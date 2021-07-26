Названы самые необычные ИТ-вакансии России

Кто учился, тот молодец

По данным сервиса поиска работы и подбора персонала HeadHunter, спрос на ИТ-специалистов не снижается даже в разгар летних отпусков. Так, по данным hh.ru, в июле 2021 г. на площадке сервиса был представлено более 91 тыс. ИТ-вакансий, что немногим меньше 108 тыс. вакансий, представленных месяцем ранее.

HeadHunter специально для CNews подготовил подборку из десятка самых необычных июльских вакансий в сфере ИТ.

Как рассказали CNews в HeadHunter, специалисты сервиса ведут отдельный учет и классификацию редких и необычных вакансий. Относительно редкими в hh.ru принято считать вакансии числом порядка 100-300 в год, редкими считают вакансии числом публикаций около 11-100 в год. Есть и уникальные позиции, которые насчитывают единицы публикаций за год. В любом случае, отмечают в HeadHunter, даже сотни предложений в год выглядят нестандартно на фоне массовых вакансий.

По данным HeadHunter, примерно 40 тыс. предложений найма в сфере ИТ за июль составили вакансии, имеющие прямое отношение к программированию и разработке приложений. Более 21 тыс. вакансий было ориентировано на найм специалистов-инженеров, примерно 13 тыс. специалистов разыскивались для работы в технической поддержке. Для студентов и начинающих карьеру «юниоров» площадка предлагала в июле 2021 г. более 17 тыс. вакансий.

Тройку регионов – лидеров по числу открытых вакансий по традиции возглавила Москва с 32 тыс. предложениями. На втором месте был Санкт-Петербург с 12 тыс. вакансий, на третьем – Татарстан с примерно 3 тыс. предложений. Зарплатная вилка по итогам исследования пула ИТ-вакансий в июле 2021 г. начиналась от 70 тыс. руб., и достигала полумиллиона рублей, что также можно назвать традицией.

Специалист по обработке изображений с помощью ИИ

Компания «Юсар» разыскивает в свой московский офис специалиста по машинному обучению и обработке медицинских изображений средствами искусственного интеллекта. Зарплатный уровень претендента обсуждается по результатам собеседования и достигается при успешном прохождении испытательного срока.

3D-художник создает объекты в играх

От претендента требуется соответствующий опыт работы не двух лет. Ему предстоит заниматься развитием специализированной медицинской информационной системы. В список обязанностей входит работа по обработке 2D-изображений с навыками в области искусственного зрения. Опыт сегментации и анализа медицинских изображений будет преимуществом.

От кандидата требуется понимание принципов ООП, SOLID, шаблонов проектирования; наличие опыт выбора, настройки параметров и обучения нейросетей различных типов и архитектур; опыт разработки на Python. Желателен опыт работы с С/C++/C#, SQL, CUDA, SQL, MS Visual Studio, библиотеками (Tensorflow, Keras, Pytorch, NLTK и др.); проектный опыт с использованием методов статистического анализа, опыт работы с системами контроля версий (Git) и умение эффективно выстраивать собственный рабочий процесс.

Ведущий инженер-конструктор печатных плат

Московская компания «ТС-СКН», специализирующаяся на разработке и производстве промышленных систем и периферийных устройств, разыскивает в штат специалиста с высшим техническим образованием и опытом разводки высокочастотных интерфейсов. Работодатель предлагает современный офис в Москве, своевременную оплату труда и зарплату от 100 000 руб. на руки.

В круг обязанностей претендента на должность тополога будет входить разработка многослойных (10 и более слоев) процессорных плат, а также модификация серийных изделий. Помимо наличия высшего технического образования, претендент также должен обладать опытом разводки высокочастотных интерфейсов (USB3, SATA, HDMI, PCIe и др.).

Стажер по исследованиям производительности GPU

Российский офис Samsung Research Center подыскивает интернов, которые занялись бы анализом производительности приложений с использованием распараллеленных вычислений на графических процессорах, а также оптимизацией горячих точек таких приложений с помощью различных технологий параллельного программирования (OpenACC, CUDA, MPI и др.).

Работодатель не указывает уровень зарплаты, однако уточняет, что стажировка оплачиваемая и также включает оплачиваемую еду. Среди требований к претендентам на вакансию значатся навыки программирования в C/C++, опыт в параллельном программировании при помощи CUDA/OpenCL, OpenACC/OpenMP, NCCL и MPI, а также знание архитектуры графических процессоров.

3D-художник для работы с играми

Компания MOUN, которая базируется в Санкт-Петербурге и специализируется на разработке игр, приглашает в штат 3D-художников для работы над играми Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator. Предполагаемый уровень зарплаты – от 50 тыс. до 110 тыс. руб. на руки.

Среди обязанностей будущего специалиста указываются моделирование транспортных средств (грузовиков, легковых автомобилей, специальных транспортных средств); сбор, анализ и обработка документации для создания новых моделей. Необходим опыт работы на аналогичной либо близкой должности в области hard surface моделирования, профессиональное владение 3D-редакторами Maya или 3ds max; опыт текстурирования, знание Photoshop и Substance Painter. Плюсом будет обширный игровой опыт и умение активно общаться на английском языке.

Инженер-разработчик смарт-контрактов

Очень интересная вакансия на удаленную работу, которая могла бы возглавить рейтинг наиболее высокооплачиваемых предложений месяца: успешный британский DeFi-проект разыскивает Solidity-разработчика смарт-контрактов для работы с сервисами на основе блокчейна. Ориентировочная зарплата – от $8 до $15 тыс. до вычета налогов.

