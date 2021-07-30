Модные цифровые сервисы принесли Сбербанку 19 миллиардов убытка
Сбербанк за первое полугодие 2021 г. продемонстрировал рекордную прибыль почти в 630 млрд руб., что в 2,2 раза выше, чем за первое полугодие 2020 г. Однако вместе с ростом выручки, у госбанка растет и убыток в сфере нефинансового бизнеса. Речь идет, в том числе о сервисах «Самокат», Delivery Club и «Ситимобил». Сбербанк инвестировал в нефинансовый бизнес $1 млрд за первое полугодие 2021 г., при этом убыток экосистемы за этот же период составил 19,2 млрд руб.
Увеличивается не только выручка, но и убыток
Прибыль Сбербанка за первое полугодие 2021 г. составила 629,8 млрд руб., что в 2,2 раза превышает аналогичный показатель 2020 г., следует из отчетности банка по международному стандарту МСФО. Основная доля пришлась на процентный доход, который достиг 861 млрд руб.; его приносят операции с банковскими картами и доходы от эквайринга — на фоне высокой трансакционной активности клиентов. При этом количество активных клиентов Сбербанка растет и на данный момент составляет 101,5 млн человек, корпоративных — 2,9 млн.
Помимо роста выручки Сбербанк демонстрирует рост операционных расходов, которые за II квартал 2021 г. выросли на 12,2% (на 32 млрд руб. больше по сравнению с I кварталом 2021 г.), составив 381,5 млрд руб. Как следует из отчетности банка, рост операционных расходов вызван наращиванием доли нефинансовых бизнесов.
При этом доход от нефинансового бизнеса Сбербанка составляет 74,7 млрд руб. Речь идет о цифровых нефинансовых услугах в области электронной коммерции, FoodTech&Mobility, Health, развлечений, облачных сервисов, кибербезопасности и пр. Несмотря на это, банк планирует за весь 2021 г. получить 200 млрд руб. выручки от данного сегмента.
Убыток экосистемы Сбербанка увеличился почти в три раза по сравнению с первым полугодием 2020 г. и составил 19,2 млрд руб. Отрицательные результаты показывает и EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию) нефинансовых сервисов — 14,3 млрд руб. по сравнению с 5,4 млрд руб. за первое полугодие 2020 г.
Убыточная экосистема Сбербанка
Вклад в убыточность экосистемы вносит совместное предприятие Сбербанка с Mail.ru Group «О2О холдинг». Речь идет о сервисах экспресс-доставки продуктов питания и товаров для дома «Самокат» и доставки готовой еды Delivery Club, а также об агрегаторе такси «Ситимобил». Все эти бизнесы в стадии быстрого роста и поэтому генерируют убытки, пояснила финансовый директор банка Александра Бурико «Ведомостям».
Предприятие «О2О холдинг» создано в конце 2019 г., и его общий убыток составил 16,2 млрд руб. в первом полугодии (в 1,8 раза больше, чем в 2020 г.), говорится в отчетности банка. При этом за первые полгода 2021 г. выручка «О2О холдинг» выросла до 22,9 млрд руб. (по сравнению с 5,4 млрд руб. в 2020 г.).
Достичь 200 млрд руб. выручки нефинансового бизнеса Сбербанк рассчитывает, в частности, за счет самого крупного сегмента нефинансового бизнеса — электронной коммерции (входят сервисы доставки «Сбермаркет», «Самокат», «Сбермегамаркет»), пишут «Ведомости», ссылаясь на разговор с Бурико. По ее словам, важную роль в росте сегмента играет сезонность — активность во II квартале обычно замедляется, а в III–IV кварталах возрастает. Также Бурико отметила мультикатегорийный маркетплейс «Сбермегамаркет», который был запущен только в апреле 2021 г. Значительный прирост выручки сегмента электронной коммерции ожидается именно от него.
Инвестиции в нефинансовый бизнес
Сбербанк инвестировал в компании нефинансового бизнеса $1 млрд за первое полугодие 2021 г., что составляет 11,5% от всей выручки банка, пишут «Ведомости». Стоит отметить, что такую же сумму Сбербанк вложил за три года (с 2017 по 2019 гг.) в развитие его экосистемы. В течение ближайших трех лет банк планирует потратить на развитие нефинансового бизнеса около 350 млрд руб.
За первое полугодие 2021 г. Сбербанк приобрел 85% маркетплейса «Сбермегамаркет» (за 35 млрд руб.), 25% крупнейшего в России издателя учебников «Просвещение» (около 27 млрд руб.), а также инвестировал в «О2О холдинг» (57 млрд руб. по состоянию на 1 июня 2021 г.).
Изменится ли ситуация
Исходя из стратегии Сбербанка, его нефинансовый бизнес выйдет на безубыточность к 2023 г. Выручка этого сегмента должна вырасти более чем в 10 раз в течение трех лет, а общий оборот товаров — приблизиться к 500 млрд руб. К 2023 г. доля нефинансовых бизнесов экосистемы должна занять 5% в чистом операционном доходе Сбербанка. При этом к 2030 г. госбанк намерен получать 20-30% прибыли от нефинансового бизнеса экосистемы.