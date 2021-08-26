Создатель сверхпопулярного в России пиратского онлайн-кинотеатра арестован на Украине

Украинские полицейские арестовали владельца онлайн-кинотеатра HD VideoBox, пользовавшегося большой популярностью среди россиян и закрывшегося за несколько дней до ареста. Сервис создал 36-летний житель Львова. Против него возбуждено уголовное дело за нарушение авторских прав, и теперь ему грозит тюремное заключение на срок до шести лет.

Пират пойман

Киберполиция Украины арестовала основателя крупного пиратского онлайн-кинотеатра, говорится на сайте ведомства. По утверждению силовиков, прибыль пирата превысила 15 млн гривен (41,46 млн руб. по курсу ЦБ на 26 августа 2021 г.), но они не уточняют, за какой именно период.

Название пиратского сервиса в публикации на сайте украинской полиции на момент публикации материала не указывалось. По информации российского портала «Код Дурова», речь идет об онлайн-кинотеатре HD VideoBox, который, как сообщал CNews, прекратил работу несколькими днями ранее.

Момент ареста создателя HD VideoBox

Владельцем сайта оказался 36-летний житель Львова. Многомиллионные доходы украинец получал за размещение рекламы на сервисе. Также деньги ему приносили непосредственно пользователи ресурса, покупавшие премиум-аккаунты с дополнительными привилегиями.

Суровость наказания

Против задержанного жителя Львова возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 176 (нарушение авторского права и смежных прав). Такое злодеяние наказывается штрафом от 2000 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан. Также подозреваемому может грозить тюрьма сроком от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Фрагмент уголовного дела

Редакция CNews выяснила, что уголовное дело против создателя HD VideoBox было заведено еще в начале февраля 2020 г. Последнее его рассмотрение состоялось 31 июля 2021 г., а его результаты были опубликованы 16 августа 2021 г.

Обвинения не предъявлены

На момент публикации материала полиция Украины не предъявляла обвинений подозреваемому. Следствие по данному делу продолжается.

Закон суров

В ходе расследования по месту жительства фигуранта были проведены санкционированные обыски. По данным украинской полиции, в результате силовики изъяли «оборудование, которое использовалось для организации технической инфраструктуры». Перечень изъятой техники не раскрывается.

Масштабы деятельности

По данным следователей, ведущих это дело, за все время существования портала HD VideoBox его аудитория выросла до более чем 1 млн человек. На сайте, по их утверждению, существует премиум-подписка стоимостью 80 гривен в месяц (221 руб.), но точное число VIP-подписчиков силовики не называют. Они утверждают, что владелец портала ежемесячно получал по 100 тыс. гривен (276,4 тыс. руб.) за рекламу на своем ресурсе. На сайте самого сервиса HD VideoBox указана другая стоимость премиум-аккаунта – 2 евро (175 руб.). Он отключает рекламу в приложении и перед фильмом, позволяет искать контент на торрентах, открывает доступ к 4К-видео и дает ряд других преимуществ.

Что касается прибыли в 15 млн гривен (41,46 млн руб.), о которой говорится на сайте полиции Украины, то это может быть суммарный доход владельца ресурса за все время его существования. Точная дата начала работы сервиса неизвестна, но на портале 4PDA посвященная его фирменному Android-приложению тема была создана больше шести лет назад, в конце июля 2015 г.

Кинотеатр закрыт

Арест владельца HD VideoBox состоялся спустя всего несколько дней после закрытия самого сервиса. CNews писал об этом 23 августа 2021 г.

Фирменные приложения сервиса перестали работать

Сервис HD VideoBox действовал как агрегатор пиратского контента. Он автоматически искал нужный пользователю фильм или сериал на самых разных ресурсах. К тому же он позволял выбрать не только качество видеоряда, но даже желаемую озвучку.

На момент закрытия проекта высказывалось предположение, что прекращение его работы могло быть связано с деятельностью компании ООО «Евробайт», хостинг-провайдера официального сайта проекта (hdvideobox.ru). За последние семь лет, с 2014 г., он становился фигурантом более чем 120 судебных разбирательств в Московском городском суде. Подавляющее большинство из них связано с нарушением ч.3 ст.26 ГПК РФ, касающейся защиты авторских и/или смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе и в интернете.

HD VideoBox годами позволял россиянам экономить на кинотеатрах и подписках на видеосервисы

Однако в уголовном деле против владельца HD VideoBox «Евробайт» не упоминается. В нем говорится о компаниях Warner Bros. Entertaiment, Disney Enterprises Inc., Paramount Pictures Corporation, «Columbia Pictures Industries, Sony Pictures Television Inc и ряда других, чьи интеллектуальные права он нарушил, нанеся им тем самым материальный ущерб. В отличие от сайта полиции Украины, в уголовном деле название HD VideoBox упоминается, притом неоднократно.

На момент публикации материала сайт hdvideobox.ru по-прежнему функционировал. При этом если 23 августа 2021 г. он присутствовал в выдаче «Яндекса» по запросу «HD VideoBox», то спустя всего три дня его оттуда удалили. В то же время Google по-прежнему «знает» о его существовании.