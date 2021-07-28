CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Финансовые результаты Интернет Веб-сервисы Техника
|

«Яндекс» показал колоссальный рост выручки и снижение убытков

Выручка отечественного ИТ-гиганта компании «Яндекс» с апреля по июнь 2021 г. увеличилась на 70% до 81,4 млрд, причем уже второй квартал подряд больше половину дохода владельцу популярного поисковика приносит нерекламный бизнес. Компания также представила новый, третий по счету и еще более оптимистичный прогноз выручки на весь 2021 г. – на уровне 330-340 млрд.

«Яндекс» отчитался за II квартал

«Яндекс» подвел итоги работы во II квартале 2021 г. Российская интернет-компания продемонстрировала значительный рост выручки и скорректированной чистой прибыли год к году.

Совокупная выручка «Яндекса» в период с апреля по май 2021 г. выросла на 70%, достигнув 81,402 млрд руб. Во II четверти 2020 г. данный показатель находился на уровне 47,915 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль (с учетом показателей «Яндекс.маркета» за 2020 г.) увеличилась на 34% – с 755 млн руб. до 1,012 млрд руб. Чистый убыток компании составил 4,7 млрд руб., снизившись на 10% год к году.

Скорректированный показатель EBITDA показал 13-процентное падение до 5,78 млрд руб. Рентабельность скорректированного показателя EBITDA снизилась на 6,7 процентных пункта и составила 7,1%.

Структура выручки

Доля нерекламной выручки «Яндекса», как и в I квартале 2021 г. превысила долю рекламной, составив 51% от общей.

Выручка от продажи интернет-рекламы выросла на 60% год к году до 39,586 млрд руб., рекламные доходы за вычетом вознаграждения партерам увеличились на 48% и составили 33,4 млрд руб.

yandexfinancial1.png

Ключевые финансовые показатели «Яндекса» по итогам II квартала 2021 г.

Этот рост в «Яндексе» связывают с эффектом низкой базы 2020 г., который был вызван снижением доходов от продажи онлайн-рекламы во время пандемии Covid-19. Также влияние на формирование данных показателей оказали высокие доходы от продажи рекламы в «Поиске» и «Дзене», размещения объявлений, продажи медийной и видеорекламы в рекламной сети «Яндекса». Рост выручки от продажи интернет-рекламы был частично нивелирован снижением рекламных доходов «Яндекс.маркета», отмечают в компании.

Выручка, относящаяся к сегменту «Такси» (без учёта продаж товаров), во II квартале 2021 г. выросла до 21,448 млрд руб. – на 99% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. и составила 26% в структуре общей выручки компании, что сопоставимо с долей во II квартале 2020 г. сервиса каршеринга «Драйв». Показатель, напомним, учитывает результаты сервиса онлайн-заказа такси, логистического направления, сервисов «Еда» и «Драйв» и не учитывает продажи через «Лавку».

Выручка «Яндекса» от продажи товаров через «Маркет», «Лавку» и в сегменте устройств увеличилась на 365% до 13,413 млрд руб. во II квартале 2021 г. и составила 16% от суммарной.

Прочие доходы, к которым «Яндекс» относит медиасервисы, подписки, интернет вещей, облачные услуги, комиссионные платежи и др., выросли на 133% (6,955 млрд руб.) и составили 9% от общей выручки компании.

Как себя показали «Поиск и портал»

«Яндекс» во второй четверти 2021 г. год к году незначительно увеличил долю на российском поисковом рынке – с 59,6% до 59,7%. В I квартале 2021 г. она составила 60%. Доля поисковых запросов к поисковику на устройствах на базе во II квартале 2021 г. составила 59,5%, тогда как во II квартале 2020 г. она составляла 57,5%.

yandexsearch.png

Сегмент «Поиск и портал»

Выручка сегмента «Поиск и портал» увеличилась на 54% во втором квартале 2021 г. и достигла 39,419 млрд руб.

