020 г.

Google все отрицает

В антимонопольном иске против Google говорится, что интернет-гигант всячески пытается избавиться от любой конкуренции в сфере мобильных приложений (полноценной настольной ОС у Google нет, если не считать Chrome OS). «Для Google конкуренция в области распространения приложений – это вирус, от которого необходимо избавиться», – говорится в документе (To Google, competition in app distribution is a virus to be eliminated, – англ).

Сам Google отрицает обвинение в попытках сдерживания развития магазина Samsung Galaxy Store. Он разразился гигантской публикацией в своем блоге, назвав подобные обвинения безосновательными.

В качестве аргументов Google привел принцип открытости Android, за счет которого на устройство под управлением этой системы можно установить любое приложение из любого магазина или напрямую с сайта разработчика.

В своей публикации Google обратил внимание и на то, что многие Android-смартфоны продаются с несколькими магазинами приложений, установленными по умолчанию. Это является фактом: например, глобальные версии аппаратов Xiaomi поставляются и с Google Play, и фирменным GetApps. Притом удалить последний путем встроенных средств Android на большинстве смартфонов Xiaomi нельзя – приложение вшито в систему, и избавиться от него получится только при помощи стороннего ПО.

Google Play пришел к успеху

На момент публикации материала вина Google в давлении на Samsung доказана не была. Однако ее магазин является самым крупным по количеству доступных приложений.

Магазинов, равных Google Play, нет

По данным Statista.com, по итогам I квартала 2021 г. в Google Play было почти 3,5 млн приложений. Samsung не раскрывает статистику своего Galaxy Store, но он не входит в первую четверку, где наряду с Play также есть Apple App Store, Windows Store и Amazon Appstore.

В то же время в Galaxy Store есть немало популярных приложений, в том числе и актуальных России. Например, из него можно скачать приложение соцсети «Вконтакте», различный софт «Яндекса», навигатор 2ГИС и др.