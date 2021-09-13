Власти раздадут ИТ-специалистам льготную ипотеку и кредиты

«Утечка мозгов» на реверсе

В так называемом втором пакете мер господдержки российской ИТ-отрасли, подготовленном Минцифры в ноябре 2020 г. и внесенном на рассмотрение в Правительство России в апреле 2021 г., появятся пункты льготной ипотеки и кредитования для ИТ-специалистов, а также системы «цифрового резидентства» для иностранцев. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на копию проекта дорожной карты документа.

Льготная ипотека и кредитование позволят создать условия «для привлечения и релокации (возврата) ИТ-специалистов и компаний, осуществляющих деятельность в области ИТ, в Российскую Федерацию», отмечается в документе. Инициатива также предусматривает упрощение для ИТ-специалистов процедуры получения вида на жительства в России. Ожидается, что реализация этой меры запланирована на март 2022 г.

Система «цифрового резидентства», подготовленная среди прочих мер, разработана для иностранных компаний и физических лиц, «осуществляющих деятельность в сфере ИТ». Благодаря этой системе у иностранцев отпадает необходимость физического присутствия в России для ведения своего бизнеса. Внесение соответствующих изменений в законодательство запланировано на ноябрь 2021 г.

Российские власти также намерены повысить узнаваемость российских ИТ-решений и поддержать рост продаж российского ПО за рубежом. В частности, в рамках второго пакета для этих целей планируется создание реестра отечественных «экспортных цифровых решений по модели единого маркетплейса», отмечается в документе.

Второй пакет в финальной стадии

Согласно опубликованной на сайте Правительства России стенограмме оперативного совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами, проведенного 6 сентября 2021 г., глава Минцифры Максут Шадаев заявил о том, что второй пакет мер господдержки отрасли информационных технологий согласован со всеми заинтересованными ведомствами, и сейчас ожидается его утверждение.

Власти намерены заинтересовать возвращающихся в Россию ИТ-специалистов льготными кредитами и ипотекой

«И в целом у нас программа поддержки ИТ-отрасли, так называемый второй пакет мер, в высокой степени готовности. Согласован со всеми заинтересованными ведомствами. Прошу поддержать его утверждение, – сказал Максут Шадаев. – Второй пакет должен быть не менее эффективным, чем первый. Очень важно, что к его проработке вы привлекли экспертов отрасли. В таких вопросах обязательно нужно слышать мнение компаний, для которых и создаются меры поддержки. Они хорошо понимают, какие именно решения им нужны для развития».

Впервые второй пакет мер господдержки российской ИТ-индустрии был представлен 18 марта 2021 г. на встрече вице-премьера Дмитрия Чернышенко, курирующего в Правительстве вопросы развития цифровой экономики, с представителями рынка. Изначально в него вошло 64 предложения, отобранных по итогам обсуждений в рабочих группах, объединивших свыше 200 экспертов из порядка 150 отечественных технологичных компаний.

Предложения были сгруппированы по девяти тематическим блокам: общесистемные меры, отечественные решения для бизнеса, электронные образовательные сервисы, электронные медицинские сервисы, отечественное офисное ПО и ОС, обработка данных и облачные сервисы, решения в области искусственного интеллекта, больших данных и интернета вещей, производство отечественных компьютерных игр и российского профессионального видеоконтента, решения в сфере информационной безопасности.

По словам Чернышенко, список мер может быть скорректирован на основе новых предложений или забракованных мер.

Исходный проект второго пакета мер господдержки ИТ-отрасли



CNews в подробностях изучил проект второго пакета мер поддержки ИТ-отрасли, который был представлен вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. В него предлагалось включить ускоренную амортизацию – изменения налогового кодекса, предусматривающие установление повышенного коэффициента «3» для нормы амортизации приобретаемых отечественных программно-аппаратных комплексов (ПАК) и компьютерного оборудования, включенных в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, а также в единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

«Таблица Шадаева» — исходная система мер поддержки ИТ-отрасли (март 2021)

В список предложений второго пакета мер поддержки ИТ-отрасли, в частности, также предлагалось включить освобождение ИТ-предпринимателей от уголовной ответственности при определенных обстоятельствах.

В законодательство о госзакупках (№223-ФЗ) предлагалось внести изменения, которые обеспечат запрет на приобретение и продление отдельными видами юридических лиц технической поддержки иностранного ПО и оборудования в случае наличия аналогов в отечественных единых реестрах.

Для лиц, представляющих интересы России в советах директоров (наблюдательных советах) акционерных обществ с госучастием, предлагалось подготовить директивы, предусматривающие переход на преимущественное использование отечественного ПО. Аналогичным образом должны быть подготовлены программы цифровой трансформации госкомпаний. Также предлагалось создать центры тестирования для оценки совместимости российского ПО с отечественной радиоэлектронной продукцией и телекоммуникационным оборудованием.

В части объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) предлагалось разработать НПА, устанавливающие требования по преимущественному использованию отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов на объектах КИИ, включая процедуру и сроки импортозамещения.

Документом предусматривалось обеспечение софинансирования расходов ведущих ИТ-компаний на новые перспективные разработки и их пилотное внедрение. Для этого должен быть актуализирован перечень приоритетных направлений государственной поддержки проектов по разработке и внедрению российского ПО и ПАК, а также уточнены правила конкурсных отборов на получение господдержки в рамках федпроекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика».

Для поддержки ИТ-экспорта предлагалось создание службы «цифрового атташе» в перспективных странах для развития российского экспорта ИТ. Такими полномочиями хотят наделить торговые представительства, для них будет установлен показатель эффективности деятельности в этом направлении.

Среди других шагов, направленных на развитие ИТ-экспорта, указаны обеспечение экспортной акселерации и компенсации затрат на проведение международных (в том числе обучающих) мероприятий в сфере ИТ, создание реестра отечественных экспортных цифровых решений по модели единого маркетплейса, организация тематических бизнес-миссий для российских компаний, осуществляющих деятельность в области ИТ, субсидирование (или льготное кредитование) пилотных внедрений российского ПО (в том числе класса ERP/CRM/BI) на зарубежных предприятиях.

Что вошло в первый пакет мер господдержки ИТ-отрасли

Первый пакет мер поддержки российской ИТ-отрасли был подготовлен по поручению Президента России Владимира Путина и представлен председателем Правительства Михаилом Мишустиным в рамках встречи с ИТ-бизнесом в Иннополисе в июле 2020 г. Он включал «налоговый маневр», предусматривающий уменьшение налога на прибыль с 20% до 3% для ИТ-компаний и снижение тарифов страховых взносов с 14% до 7,6%. Также российские разработчики программных продуктов были освобождены от уплаты НДС при реализации собственных решений и при приобретении маркетинговых услуг по продвижению продуктов за рубежом.

Были также запущены механизмы финансового стимулирования разработки и внедрения отечественных ИТ-продуктов. По итогам 2020 г. было выделено грантов на новые разработки ИТ-продуктов и их внедрение на 6,9 млрд руб., поддержано более 300 проектов, а также сформирован портфель проектов на внедрение российских решений для льготного кредитования на 34,7 млрд руб.