AMD теснит Intel на процессорном рынке, отвоевав крупнейшую долю за 14 лет

AMD теснит Intel на процессорном рынке, отвоевав крупнейшую долю за 14 летПо данным Mercury Research, компании AMD по итогам II квартала 2021 г. удалось довести свою долю на рынке процессоров x86 до 22,5%, чего не наблюдалось последние 15 лет. Компании удалось добиться успеха за счет роста продаж процессоров в серверном и мобильном сегментах, продемонстрировав высокие показатели в штучном и денежном выражении.
В шаге от рекорда
По итогам II квартала 2021 г. суммарная доля AMD на рынке процессоров с архитектурой x86 достигла 22,5%, при этом доля Intel составила 77,5%. Об этом сообщил главный аналитик SemiAnalysis Дилан Пател (Dylan Patel) со ссылкой квартальный отчет аналитиков Mercury Research.
Последний раз AMD показала такой же высокий результат в IV квартале 2007 г., а исторический максимум доли AMD на рынке процессоров x86 был зафиксирован в IV квартале 2006 г. на отметке 25,3%. По мнению аналитиков Mercury Research, по итогам II квартала 2021 г. AMD поставила собственный рекорд по поставкам серверных и мобильных процессоров в штучном и денежном выражении.
В феврале 2021 г. CNews рассказал со ссылкой на аналитику Mercury Research о том, что в IV квартале 2020 г. AMD потеряла часть рыночной доли на рынке CPU x86, однако по итогам всего 2020 г. увеличила ее на 6,2% год к году до 19,6%. Тогда аналитики отмечали, что в последнем квартале 2020 г. Intel впервые за три года смогла частично «отбить» долю в сегментах процессоров для настольных ПК и ноутбуков, которую в последнее время настойчиво забирала AMD.
Помимо серверных, десктопных и мобильных процессоров, AMD выпускает процессоры для игровых консолей PlayStation 5 и Xbox Series X, которые также основаны на архитектуре x86.
Серверный, мобильный, настольный: выберите два
Тренд на укрепление рыночных позиций AMD в значительной степени определился в 2020 г. с улучшением позиций компании в сегменте чипов для настольных систем, особенно после выпуска линейки Ryzen 5000 на архитектуре Zen 3, с цельными восьмиядерными блокам CCX, отмечают в Mercury Research. Тем не менее, именно II квартал 2021 г. стал провальным для AMD в сегменте процессоров для настольных ПК, показав сокращение доли на рынке до 17,1% по сравнению с 19,3% в предыдущем квартале.
«В нынешней ситуации с дефицитом поставок поставщикам приходится выбирать приоритетные сегменты выпуска продукции, – сказал президент Mercury Research Дин Маккаррон (Dean McCarron). – Похоже, во II квартале AMD заместила производство процессоров для настольных систем выпуском большего количества чипов для мобильных систем и игровых консолей, в то время как Intel пожертвовала сегментом бюджетных мобильных процессоров ради увеличения производства CPU для десктопов.
|CPU
|К2 2021, доля
|К1 2021, доля
|К2 2020, доля
|Изменение, кв./кв.
|Изменение, год к году
|Intel, весь рынок
|77,5%
|79,3%
|81,7%
|-1,8%
|-4,2%
|AMD, весь рынок
|22,5%
|20,7%
|18,3%
|1,8%
|4,2%
|VIA, весь рынок
|0,0%
|0,0%
|0,0%
|0,0%
|0,0%
|Intel, десктоп
|82,9%
|80,6%
|80,7%
|2,3%
|2,1%
|AMD, десктоп
|17,1%
|19,3%
|19,2%
|-2,3%
|-2,1%
|VIA, десктоп
|0,1%
|0,1%
|0,1%
|0,0%
|0,0%
|Intel, мобильные
|80,0%
|82,0%
|80,1%
|-1,9%
|-0,1%
|AMD, мобильные
|20,0%
|18,0%
|19,9%
|1,9%
|0,1%
|VIA, мобильные
|0,0%
|0,0%
|0,0%
|0,0%
|0,0%
|Intel, серверные
|90,5%
|91,1%
|94,2%
|-0,6%
|-3,7%
|AMD, серверные
|9,5%
|8,9%
|5,8%
|0,6%
|3,7%
|VIA, серверные
|0,0%
|0,0%
|0,0%
|0,0%
|0,0%
Источник: Mercury Research
В итоге, по его словам, AMD удалось нарастить долю процессоров в мобильном сегменте, в то время как Intel увеличила долю в десктопном сегменте. Рост суммарной доли AMD на рынке процессоров x86 обеспечили удачные продажи серверных процессоров.
Ближайшие перспективы
По мнению аналитиков TrendForce, противостояние между процессорными x86 решениями Intel и AMD обострится в оставшиеся до конца 2021 г. месяцы в серверном сегменте, поскольку обе компании уже начали массовые поставки своих новейших процессоров для этого рынка – Intel Ice Lake и AMD Milan.
В TrendForce считают, что новые процессоры обоих компаний получат широкое распространение уже в III квартале, при этом платформа Ice Lake может получить более 30% доли серверного рынка до конца 2021 г. Тем не менее, из-за переноса запуска производства процессоров на базе платформы Intel Eagle Stream (Sapphire Rapids) со встроенной памятью HBM на II квартал 2022 г.
Ожидается, что процессоры, конкурентный аналог Intel – AMD Eagle Stream, поступят в массовое производство по аналогичному графику, поскольку пластины AMD начинаются с пятинанометрового узла и были относительно небольшими по объему.
AMD планирует запуск производства новых серверных процессоров Genoa с нормами техпроцесса 5 нм в конце 2021 г. для дополнительной оптимизации стоимости, энергопотребления и производительности своих процессоров, поэтому в TrendForce ожидают, доля процессоров AMD в серверном сегменте может вырасти по итогам 2022 г. до уровня 15% (с нынешних 9,5%).