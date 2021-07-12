«Транстелеком» выставил на распродажу весь свой розничный бизнес

«Транстелеком», дочернее предприятие РЖД, продает сразу две свои компании — «ТТК-связь» и «Зап-сибтранстелеком». Минимальная их цена 8,9 млрд руб., однако по ходу проведения аукциона она может увеличиться. Потенциальными покупателями выступают «Ростелеком», МТС, «ЭР-телеком» и другие участники рынка.

«Транстелеком» продает свой B2C-бизнес

«Транстелеком» (ТТК) выставила на продажу 100% долей «ТТК-связь» и 75,2% долей «Зап-сибтранстелеком». Стартовая (минимальная) цена продажи которых — 8,9 млрд руб. Эта информация опубликована на сайте инвестиционного банка «ВТБ капитал», который и проведет аукцион.

Как писал CNews в марте 2021 г. «Транстелеком» выделил в отдельную структуру розничный бизнес «ТТК-Связь» (кроме Западной Сибири) с возможностью его дальнейшей продажи. Причиной реорганизации в компании назвали то, что B2C не является стратегическим сегментом для холдинга. Тогда аналитики оценивали данный актив в 15-20 млрд руб. Однако сейчас стартовая цена оказалась гораздо ниже.

ТТК продает весь свой B2C-бизнес

B2C-бизнес в Западной Сибири при этом ведет «Зап-сибтранстелеком» (24,8% акций которого принадлежат «ТТК-связь»). Таким образов весь B2C-бизнес ТТК сосредоточен в выставленных на продажу компаниях.

«ВТБ капитал» принимает заявки на участие в аукционе с 12 июля по 11 октября 2021 г. Аукцион пройдет в Москве 25 октября в 15:00. Как следует из извещения о торгах, для участия в нем претендент обязан внести на счет ТТК задаток в размере 890 млн руб.

Потенциальные покупатели компаний

В I квартале 2021 г. количество частных абонентов широкополосного доступа в интернет в России составило 34,7 млн, а объем рынка — 37,8 млрд руб, согласно отчету «ТМТ консалтинга». Российский рейтинг по количеству частных пользователей ШПД-услуг возглавляют «Ростелеком» (12,37 млн домохозяйств), МТС (3,89 млн), «ЭР-телеком» (3,87 млн) и «Вымпелком» (2,86 млн). Соответственно, если кто-то из компаний, помимо «Ростелекома» выкупит B2C-бизнес у ТТК, она займет второе место на рынке, пишет ComNews.

Гендиректор «МТТ групп» Евгений Васильев рассказал ComNews, что продажа для ТТК является правильным решением. Розничный бизнес должен быть основным, тогда как для «Транстелекома» розница не приносила серьезной доли в доходах. При этом B2C-бизнес компании станет хорошим активом для других участников рынка.

На момент публикации материала вышеупомянутые компании не смогли ответить CNews на вопрос о намерении участвовать в торгах.

О «Транстелекоме»

«Транстелеком» основанный в 1997 г. представлял собой магистрального провайдера, чья сеть была проложена вдоль железнодорожных путей. Основной акционер ТТК — РЖД, который владеет 99,99% акций компании. На данный момент ТТК позиционирует себя как одного из ведущих российских операторов связи. Компания оказывает холдингу РЖД услуги предоставления связи и высокоскоростных корпоративных сетей, развивает и обеспечивает эксплуатацию инфраструктуры систем связи и транспортной безопасности.

ТТК оказывает услуги как частным лицам, так и государственным заказчикам и бизнес-клиентам на всей территории России. Компания включает в себя восемь макрорегиональных подразделений: Центр, Север, Кавказ, Верхневолжский, Урал, Сибирь, Западная Сибирь и Дальний Восток.