Чтобы ставить в смарт-карты импортные чипы, власти переведут их на балльную систему

Минпромторг предлагает включить смарт-карты и средства радиоэлектронной идентификации (RFID) в перечень радиоэлектронной продукции, локализацию которой оценивают при помощи баллов.

Оценка RFID по баллам

Минпромторг предложил внести смарт-карты и RFID-сканы в разработанную министерством балльную систему, по которой электронная продукция будет допущена к закупкам госорганами или госкомпаниями, сообщает «Коммерсант».

Система баллов, в которую предложили внести устройства, была расписана в подготовленном министерством проекте правительственного постановления от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации».

RFID-сканы известны по контрольным наклейкам в магазинах, электронным пропускам, а примером смарт-карты является SIM-карта, также они используются для защиты информации от мошенников.

Инициатива для производителей

Балльная система учитывает отечественное программное обеспечение (ПО), микросхему внутри устройства, сборку и монтаж готового продукта (для смарт-карт порог установлен в размере 100 баллов). Оценка различных параметров продукта, с одной стороны, будет стимулировать разработчиков. «Это хорошая инициатива для производителей пластиковых карт», - поделился мнением с «Коммерсантом» управляющий директор производителя смарт-карт ГК ISBC Никита Кожемякин. В то же время, по его мнению, проект Минпромторга требует доработки формулировок: «В части оценки продукции баллами возможны трактовки, которые могут привести к спорам».

Минпромторг предлагает оценивать локализацию смарт-карт и RFID по балльной системе

Однако предложение оценивать пластиковые карты таким образом вызовет не столь существенные изменения, как уточнение в проекте, согласно которому производитель должен использовать исключительно российские сертифицированные микросхемы.

Мнение бизнеса

«Сейчас во многих картах стоят чипы от зарубежных NXP, Infineon, Fudan, закупить российские микросхемы не всегда возможно. Производитель отечественных чипов для этих категорий товаров только один — зеленоградский завод «Микрон»», — сообщил изданию директор производителя RFID-продукции с чипом «ВДМ Групп». Пока поставщики смарт-карт и RFID-продукции могут закупать иностранные компоненты, поддерживается конкуренция на рынке. А когда предложенные министерством изменения вступят в силу, производители окажутся привязаны к одному производителю. Эксперт высказал опасение, что это грозит монополией.

О балльной системе

В начале июля 2021 г. CNews писал о критериях «отечественности», которые ввел Минпромторг для электроники. Еще в июле этого года министерство подготовило постановление, где были указаны новые критерии для вычислительной техники из реестра «отечественного оборудования», то есть техники, на которую ориентированы госзакупки.

Продукция получает баллы по таким параметрам, как, например, микропрограммное обеспечение или материнская плата. Набравшее «проходной балл» оборудование оказывается в реестре Минпромторга.

О планах на будущее

В теории предполагается ускоренный переход на российские микросхемы и детали. Стопроцентная локализация технологии, по расчетам министерства, наступит не раньше 2024 г. Однако создатели проекта считают, что уже сегодня есть производители, которые имеют сильные научно-технические наработки в сфере, то есть локализация будет завершена раньше.

RFID-технологии как способ автоматической идентификации объекта посредством радиосигналов активно используется, например, в банках, общественном транспорте. Более того, смарт-карта в ближайшем будущем может стать заменой обычного бумажного паспорта.