Человечество переходит на старые смартфоны. У него кончаются деньги

Б/у смартфоны снова в цене

Мировые продажи восстановленных смартфонов вернулись к росту во второй половине 2020 г. после провальных первых шести месяцев. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Counterpoint Research.

Успешное для участников вторичного рынка восстановленных (refurbished), то есть отремонтированных для дальнейшей перепродажи по более низкой цене гаджетов, второе полугодие позволило завершить 2020 г. на мажорной ноте – объемы продаж по итогам данного периода увеличились на скромные 4% по сравнению с показателем 2019 г. Эксперты Counterpoint прогнозируют более существенный рост данного сегмента в 2021 г.

Резкий спад, охвативший рынок смартфонов в первой половине 2020 г., аналитики связывают с пандемией коронавируной инфекции Covid-19. Негативное влияние пандемии затронуло экономики ряда стран, во всех регионах мира множество людей потеряло свои рабочие места, что, естественно, сказалось на уровне доходов и структуре расходов населения. Эксперты полагают, что эти факторы могли способствовать всплеску популярности восстановленных смартфонов, зафиксированному во второй половине 2020 г.

Сравнительные объемы продаж в 2019 г. и 2020 г. с разбивкой по регионам

По словам старшего исследователя Counterpoint Research Глена Кардозы (Glen Cardoza), во втором полугодии 2020 г. объемы продаж б/у гаджетов увеличились во всех исследованных компанией регионах. Однако если рынкам Латинской Америки и Юго-Восточной Азии потребовалось некоторое время, чтобы восстановиться после «удара» пандемии, то США, Европа, Индия и Африка справились с этой задачей значительно быстрее.

Согласно январскому прогнозу исследовательской компании IDC, мировой рынок бывших в употреблении смартфонов по итогам 2020 г. должен был увеличиться на 9,2% в сравнении с 2019 г. Аналитики предсказывали, что общий объем поставок смартфонов на вторичном рынке достигнет 225,4 млн штук в 2020 г. Что же касается рынка новых гаджетов, IDC оценивала его сокращение на уровне 5,9% по итогам 2020 г.

Apple – чемпион вторичного рынка

Компании Apple в период с июля по декабрь 2020 г. удалось существенно улучшить свои показатели на вторичном рынке.

Если на глобальном рынке новых смартфонов во втором полугодии 2020 г., по данным аналитиков, доля Apple составила 13%, то на рынке бывших в употреблении устройств купертиновцы оказались в лидерах – доля «яблочной» компании превысила 44%.

Восстановленные iPhone, реализованные на вторичном рынке, не только легко находят себе новых хозяев, но и приносят продавцам хорошие деньги – средняя цена refurbished-смартфона Apple почти втрое выше по сравнению со средними ценами на продукцию конкурентов.

Причем даже факт, что развертывание сетей 5G в 70 странах при участии 150 операторов мобильной связи идет полным ходом, не сказывается на спросе и средней цене восстановленных гаджетов Apple с поддержкой сетей четвертого поколения (LTE). Это также помогает компании наращивать клиентскую базу, поскольку, как утверждают аналитики, среди приобретающих iPhone на вторичном рынке часто встречаются люди, для которых это первая покупка смартфона Apple в их жизни.

Под восстановленными Apple подразумевает смартфоны с новыми корпусом, комплектными аксессуарами и упаковкой. В ряде случаев, в зависимости от состояния подлежащего восстановлению устройства, замене на новые могут подвергнуться и другие компоненты, в частности, дисплей.