AMD теснит Intel на процессорном рынке, отвоевав крупнейшую долю за 14 лет

В шаге от рекорда

По итогам II квартала 2021 г. суммарная доля AMD на рынке процессоров с архитектурой x86 достигла 22,5%, при этом доля Intel составила 77,5%. Об этом сообщил главный аналитик SemiAnalysis Дилан Пател (Dylan Patel) со ссылкой квартальный отчет аналитиков Mercury Research.

Последний раз AMD показала такой же высокий результат в IV квартале 2007 г., а исторический максимум доли AMD на рынке процессоров x86 был зафиксирован в IV квартале 2006 г. на отметке 25,3%. По мнению аналитиков Mercury Research, по итогам II квартала 2021 г. AMD поставила собственный рекорд по поставкам серверных и мобильных процессоров в штучном и денежном выражении.

В феврале 2021 г. CNews рассказал со ссылкой на аналитику Mercury Research о том, что в IV квартале 2020 г. AMD потеряла часть рыночной доли на рынке CPU x86, однако по итогам всего 2020 г. увеличила ее на 6,2% год к году до 19,6%. Тогда аналитики отмечали, что в последнем квартале 2020 г. Intel впервые за три года смогла частично «отбить» долю в сегментах процессоров для настольных ПК и ноутбуков, которую в последнее время настойчиво забирала AMD.

Помимо серверных, десктопных и мобильных процессоров, AMD выпускает процессоры для игровых консолей PlayStation 5 и Xbox Series X, которые также основаны на архитектуре x86.

Серверный, мобильный, настольный: выберите два

Тренд на укрепление рыночных позиций AMD в значительной степени определился в 2020 г. с улучшением позиций компании в сегменте чипов для настольных систем, особенно после выпуска линейки Ryzen 5000 на архитектуре Zen 3, с цельными восьмиядерными блокам CCX, отмечают в Mercury Research. Тем не менее, именно II квартал 2021 г. стал провальным для AMD в сегменте процессоров для настольных ПК, показав сокращение доли на рынке до 17,1% по сравнению с 19,3% в предыдущем квартале.

Суммарная доля AMD на рынке процессоров x86 доcтигла 22,5%

«В нынешней ситуации с дефицитом поставок поставщикам приходится выбирать приоритетные сегменты выпуска продукции, – сказал президент Mercury Research Дин Маккаррон (Dean McCarron). – Похоже, во II квартале AMD заместила производство процессоров для настольных систем выпуском большего количества чипов для мобильных систем и игровых консолей, в то время как Intel пожертвовала сегментом бюджетных мобильных процессоров ради увеличения производства CPU для десктопов.

Рыночные доли производителей процессоров с архитектурой x86, II кв. 2021

CPU К2 2021, доля К1 2021, доля К2 2020, доля Изменение, кв./кв. Изменение, год к году Intel, весь рынок 77,5% 79,3% 81,7% -1,8% -4,2% AMD, весь рынок 22,5% 20,7% 18,3% 1,8% 4,2% VIA, весь рынок 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Intel, десктоп 82,9% 80,6% 80,7% 2,3% 2,1% AMD, десктоп 17,1% 19,3% 19,2% -2,3% -2,1% VIA, десктоп 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% Intel, мобильные 80,0% 82,0% 80,1% -1,9% -0,1% AMD, мобильные 20,0% 18,0% 19,9% 1,9% 0,1% VIA, мобильные 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Intel, серверные 90,5% 91,1% 94,2% -0,6% -3,7% AMD, серверные 9,5% 8,9% 5,8% 0,6% 3,7% VIA, серверные 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Источник: Mercury Research

В итоге, по его словам, AMD удалось нарастить долю процессоров в мобильном сегменте, в то время как Intel увеличила долю в десктопном сегменте. Рост суммарной доли AMD на рынке процессоров x86 обеспечили удачные продажи серверных процессоров.

Ближайшие перспективы

По мнению аналитиков TrendForce, противостояние между процессорными x86 решениями Intel и AMD обострится в оставшиеся до конца 2021 г. месяцы в серверном сегменте, поскольку обе компании уже начали массовые поставки своих новейших процессоров для этого рынка – Intel Ice Lake и AMD Milan.

В TrendForce считают, что новые процессоры обоих компаний получат широкое распространение уже в III квартале, при этом платформа Ice Lake может получить более 30% доли серверного рынка до конца 2021 г. Тем не менее, из-за переноса запуска производства процессоров на базе платформы Intel Eagle Stream (Sapphire Rapids) со встроенной памятью HBM на II квартал 2022 г.

Ожидается, что процессоры, конкурентный аналог Intel – AMD Eagle Stream, поступят в массовое производство по аналогичному графику, поскольку пластины AMD начинаются с пятинанометрового узла и были относительно небольшими по объему.

AMD планирует запуск производства новых серверных процессоров Genoa с нормами техпроцесса 5 нм в конце 2021 г. для дополнительной оптимизации стоимости, энергопотребления и производительности своих процессоров, поэтому в TrendForce ожидают, доля процессоров AMD в серверном сегменте может вырасти по итогам 2022 г. до уровня 15% (с нынешних 9,5%).