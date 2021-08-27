Россиянин отсудил у Apple цену утопленного iPhone и моральный ущерб

Пользователь Apple iPhone 11 Pro Max С.И. Шалин уронил устройство в бассейн и «извлек устройство из воды через 15 секунд». Однако телефон выключился и так и не включился. При этом в рекламе и в руководстве по эксплуатации данной модели говорится, что тот защищен по стандарту IP86 и может находиться на глубине четырех метров до получаса. Обратившись в сервисный центр, истцу отказали в замене устройства, с чем он и обратился в суд и выиграл его. Однако Apple это не понравилось, и они подали апелляцию, которую суд оставил без удовлетворения.

Победа в суде над Apple

Россиянин С.И. Шалин утопил свой Apple iPhone 11 Pro Max в бассейне и выиграл дело в судах двух инстанций с иском к ООО «Эппл Рус», отсудив у компании стоимость телефона, морального ущерба и неустойки. Это следует из апелляционного определения, опубликованного на сайте Мосгорсуда.

В январе 2020 г. С. Шалин купил iPhone 11 и через несколько месяцев во время фотосъемки устройство упало в бассейн и после этого перестало работать. Обладатель сломанного телефона обратился в сервисный центр компании Apple «Мобильный телекоммуникационный сервис» («МТ сервис»). Сервис телефон принял, однако его представители сообщили истцу, что по гарантии заменить сломанное устройство исправным они не смогут, аргументировав это тем, что клиент нарушил правила его эксплуатации. Представители сервиса сообщили клиенту, что его телефон находится в почтовом отделении и будет возвращено ему обратно, а также рекомендовали обратиться в компанию «Эппл Рус».

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При этом «Эппл Рус» уже ранее направляла с тем же вопросом истца в сервисный центр. Устройство Шалину так и не вернули, и он обратился в суд с требованием взыскать с «Эппл Рус» стоимость Apple iPhone 11 Pro Max, неустойку, компенсацию морального вреда, а также штраф. Требования судом были удовлетворены частично. Однако «Эппл Рус» не согласилась с ними и подала апелляцию, которую оставили без удовлетворения. Суммы в материалах дела не разглашаются, однако на данный момент цена устройства, согласно открытым источникам, варьируется от 67,9 тыс. руб. до 93,1 тыс. руб.

Подробности разбирательства

Обращаясь в суд с настоящим иском, С. Шалин указывал на то, что хотел купить телефон «с отличными свойствами защиты от попадания влаги и пыли внутрь телефона», говорится в судебных документах. При покупке устройства продавец рекомендовал именно телефон марки Apple iPhone 11 Pro Max, который защищен по стандарту IP68 (International Protection — международный стандарт степени защиты устройства от пыли и влаги) и может находиться в воде на глубине до четырех метров на протяжении 30 минут. Эта информация также указана в руководстве по эксплуатации данной модели телефона.

По словам истца, после падения iPhone в бассейн, тот извлек телефон из воды через 15 секунд. Однако устройство уже было выключено и больше не включалось. В сервисном центре истцу сообщили, что попадание воды в устройств нарушает условия гарантийного обслуживания и правила эксплуатации. Это и послужило отказом в его замене.

Апелляция Apple

«Эппл Рус» обратилась в суд, настаивая на отмене судебного решения. В апелляционной жалобе компания указала на то, что в суде первой инстанции истец не представил доказательств, исключающих его вину в попадании воды в устройство. С чем не согласилась судебная коллегия, так как «названный довод основан на ошибочном толковании закона и противоречит фактическим обстоятельствам дела, а потому не может повлечь отмену решения суда», следует из документов.

Согласно действующему законодательству, бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, лежит на продавце (изготовителе, уполномоченной или импортере). При этом каких-либо доказательств, опровергающих доводы истца, ответчиком ни суду первой инстанции, ни суду апелляционной инстанции представлено не было. Также не представлено доказательств, освобождающих ответчика от ответственности за неисполнение договора, следует из документов.

Также суд назначал экспертизу устройства и потребовал от «Эппл Рус» предоставить в распоряжение экспертов телефон истца, однако ответчик вернул суду материалы дела без экспертизы. Исходя из вышеперечисленного, судебная коллегия нашло решение законным и обоснованным и в удовлетворении жалобы «Эппл Рус» было отказано.