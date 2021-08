Россиянин отсудил у Apple цену утопленного iPhone и моральный ущерб

Пользователь Apple iPhone 11 Pro Max С.И. Шалин уронил устройство в бассейн и «извлек устройство из воды через 15 секунд». Однако телефон выключился и так и не включился. При этом в рекламе и в руководстве по эксплуатации данной модели говорится, что тот защищен по стандарту IP86 и может находиться на глубине четырех метров до получаса. Обратившись в сервисный центр, истцу отказали в замене устройства, с чем он и обратился в суд и выиграл его. Однако Apple это не понравилось, и они подали апелляцию, которую суд оставил без удовлетворения.

В январе 2020 г. С. Шалин купил iPhone 11 и через несколько месяцев во время фотосъемки устройство упало в бассейн и после этого перестало работать. Обладатель сломанного телефона обратился в сервисный центр компании Apple «Мобильный телекоммуникационный сервис» («МТ сервис»). Сервис телефон принял, однако его представители сообщили истцу, что по гарантии заменить сломанное устройство исправным они не смогут, аргументировав это тем, что клиент нарушил правила его эксплуатации. Представители сервиса сообщили клиенту, что его телефон находится в почтовом отделении и будет возвращено ему обратно, а также рекомендовали обратиться в компанию «Эппл Рус».

Реклама iPhone 11 Pro "Water resistant up to 4 metres for 30 minutes" — водонепроницаемость до 4 метров в течение 30 минут