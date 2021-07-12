Кредиторы банкротят гигантский ИТ-холдинг, куда входят мировые производители процессоров и памяти

Китайский ИТ-холдинг Tsinghua Unigroup, в составе которого есть всемирно известные компании Unisoc и Yangtze Memory, оказался на грани банкротства. Он задолжал кредиторам более $31 млрд, и один из них обратился в суд. Холдинг намерен покрыть часть долга путем продажи неназванной доли в своей «дочке» Unisoc. Другие компании из его состава пока не под ударом.

Долг банкротством опасен

Крупный китайский ИТ-холдинг Tsinghua Unigroup оказался на грани банкротства, пишет Nikkei Asian Review. Он напрямую связан с бизнесом по разработке и производству полупроводниковой продукции.

Его банкротства добивается небольших размеров китайский государственный банк Huishang Bank, расположенный в провинции Аньхой. Он входит в список кредиторов холдинга, который со своей стороны накопил долги, исчисляющиеся миллиардами долларов.

Какую сумму Tsinghua Unigroup задолжал непосредственно банку Huishang Bank, пока остается неизвестным. По данным EE Times, на июнь 2020 г. долговые обязательства холдинга составляли около $31 млрд. При этом стоимость самых ликвидных его активов не превышает $8 млрд. К концу 2020 г. года просрочка или отказ по выплате кредитов коснулись долговых обязательств на сумму в пределах $3,6 млрд, пишет Reuters.

Иск о банкротстве Huishang Bank подал в Народный суд первой инстанции муниципалитета Пекина. В нем говорится, что холдинг перестал выплачивать ему долги по кредиту еще в ноябре 2020 г.

С Tsinghua Unigroup напрямую связаны китайские власти и мировые производители микросхем и модулей памяти

Tsinghua Unigroup подтвердил получение уведомления о начале процедуры. Холдинг выразил готовность сотрудничать с правосудием.

Важность Tsinghua Unigroup для Китая

Холдинг Tsinghua Unigroup, как и его кредитор, имеет внушительную поддержку со стороны властей Китая. Они удерживают 51-процентную долю в нем. В его состав входит ряд крупных ИТ-компаний по всему миру, в том числе и Unisoc, в прошлом известная как Spreadtrum.

Свой первый чип Unisoc выпустила в 2011 г. по данным Nikkei, компания входит в число крупнейших разработчиков микросхем в Китае. Она нередко создает передовые чипы – например, в марте 2020 г. Unisoc анонсировала первый в мире 6-нанометровый процессор для смартфонов. Он получил интегрированный модем 5G собственной разработки Unisoc и поддержку 4К-дисплеев вместе со 100-мегапиксельными фотокамерами.

Еще одна «дочка» холдинга – это основанная в июле 2016 г. компания Yangtze Memory Technologies. Пока Unisoc борется с американской Qualcomm и тайваньской MediaTek на звание крупнейшего производителя процессоров в мире, Yangtze Memory Technologies постепенно захватывает рынок модулей памяти.

Основные конкуренты Yangtze Memory Technologies – это корейские Samsung и SK Hynix, а также американская Micron. Компания считается крупнейшим в КНР производителем памяти. В 2015 г., по данным Forbes, Tsinghua Unigroup намеревался купить Micron за $23 млрд для расширения активов своей «дочки», но сделка сорвалась.

Tsinghua Unigroup имеет немалый вес в сфере производства полупроводников

В состав холдинга также входят компании Unigroup Guoxin Microelectronics, разработчик чипов безопасности, и Unisplendour Corporation, производитель инфраструктуры для облачных вычислений. В мае 2016 г. эта компания вместе с HP создала совместное предприятие H3C Group. Она занимается поставками оборудования для дата-центров и оказанием ИТ-услуг, концентрируясь в первую очередь на госсекторе. Доля Unisplendour в ней составляет 51%. В сентябре 2019 г. H3C Group пришла в Россию.

Unigroup и Unisplendour заявили о росте выручки по итогам I квартала 2021 г. Прирост составил 50% и 30% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.

В общей сложности на июль 2021 г. в составе холдинга было шесть компаний. В дополнение к перечисленным в списке есть Guoxin Micro (основана в 2001 г., разрабатывает микроэлектронные продукты, включая интегральные схемы и микросхемы смарт-карт) и основанная в 1979 г. компания Linxens. Это производитель компонентов для смарт-чипов, специализирующийся на безопасности и идентификации.

Потенциальные последствия банкротства

По данным Nikkei Asian Review, из-за своих финансовых проблем и иска Huishang Bank китайский ИТ-холдинг может на неопределенный срок заморозить ряд своих крупномасштабных проектов. К ним относится, в том числе, возведение фабрик по выпуску модулей флеш-памяти 3D NAND в Чэнду и чипов оперативной памяти DRAM в Чунцине. В строительство первого завода холдинг планировал вложить почти $31 млрд. Размеры инвестиций во второй завод пока неизвестны.

Издание пишет, что для покрытия долгов Tsinghua Unigroup придется продать часть своей доли в компании Unisoc. Других дочерних компаний холдинга это не коснется. Согласно EE Times, холдинг пока не заявлял о готовности к реструктуризации. К тому же, с учетом стоимости его основных активов, продажа части акций Unisoc не покроет все его долги перед кредиторами.