К «Поиску и порталу», напомним, относятся «Поиск», геосервисы, «Яндекс 360», «Погода», «Новости», «Путешествия» и голосовой помощник «Алиса».

Успехи сегментов «Такси» и «Маркет»

Выручка сегмента «Такси» выросла на 114%, до 28,1 млрд руб. Количество поездок на такси за исключением «Доставки» выросло на 104%.

Наиболее значительный относительный рост показал сервис каршеринга «Яндекса» – выручка здесь увеличилась на 349% и составила 3,081 млрд руб.

Направление «фудтех» продемонстрировало рост на уровне 93%, выручка по нему достигла 8,105 млрд руб.

yandextaxi.png

Сегмент «Такси»

Сегмент «Такси» включает собственно сервисы такси и каршеринга «Яндекс.такси» Uber (в России и СНГ) «Драйв», логистический сервис «Доставка», а также фудтех-направление, то есть «Яндекс.еду» и «Яндекс.лавку»

yandexmarket.png

Результаты «Яндекс.маркета»

Общий объем товарооборота «Яндекс.маркета» за II квартал 2021 г. увеличился на 144% и составил 26,7 млрд руб. Общая выручка торговой площадки выросла на 23% год к году и достигла 8,828 млрд руб.

Медиасервисы, объявления и прочее

Выручка сегмента «Медиасервиы», в который «Яндекс» определил «Кинопоиск», «Музыку», «Афиша», «Студию», а также подписку «Плюс», продемонстрировала 141-процентный рост до 4,1 млрд руб. Число подписчиков «Плюса» составило 9 млн (+128%).

Доходы от сервисов объявлений («Авто.ру», «Недвижимость» и «Работа» и «Объявления») выросли увеличилась на 125%, до 2 млрд руб.

yandexmisc.png

Прочие бизнес-юниты и инициативы

Выручка в сегменте прочих бизнес-юнитов и инициатив (направление разработки беспилотных автомобилей, «Дзен», Yandex.Cloud, «Образование», «Устройства», «Услуги») увеличилась на 140%, до 4,898 млрд руб.

Ежедневная аудитория блог-платформы «Дзен» составила 19,2 млн пользователей, увеличившись на 14% год к году.

Прогноз по годовой выручке вновь увеличен

«Яндекс» вновь, уже третий раз в 2021 г., скорректировал прогноз по годовой выручке. Теперь компания ожидает, что выручка по итогам 2021 г. вырастет на 53-55% в сравнении с 2020 г., то есть достигнет 330-340 млрд. руб. Российский ИТ-гигант увеличил прогноз по росту выручки «Поиска и портала» с 17–19% до 24–26%.

В «Яндексе» также ожидают, что товарооборот на сервисах электронной коммерции увеличится в три раза, общая валовая стоимость поездок сервиса онлайн-заказа такси вырастет примерно на 60% в течение 2021 г.

В отчете за IV квартал 2021 г. аналитики «Яндекса» предсказывали выручку на уровне 320 млрд руб. По итогам I квартала 2021 г. они изменили прогноз – ожидания «Яндекса» выросли до 330 млрд руб. Для сравнения, за весь 2020 г. размер выручки составил 218,34 млрд. руб.

Дмитрий Степанов

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

На ажиотажной закупке МВД цена серверов на российской ОС рухнула в 2 раза

Топ-менеджер eBay сел в тюрьму за изощренную травлю критиков компании. Судья: это было «безумие»

Выручка Microsoft резко взлетела вопреки сокращению продаж Windows

Госвласти велели хакерам вернуть краденые данные и сдаться

Россия первой внесла в ООН проект конвенции по борьбе с киберпреступностью

«Роснано» закупит на десятки миллионов ПО российского разработчика под санкциями США

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Выбираем строительный пылесос: 10 лучших моделей

Лучшие сплит-системы до 25 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найден новый тип квазичастиц — он поможет создать материю из кубитов

Прорыв в физике: создана твердая кристаллическая форма электронов

Всего два атома — толщина самого тонкого в мире устройства для хранения данных
Показать еще