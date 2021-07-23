Знаменитый топ-менеджер призвал остановить рост зарплат в ИТ

Всемирно известный топ-менеджер в ИТ-сфере Ави Голан требует как можно скорее остановить рост зарплат ИТ-специалистов. По его мнению, это «вредит всей отрасли». За свой призыв Голан получил шквал критики от сотрудников ИТ-компаний, в том числе и Microsoft, которая в 2020 г. отозвала все свои инвестиции в AnyVision.

Никакого роста зарплат

Известный в глобальной ИТ-индустрии топ-менеджер Ави Голан (Avi Golan) призвал всех руководителей компаний, особенно из ИТ. срочно остановить рост зарплат сотрудников. Как пишет Vice, Голан аргументировал это тем, что такой подход сильно вредит всей индустрии.

Как пишет Vice, в резюме Ави Голана раздел «Предыдущие места работы» пестрит компаниями с мировым именем. Он работал и директором по продуктам в Google, и операционным партнером в SoftBank. В настоящее время он занимает пост главы израильского стартапа AnyVision.

Ави Голан считает, что программисты и другие ИТ-специалисты получают слишком много

«Я призываю руководителей израильских компаний, в особенности в ИТ, прекратить безумие в найме сотрудников, пока этот пузырь не лопнул. Новому поколению молодых специалистов требуется качественное руководство, и мы обязаны со всей ответственностью подойти к обучению их основам карьерного роста. Многие мои коллеги уже ищут возможности передавать разработку продуктов на аутсорс в другие страны. Мы вредим молодому поколению, нашему рынку и в целом нашей стране, продолжая повышать зарплаты и предлагая безумные, лишенные всякой логики преимущества. Все вы знаете, что рано или час расплаты настанет», – написал Голан на странице своей компании в соцсети LinkedIn (заблокирована в России).

Как Голан пришел в AnyVision

AnyVision занимается разработкой технологий распознавания лиц. В первой половине 2020 г. компания оказалась в центре скандала – генпрокурор США Эрик Холдер (Eric Holder) провел расследование и установил, что разработки AnyVision используются властями Израиля в приграничных районах на Западном берегу реки Иордан для массовой слежки.

Как сообщал CNews, сразу после этого Microsoft изъявила желание отозвать все вложенные в AnyVision средства. На тот момент Ави Голан еще не стоял во главе этого ИТ-стартапа.

Пост Голана в LinkedIn

В AnyVision на пост СЕО он пришел в октябре 2020г. Под его руководством компания в июле 2021 г. привлекла инвестиции от SoftBank и Eldridge на сумму $235 млн. Тем самым Голан компенсировал отзыв инвестиций Microsoft в 2020 г.

Голан опубликовал послание с требованием остановить рост зарплат в ИТ-индустрии сразу после успешного раунда инвестиций. Одновременно он запустил кампанию по найму сотрудников в свой стартап, назвав его «235 млн причин присоединиться к AnyVision». На момент публикации материала штат израильской компании насчитывать всего 160 человек.

Бурная реакция ИТ-сообщества

Несмотря на то, что в своем призыве Голан обращался только к израильским компаниям, его пост собрал отклики представителе компаний по всему миру. По всей вероятности, они предполагают, что своими словами Голан пытается запустить глобальный тренд по заморозке и даже снижению зарплат ИТ-специалистов.

Попытка, вероятнее всего, окажется провальной, но сообщество не замедлило бурно отреагировать на нее. На главу AnyVision обрушился шквал критики, а его пост на LinkedIn в считанные дни собрал сотни комментариев, дружелюбных среди которых – минимум.

Среди отреагировавших на «крик души» Голана был старший менеджер по продуктам корпорации Microsoft Ран Морам (Ran Moram) «Ави Голан, извините, что интересуюсь, но сколько вы сами заработали по итогам последнего раунда (инвестиций – прим. CNews)?», – спросил он у Голана.

«Вы действительно уверены, что заполучить миллионы долларов или шекелей на вторичных инвестициях – это полностью ответственно и совершенно неопасно для “пузыря”, а платить на 10-20% больше своим трудолюбивым сотрудникам – нет? Деньги, полученные вашими топ-менеджерами в рамках раунда, вы могли бы вложить в рост и/или найм талантливых специалистов. Если вы можете взять их (деньги, - прим. CNews), то и ваши сотрудники тоже могут рассчитывать на это. Как по мне, все это выглядит как двойные стандарты», – заявил представитель Microsoft.

Израильские компании, те самые, к которым и обращался Ави Голан, тоже отреагировали на его призыв в негативном ключе. Свое мнение Голану высказал продакт-менеджер израильского стартапа TiSpace Янир Голд (Yanir Gold). Он прямым текстом назвал пост руководителя AnyVision «постыдным» (embarrassing) и выразил надежду, что все сотрудники AnyVision в скором будущем уволятся.

«Мой ответ всем и каждому сотруднику Anyvision. Бегите с этого корабля. Почему? Вы всего-навсего цифры на его (Голана, - прим. CNews) калькуляторе, и это вполне очевидно. Сотрудники плохие! Плохие сотрудники! Да как они смеют требовать зарплаты уровня среднего класса? Как вы смеете! Стыд и позор вам!», — написал Голд.

Янир Голд не стеснялся в выражениях, объясняя, что его соотечественник "немного" неправ

Другие представители TiSpace тоже прокомментировали пост Голана. Они предложили сотрудникам AnyVision «бесплатную консультацию» с целью помочь им найти новую работу.

Авторы десятков других комментариев в ответ на сообщение Голана с призывом к снижению зарплаты и пособий рядовым сотрудникам, заметили, что его пост «немного» не коррелирует с другим. Они обратили внимание, что на своей странице в LinkedIn Голан написал: «Только что собрано $235 млн. Мы нанимаем лучших талантов в области искусственного интеллекта!».

Эксперты Vice полагают, что истинное безумие в ИТ-индустрии связано не с ростом зарплат, а с оценками ИТ-компаний на венчурном рынке. «Какой бы смысл Голан ни вкладывал в свой пост, он едва ли просто ищет работников, пытаясь заставить генеральных директоров других компаний взять на себя обязательство по сокращению зарплат», – говорят они.

ИТ-специалисты не жалуются на зарплату

В современных реалиях информационные технологии – одна из немногих сфер деятельности, в которых, при должном старании, можно рассчитывать на высокие зарплаты. CNews писал, что российские программисты могут получать сотни тысяч рублей, работая в своем родном городе, а в некоторых случаях – даже не выходя из дома.

Одни из самых высоких зарплат среди ИТ-специалистов в России у программистов, пишущих на C#. Они могут получать в России за свою работу до 300 тыс. руб. Те же, кто пишет на Python, и вовсе могут рассчитывать на пополнение своего кошелька на 400 тыс. руб. ежемесячно.

На зарплату размером в сотни тысяч рублей могут рассчитывать также инженеры-программисты, старшие фронтенд-, Java- и iOS-разработчики и представители ряда других профессий, связанных с ИТ. Подробнее об этом читайте в материале CNews.

Однако в будущем ситуация может измениться не в лучшую для разработчиков сторону. Скоро их услуги могут оказаться не нужны, поскольку программы теперь умеет писать искусственный интеллект. CNews писал, что первая такая программа была зарегистрирована в России в июле 2021 г. К тому же внедрение искусственного интеллекта, способного выдавать программный код, сэкономит компаниям десятки миллионов рублей на зарплатах программистов.