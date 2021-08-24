Экс-министр связи стал доставщиком пиццы

Экс-министр связи Афганистана Сайед Ахмад Шах Садаат переехал в Германию и начал работать курьером в службе доставки еды. Он ушел из правительства своей страны после того, как другие политики стали переводить деньги министерств на личные счета, пока страну не захватила террористическая организация Талибан (запрещена в России). В дальнейшем экс-министр планирует устроиться в телекоммуникационную компанию Deutsche Telekom.

Из политики в курьеры

Бывший министр связи Афганистана Сайед Ахмад Шах Садаат переквалифицировался из политика в курьеры, пишет немецкое издание Leipziger Volkszeitung. Он покинул свою страну в декабре 2020 г., задолго до событий июля и августа 2021 г., и перебрался в Германию, но причины отъезда уточнять не стал. Также он не стал уточнять, почему в качестве нового дома выбрал именно Германию и именно Лейпциг.

Сайед Ахмад Шах Садаат рассказал Leipziger Volkszeitung, что устроился работать курьером не сразу после переезда. Какое-то время он жил на свои сбережения, но был вынужден начать поиски работы, когда накопленные деньги закончились.

Сайед Ахмад Шах Садаат мечтает вернуться в телекоммуникации

По словам экс-министра, в настоящее время он работает велокурьером в службе доставки Lieferando. Он развозит клиентам различные еду и напитки. Сайед Ахмад Шах Садаат не стал говорить, как долго он собирается работать в сфере доставки еды. Вместо этого он рассказал журналистам Leipziger Volkszeitung о своей мечте, связанной с развитием карьеры.

Мечты о «повышении»

Бывший афганский министр связи очень тесно связан с телекоммуникациями. В 1997 г. он получил степень магистра в сфере радиоинженерного дела, окончив Королевский колледж Лондона (Великобритания). В дальнейшем, до прихода в правительство Афганистана, он успел поработать в ряде телекоммуникационных компаний в ряде стран Европы (Франция, Великобритания и др.), а также в Саудовской Аравии.

Экс-министр связи Афганистана на новой работе

Работая курьером в немецкой службе доставки, Сайед Ахмад Шах Садаат мечтает устроиться в немецкую компанию Deutsche Telekom. Это крупнейшая в Германии и во всей Европе телекоммуникационная компания. На какой должности видит себя в ней экс-министр связи, он не сообщил.

Успехи в Афганистане

Сайед Ахмад Шах Садаат начал работать в Министерстве связи Афганистана в 2017 г., сперва на посту замглавы этого ведомства, а с 2018 г. – исполняющим обязанности министра. За четыре года он добился ряда успехов.

В частности, в 2017 г. он инициировал проект по прокладке оптоволоконного кабеля длиной около 480 км, соединяющего Афганистан и Китай. По данным портала Tolo News, финансирование проекта обеспечил Всемирный Банк – он инвестировал в него $50 млн.

Сайед Ахмад Шах Садаат заявил тогда, что данный проект очень важен для Афганистана, так как он позволит сделать интернет в стране более доступным для населения. По плану, работы по прокладке кабеля должны были быть завершены в 2018 г. Как пишет портал Fiber Optic Social Network., к концу 2018 г. процесс находился на финальной стадии.

Также под его руководством министерство подключило около 45 тыс. стационарных телефонов и предоставило доступ к сотовым сетям примерно 10 млн житей Афганистана.

Причины ухода из Минсвязи

Как пишет Leipziger Volkszeitung, уход Сайеда Ахмада Шах Садаата из правительства Афганистана напрямую связан с деятельностью террористической организации Талибан (запрещена на территории России). На момент публикации материала она захватила власть в Афганистане, и бывшему президенту этой страны Ашрафу Гани даже пришлось бежать из нее.

Возвращаться обратно в Афганистан Сайед Ахмад Шах Садаат пока не планирует

Члены афганского правительства еще в 2020 г. начали готовиться к подобному исходу. Во главе с Ашрафом Гани они начали переводить средства из министерств страны на свои собственные счета. По информации издания, политики стремились защитить себя и свои семьи в случае, если талибам действительно удастся однажды захватить власть.

Сайед Ахмад Шах Садаат рассказал изданию, что средства министерства связи тоже должны были осесть на личных счетах политиков, но он всячески сопротивлялся этому. Тогда ему недвусмысленно намекнули, что его услуги больше не нужны. Экс-министр был вынужден подать в отставку.

Сайед Ахмад Шах Садаат улетел в Лейпциг в декабре 2020 г. Он не сообщает, планирует ли когда-либо вернуться в свою страну. Бывший министр связи заявил, что, в отличие от Афганистана, полиция и политика в Германии не коррумпированы. Он добавил, что ему комфортно в этой стране.