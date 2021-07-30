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Мишустин распорядился написать план создания и внедрения российских САПР

Председатель Правительства Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минцифры подготовить план по развитию и внедрению российского инженерного и промышленного ПО до октября 2021 г. Речь идет о создании мультисервисной платформы для поиска заказчиков и разработчиков программно-технических решений, а также финансировании проектов, которые будут использовать данную платформу.

Платформа для заказчиков и разработчиков

Минпромторг и Минцифры подготовят план мероприятий по развитию и внедрению российского инженерного и промышленного программного обеспечения (ПО) в российскую экономику. Совместно с министерствами в разработке плана примут участие заинтересованные организации для формирования ими требований к ПО и системам автоматизированного проектирования (САПР). Эти поручения по итогам рабочей поездки были даны главой кабинета министров Михаилом Мишустиным. Срок подготовки плана — до 1 октября 2021 г.

Речь идет о создании мультисервисной модульной промышленной платформы, которая позволит соединить крупных заказчиков и разработчиков современных программно-технических решений, следует из сообщения Правительства.

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В России появится платформа для заказчиков и разработчиков программно-технических решений

В ходе поездки Мишустин подчеркнул необходимость создания отечественного САПРа. «Все говорят о том, что сегодня очень непросто делать “тяжелый” САПР; системы автоматизированного проектирования на западных софтах есть, но мы все ближе и ближе подходим к возможности создавать свои продукты», — продолжил он.

Также Мишустин поручил ведомствам обеспечить поддержку проектов, которые войдут в план мероприятий и будут реализованы в рамках мультисервисной модульной промышленной платформы. Данный вопрос должен быть проработан в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» до 20 декабря 2021 г.

Минцифры и Минпромторг при этом должны будут при разработке мер стимулирования и формирования спроса на отечественную радиоэлектронную продукцию учитывать потребность промышленных предприятий в ней.

Консорциум разработчиков САПР

В июле 2021 г. было подписано соглашение о создании консорциума российских разработчиков систем CAD/САЕ (САПР). Его участниками стали «Русатом — цифровые решения», РФЯЦ-ВНИИЭФ, инженерно-технический центр «Джэт», «Топ системы», «3В сервис» и «Фидесис».

Согласно подписанному документу, деятельность консорциума будет направлена на обеспечение технологической независимости российских промышленных предприятий и научно-исследовательских организаций в области систем суперкомпьютерного моделирования и инженерного анализа. Соглашение призвано объединить игроков рынка для решения государственной задачи по обеспечению цифровой независимости российской экономики в области инженерного ПО (прежде всего, предприятий стратегических отраслей промышленности), говорится на портале «Росатома».

Уже тогда было объявлено о создании открытой платформы, на которой компании смогут размещать цифровые продукты классов систем CAD и САЕ для использования промышленными заказчиками. Прогнозируется, что платформенный подход позволит не менее чем на 80% «закрыть» российскими разработками линейку соответствующего ПО, необходимого отечественным предприятиям.

«Уже к 2027 г. доля используемых зарубежных CAE-систем должна быть снижена до 20%. А к 2030 г. необходимо добиться полного импортозамещения в этом сегменте инженерного ПО», — отметил гедиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

САЕ-системами (Computer-Aided Engineering) называется программное обеспечение, предназначенное для расчетов, анализа и симуляции физических процессов в решении инженерных задач. CAD-системами (Computer-aided design) называется программное обеспечение, предназначенное для автоматизированного проектирования.

Импортозамещение ПО в российской промышленности

В июле CNews писал о том, что к 2024 г. 60% программ, которые использует российская промышленность, должны стать отечественными. Информация следует из утвержденной Правительством дорожной карты по внедрению в российскую промышленность отечественного ПО для автоматизации производственного процесса и управления бизнесом. Документ под названием «Новые производственные технологии» был разработан специалистами «Ростеха» и «Росатома».

Представители аппарата вице-премьера Дмитрия Чернышенко заявили CNews, что дорожная карта «Новые производственные технологии» «предлагает рынку безболезненный план перехода на отечественное ПО, которое способно заменить зарубежные разработки и сделать предприятие независимым от внешних решений».

Новая «дорожная карта» нацелена в первую очередь на крупный бизнес. В качестве потенциальных потребителей российского промышленного ПО, согласно документу, указаны «Алмаз-антей», «Роскосмос» и «Ростелеком».

На реализацию дорожной карты будет потрачено около 17,7 млрд руб., пишут «Ведомости». При этом только 8,7 млрд руб. поступят из федерального бюджета. Еще 9 млрд руб. предоставят различные внебюджетные источники. Например, авторы «дорожной карты» «Ростех» и «Росатом» выделят 754 млн руб. Координировать данное направление будет Минцифры.

Кристина Холупова

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