Спрос на лизинг «железа» в России вырос в 3,5 раза

Российские компании стали брать компьютеры, ПО и серверы в лизинг в три раза чаще за последние полгода. За первую половину 2021 г. было оформлено более 400 договоров лизинга на офисную технику. По всем категориям оборудования за первую половину 2021 г. число заключенных договоров лизинга составило более 10 тыс. шт.

Лизинг «железа» становится популярным

За первое полугодие 2021 г. в России было подписано более 10 тыс. лизинговых договоров со средним сроком на 3,1 год. При этом 5% из них приходится на компьютерное и серверное оборудование, ПО, средства связи, а также принтеры и сканеры. С начала 2021 г. лизинговых договоров на офисную технику было заключено около 450 шт. Данная информация следует из анализа лизинговой компании Arenza на основании опубликованных сообщений о лизинговых сделах по 114 компаниям в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности («Федресурс»).

Согласно отчету по всем категориям оборудования, в январе 2021 г. был заключен 621 договор, однако в июне — уже более 2 тыс. в В 82% случаях договоры были заключены с субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП). Из них больше половины (60%) имеют доход около 120 млн руб. в год и не более 15 человек в штате, говорится в отчете. В 30% случаях лизинговые договора оформлялись с компаниями, у которых годовой доход составляет 800 млн руб. и штат не более 100 человек. И только 9% компаний из МСП, приобретающих оборудование в лизинг, имеют доход около 2 млрд руб. и штат не более 250 человек.

Лизинг офисного оборудования с начала 2021 г. вырос в три раза

«Растущий спрос на лизинг оборудования обусловлен появлением большого количества игроков на рынке и доступностью предложения, — рассказали CNews представители компании Arenza. — Предполагаем, что величина спроса будет расти и в будущем».

Какое оборудование и на какой срок берут в лизинг

Объем лизинговых договоров на офисное оборудование (компьютерное, сервера, комплектующие, ПО, средства связи, электроника, принтеры, сканеры) за первую половину 2021 г. вырос в 3,6 раза. За январь заключен 21 договор, когда в июле — уже 75. В среднем офисное оборудование берут на 2,6 года.

Увеличился объем сделок и с медицинским оборудованием. К июню эта цифра составила 128 шт. в месяц. Спрос на оборудование для общественного питания в мае и июне 2021 г. снизился до 36 договоров. Стабильные показатели демонстрирует металлообрабатывающее, деревообрабатывающее и гибочное оборудование (в январе 2021 г. количество договоров по ним составило 490 шт., в марте — 544 шт., в июне — 602 шт.).



Из отчета следует, что на срок более трех лет в лизинг чаще всего берут складское оборудование. На чуть меньший срок также оформляют технику для нефтепереработки и железнодорожное оборудование. На срок от двух до трех лет берут упаковочное, насосное, котельное, полиграфическое оборудование. Сюда также входят компьютерные, серверные и программные продукты. Реже всего берут шины, оборудование для пожаротушения, велосипедные и инвалидные коляски, а также кофемашины. Мебель и косметологическое оборудование в большей части случаев оформляют на два года.

Из категорий оборудования чаще всего оформляются металлообрабатывающее, деревообрабатывающее, химобрабатывающее и гибочное оборудование (3 тыс. шт. за первое полугодие 2021 г.). Договора на навесное и прицепное оборудование сельско-хозяйственного назначения за тот же период были оформлены более чем 1 тыс. раз. Строительное и медицинское оборудование брали в лизинг за первое полугодие 2021 г. по 0,5 тыс. шт.

Основная деятельность лизингополучателей — строительство жилых и нежилых зданий, выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур, смешанное сельское хозяйство, а также разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока.

В каких регионах России лизинг востребован

По данным отчета, чаще всего оборудование в лизинг берут в Москве (более 1,7 тыс. шт.), за ней следует Санкт-Петербург с показателем в 709 шт. Также среди лидеров московская область (622 шт.) и Республика Татарстан (457 шт.).

Менее 1% сделок лизинга приходится на все остальные регионы. Речь идет о более чем 3 тыс. договоров по всей территории России.

На последнем месте по количеству договоров оказался Северо-Кавказский и Дальневосточный регион (там количество оборудования составило 154 и 319 шт. соответственно).

Комментарии авторов отчета

По данным агентства «Эксперт РА» объем лизингового портфеля (общая сумма лизинговых платежей к получению, в том числе НДС, по действующим договорам лизинга) по итогам 2020 г. вырос на 6,5 % и составил 5,2 трлн руб.

Для ведения собственного бизнеса необходимо привлечь ресурсы: нанять квалифицированных людей, арендовать помещение и иметь достаточное количество оборудования. В такой ситуации единственно выгодным вариантом является лизинг, поскольку позволяет начать бизнес-деятельность сразу же. Приобретение оборудования для предпринимателей выглядит менее выгодным на этом фоне, пояснили CNews авторы отчета.

На вопрос CNews о том, оборудование российского или иностранного происхождения берется в лизинг чаще, представители Arenza рассказали, что показатели одинаковые. «Нельзя выделить превалирующую страну производства, поскольку представители бизнеса используют различные виды оборудования: например, часть ресторанного оборудования, в основном, иностранного производства, в то время как другая часть — российское», — пояснили в компании.



«Как правило, иностранное оборудование чаще берут в аренду, потому что цены на него сильно растут: через год оно может стоить в два раза дороже по сравнению с прошлым периодом», — подчеркивают в Arenza.