Компания специализируется на разработке и совершенствовании технологии для автоматизации финансовых услуг нового поколения на базе криптовалюты Ethereum. От кандидата требуется не менее трех лет опыта работы с Solidity, а также опыт разработки и развертывания продуктов на базе Ethereum, практический опыт работы с EVM и с протоколами DeFi-экосистемы (Curve, Balancer, AMMs, Yearn, Aave, Synthetix и т.д.).

3D-скульптор

Московская студия эксклюзивных подарков ручной работы Darivip com срочно разыскивает в штат сообразительного и энергичного сотрудника, умеющего быстро и качественно выполнять портретное 3D-моделирование лиц, а также моделирование тел и композиций из различных предметов. Предлагаемый зарплатный уровень начинается от 60 тыс. руб. на руки.

Претенденту необходимо иметь хорошо развитое чувство портретного сходства, композиции и пропорций, а также владеть программами Zbrush, 3d max или другими программами для моделирования на уровне профессионала, а также знать оборудование для 3D-печати и уметь с ним обращаться.

Специалист по обработке отсканированных документов

Отдел автоматизации государственного архива Министерства обороны России в Подольске разыскивает специалиста для оцифровки и графической обработки архивных документов. Предполагаемый оклад – от 18 до 21 тыс. руб. на руки ежемесячно.

Предыдущего профильного опыта работы не требуется, однако у кандидата на вакансию должно быть высшее техническое или экономическое образование. Работа предполагает полную занятость в офисе. Желательно знание Photoshop, ACDSee, CoralDraw, MSOffice.

Преподаватель курса Roblox для детей

Соискатель на должность дистанционного преподавателя курса Roblox для детей в международной онлайн-школе цифровых навыков для детей и подростков Kodland в случае трудоустройства может рассчитывать на зарплату до 60 тыс. руб. на руки.

На этой должности претенденту предстоит учить детей 11-13 лет работе в игровой среде Roblox Studio, проводить онлайн-уроки по методичкам, проверять домашние работы учеников, обеспечивать обратную связь для родителей, а также контролировать качество учебного процесса.

Инженер-программист систем вентиляции

Московская электротехническая компания «Приборы автоматики» ищет в штат на полную занятость инженера-программиста систем вентиляции с опытом работы не менее трех лет. Предполагаемая ежемесячная компенсация составляет от 80 до 120 тыс. руб. до вычета налогов.

На этой должности сотруднику предстоит заниматься составлением техзаданий для дальнейшего программирования контролеров управления вентиляцией и писать ПО для свободно программируемых контроллеров управления вентиляцией собственного производства компании и сторонних производителей.

От соискателя требуется наличие высшего технического профессионального образования, опыт программирования контроллеров управления вентиляционных установок, а также знание среды разработки ПО для ПЛК (ISaGRAF предпочтительно) и чтение принципиальных электрических схем и функциональных схем автоматизации.

Российский рынок ИТ-вакансий

В конце июня 2021 г. CNews и HeadHunter представили самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии месяца. В мае HeadHunter рассказал CNews о самых высокооплачиваемых вакансиях в ИТ-сфере, открытых в мае 2021 г. Тогда в перечне доминировали разработчики и программисты на различных языках, а также руководители проектов.

Ранее CNews в содружестве с HeadHunter рассказал о самых высокооплачиваемых вакансиях в сфере ИТ в апреле 2021 г. Лидерами по числу предоставленных вакансий стали Москва, Санкт-Петербург и Новосибирская область, при этом зарплатная вилка для 807 вакансий из 105 тыс. представленных в ИТ-сфере начиналась от 345 тыс. руб. До этого CNews и HeadHunter рассказали о наиболее высокооплачиваемых ИТ-вакансиях в России на конец марта 2021 г. Выяснилось, что большинство из них так или иначе были связаны с программированием, а в целом на программирование/разработку ориентирована каждая четвертая вакансия в ИТ.

В апреле 2021 г. CNews и HeadHunter представили подборку необычных, редких и экзотических вакансий для соискателей работы в сфере ИТ. Названия некоторых должностей попросту не существовали еще пару лет назад. До того CNews представил рейтинг топ-50 самых востребованных ИТ-профессий на удаленке, подготовленный специалистами «Университета 2035». Примечательно, что в этом рейтинге наиболее востребованными ИТ-специалистами оказались разработчики на языке программирования Java.

В октябре 2020 г. CNews рассказал о требованиях, выдвигаемых работодателям к соискателям на вакансию системного администратора Windows, зарплатный «потолок» для которых достигает 150-170 тыс. руб. в Москве и ряде городов-миллионников.

В октябре 2020 г. CNews познакомил с уровнем зарплат программистов C#. Как выяснилось, представители этой профессии могут получать в России до 300 тыс. руб. ежемесячно, и не только в Москве, но также, например, во Владивостоке или Сочи.

В марте 2021 г. CNews рассказал об уровнях зарплат среди соискателей на различные должности – в том числе, в ИТ-отрасли, с удаленным режимом работы. Так, по данным «Работа.ру», претенденты на дистанционную вакансию разработчика Java могут рассчитывать на оклад 200-250 тыс. руб. в месяц, инженерам DevOps в «Сберавто» предлагали зарплату от 180 тыс. руб. в месяц, а программистам «1С-Битрикс» на «удаленке» готовы платить ежемесячно до 140 тыс. руб.

В начале марта 2021 г. CNews рассказал о зарплатных предложениях в России для соискателей на должность сисадмина Unix. По данным Superjob, они достигали 250 тыс. руб. в Москве, 210 тыс. руб. в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге.