Смартфоны Samsung могут в ближайшие недели попасть в России под запрет

Арбитражный суд Москвы удовлетворил патентный иск против Samsung. По решению суда, в России могут быть заблокирована платежная система Samsung Pay, а также запрещен ввоз всех устройств ее поддержкой, включая смартфоны. У Samsung есть всего лишь 30 дней на обжалование.

Россию оставят без смартфонов Samsung

В России через 30 дней может вступить в силу запрет на ввоз смартфонов компании Samsung, пишет «Коммерсант». Лишить россиян возможности покупать новые мобильники Samsung хочет швейцарская компания Sqwin SA, и связано это с патентными спорами из-за платежной системы Samsung Pay.

Sqwin SA подала иск против российского представительства Samsung (ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани») и к Samsung Electronics Co Ltd. за использование компаниями ее запатентованной технологии «Система электронных платежей». Арбитражный суд Москвы рассмотрел дело и вынес вердикт в пользу истца.

Решение принял судья Андрей Чадов. Оно вступит в силу через месяц, если Samsung не обжалует его, и в этом случае будет введен запрет на работу платежной системы Samsung Pay и одновременно на ввоз в Россию гаджетов с ее поддержкой.

Если Samsung не найдет выход из ситуации, то из России уйдет крупнейший участник рынка смартфонов

Представители компании сообщили «Коммерсанту», что пока изучают все связанные с этим делом документы. «Никаких изменений в оперативной деятельности Samsung в настоящий момент не планируется», – добавили они.

Суть конфликта

В патенте швейцарской компании Sqwin SA описывается так называемая «Система электронных платежей». Документ характеризует ее как разработку «для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца».

По данным Google, патент за номером RU2686003C2 был зарегистрирован в России почти восемь лет назад, в начале декабря 2013 г. и опубликован декабре 2019 г. Он также зарегистрирован в Германии, Корее, США и ряде других стран.

Одна из иллюстраций к патенту Sqwin SA

По мнению юристов Sqwin SA, на базе именно этой технологии и работает платежная система Samsung Pay. Судья Андрей Чадов согласился с их доводами.

Старейшая платежная система

Samsung запустила свою платежную систему в августе 2015 г. Первоначально она работала только в Южной Корее, но постепенно география ее распространения расширялась.

Как сообщал CNews, до России Samsung Pay добралась в конце сентября 2016 г., спустя 13 месяцев после запуска на родном для Samsung рынке. Это была первая платежная система от производителя смартфонов, появившаяся в России.

Для сравнения, Apple Pay стала доступна для россиян в октябре 2016 г. Google запустила в России свою Android Pay, ныне известную как G Pay, в 2017 г.

К марту 2021 г. доля Samsung Pay на российском рынке платежных систем составляла 17% (статистика Национального агентства финансовых исследований). G Pay удерживала первое место с 32-процентной долей, за ней следовала Apple Pay со своими 30%.

Что касается российского мобильного рынка, то по итогам II квартала 2021 г. на смартфоны Samsung пришлось больше трети всех проданных мобильников. Как сообщал CNews, компания расположилась на первой строчке с долей 35,6%. За ней следуют Xiaomi (28,2%) и Apple (15,8%).

Мнение экспертов

Как сообщил «Коммерсанту» старший партнер юридической фирмы Intellect Максим Лабзин, решение Андрея Чадова вполне мотивировано. «Если оно (решение суда – прим. CNews) устоит, то реализация сервиса без внесения в него достаточных изменений будет в России невозможна вне зависимости от того, работает он в устройствах, проданных до решения суда или после», – сказал он.

В России смартфоны Samsung очень популярны и востребованы

Лабзин считает, что Samsung необходимо выбрать один из трех вариантов дальнейших действий. Ей нужно или оспорить решение Чадова в вышестоящей инстанции, либо оспорить непосредственно сам патент. Третий вариант заключается в выкупе лицензии на патент Sqwin SA.

Мнения о том, что Samsung обязательно нужно оспорить патент, придерживается и зампред комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов. Он сообщил изданию, что шансы, признания палата по патентным спорам патент истца качественным не превышают 1%.