Власти готовятся запретить в России популярнейшую художественную галерею интернета

Роскомнадзор пригрозил блокировкой в России сайта DeviantArt – соцсети и галерея для художников и иллюстраторов. Роскомнадзор нашел на нем противоправный контент, включая «суицидальный» и «пронаркотический». Также среди тысяч файлов эксперты регулятора обнаружили и детскую порнографию. Несколько дней назад в «черный список» Роскомнадзора отправился сайт Genius.com – крупный агрегатор текстов песен.

Россиян оградят от DeviantArt

Роскомнадзор пригрозил блокировкой популярному во всем мире сайту DeviantArt. Это социальная сеть и одновременно галерея для художников, фотографов и иллюстраторов, появившаяся во времена становления «Яндекса» и Google и задолго до запуска Facebook.

Причиной возможной блокировки, как и в случае со множеством других попавших в немилость регулятора сайтов, стало наличие на DeviantArt различного запрещенного в России контента. «В настоящее время остаются доступными страницы указанного сайта с детской порнографией, суицидальным, пронаркотическим, нацистским и иным признанным запрещённым органами власти и судами контентом», – сказано на сайте регулятора.

Согласно заявлению Роскомнадзора, он несколько раз направлял администрации уведомдения о необходимости удаления противоправных материалов, запрещенных на территории России. 29 июля 2021 г. было отправлено «очередное» требование.

Пока что DeviantArt можно пользоваться без анонимайзера и VPN

«Учитывая популярность ресурса среди российских пользователей интернета, Роскомнадзор выражает надежду, что администрация DeviantArt ответственно подойдет к своим обязанностям и удалит запрещенные материалы. В случае, если противоправный контент не будет удален, доступ к ресурсу будет ограничен», – говорится на сайте Роскомнадзора (пунктуация сохранена).

Ветеран интернета

DeviantArt – это один из старейших ресурсов современного интернета. Он был запущен в начале августа 2000 г., то есть всего через несколько дней DeviantArt исполнится 21 год.

Заявление Роскомнадзора

Для сравнения, CNews работает с 2000 г., «Яндекс» как отдельная компания существует с апреля 2000 г., корпорация Google была основана в сентябре 1998 г. Facebook, ныне крупнейшая социальная сеть в мире, функционирует с февраля 2004 г.

Основали DeviantArt трое предпринимателей – Скотт Джаркофф (Scott Jarkoff), Мэтью Стивенс (Matthew Stephens) и Энджело Сотира (Angelo Sotira). В 2017 г. ресурс купила израильская компания Wix.com, продвигающая одноименную международную платформу для создания и развития веб-сайтов. Сумма сделки составила $36 млн.

Пользоваться сайтом DeviantArt можно без регистрации. Тем не менее, со слов разработчиков, количество зарегистрированных на их портале пользователей перевалило за 61 млн. Также они заявляют, что каждый месяц их творение посещают 45 млн человек.

Вторая попытка

У Роскомнадзора имеется опыт по блокировке DeviantArt, хотя пока и не очень большой. Сейчас портал рискует оказаться в «черном списке» во второй раз за семь лет.

Разработчики DeviantArt познакомились с методами работы Роскомнадзора, в начале августа 2014 г. Причиной для блокировки стала легкая аниме-эротика.

Пользователи пытались помешать блокировке DeviantArt онлайн-петициями

На изображениях, не понравившихся российскому регулятору, были оказаны едва оголенные аниме-девушки. Первоначальный план заключался в блокировке только этих изображений, но, как это часто бывает, что-то пошло не так.

В результате мероприятия Роскомнадзора многие пользователи DeviantArt лишились доступа только к картинкам с японской анимацией, но и в целом ко всему ресурсу, включая собственные онлайн-галереи. Блокировка коснулась абонентов крупнейших на то время интернет-провайдеров.

По данным «Роскомсвободы», в список запрещенных веб-сайтов было внесено 13 страниц на DeviantArt, ведущих упомянутые изображения и профили нескольких пользователей. Доступ к сайту был открыт через несколько дней после начала блокировки.

Как Роскомнадзор борется с интернетом

За несколько дней до угроз в адрес DeviantArt Роскомнадзор заблокировал сайт Genius.com. На нем публикуются тексты песен, а также приводится их смысл.

Как и в случае с DeviantArt, эксперты российского регулятора обнаружили на Genius.com противоправную информацию с содержанием «пропаганды экстремизма, криминального образа жизни, пронаркотического и суицидального контента». Всего в единый реестр запрещенных сайтов было включено 30 страниц этого портала. По утверждению Роскомнадзора, он неоднократно требовал от владельцев Genius.com удалить опасный для россиян контент.

Немало претензий у Роскомнадзора и к видеохостингу YouTube. В середине июля 2021 г. регулятор заявил, что сервис игнорирует все его запросы и не удаляет запрещенную в России информацию. Пока неизвестно, решится ли Роскомнадзор на блокировку второго по популярности сайта в России (после Google, по данным рейтинга Alexa за июль 2021 г.), но на этот случай в стране есть альтернатива в виде RuTube. CNews писал, что в апреле 2021 г. RuTube полностью сменил дизайн, превратившись в полную копию YouTube.

Также Роскомнадзор недоволен и соцсетью Twitter, тоже, по его мнению, кишащей «запрещенкой». К данному сервису в первой половине 2021 г. за отказ удалять противоправный контент было применено наказание в виде замедления его работы в России. Это было своего рода предупреждение – Twitter тоже может оказаться в блеклисте.

В апреле 2018 г. Роскомнадзор под предлогом борьбы с терроризмом заблокировал мессенджер Telegram и обрушил половину Рунета. Ограничения с сервиса были сняты лишь летом 2020 г.

PornHub тоже ходит по экстремально тонкому льду. В конце апреля 2021 г. CNews писал, что Роскномнадзор нашел на нем оскорбление властей и нарушение прав на свободу вероисповедания. Сколько часов контента просмотрели его эксперты, остается неизвестным. Они также попросили Генпрокуратуру проверить найденные записи отправили ее сотрудникам прямые ссылки на них.