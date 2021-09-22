В группе «Самолет» внедрили умного бота Easy Report для получения мгновенной бизнес-отчетности

Сотрудники группы «Самолет» стали получать мгновенную бизнес-отчетность через Telegram с помощью цифрового помощника Easy Report. В течение года девелопер планирует подключить к чат-боту более 300 сотрудников, которые, по прогнозам, будут генерировать 8500 запросов в месяц.

Бизнес-отчетность можно получать в Telegram

«Два месяца назад компания внедрила и предоставила сотрудникам возможность использования чат-бота в Telegram — цифрового помощника, основанного на технологиях обработки естественного языка (NLP), который мгновенно готовит бизнес-отчеты и отправляет в чат мессенджера. Данные обновляются каждые пять минут, получить их можно в любой момент и с любых устройств, на которых установлен Telegram, а сами отчеты формируются по запросу на разговорном русском языке», — отмечают в группе «Самолет».

Цифровой помощник мгновенно готовит бизнес-отчеты и отправляет в чат мессенджера

Первыми пользователями чат-бота стали руководители групп продаж в коммерческом блоке «Самолета». Первыми протестировав интеллектуального помощника, они отметили оперативность получения информации, удобство интерфейса и постоянно растущий, обновляющийся словарный запас голосового сервиса. Пользователи бота чаще всего делали запросы по выполнению плана и достижению ключевых показателей в своей зоне ответственности, например: «Выполнение плана за август по СПб в разрезе проектов», «Продажи жилья за сегодня», «Брони за день по <название объекта>» и т. п. В дальнейшем руководство «Самолета» планирует расширить метрики, добавив новые направления по запросам: «продажи», «ипотека», «альтернативные продажи», «оценка» и др., а также подключить к сервису всех сотрудников группы.

«За последнее время практически во всех сферах деятельности диджитал инструменты стали незаменимыми помощниками. Появилось множество действительно крутых разработок, которые упрощают и ускоряют выполнение рабочих задач. Внедренный нами чат-бот помогает вовремя получать оперативную информацию при общении с клиентом или на совещании (когда нет возможности подключиться к CRM), а также в выходные. Бот имеет удобный интерфейс, а получаемые отчеты можно скачивать в формате Excel, PDF или отправить на почту. Также несомненный плюс − команда разработки чат-бота быстро дополняет словарь и устраняет неточности», — делится Валерия Мережникова, руководитель проекта со стороны группы «Самолет».

Как работает чат-бот

По словам разработчиков сервиса, его пилотная версия успешно прошла испытание. Сначала чат-бот собирал информацию из баз CRM компании. После тестов бот подключили непосредственно к центральному хранилищу данных, благодаря чему удалось решить сразу две важные задачи: во-первых, использовать единую методологию расчета и витрину данных для всех BI-инструментов в группе компаний, а, во-вторых, сократить время ввода новых показателей в Easy Report. Сейчас процесс, включая тестирование, занимает не больше недели.

Умный бот обеспечивает доступ к данным круглосуточно с любого устройства, где установлен Telegram, мгновенно формирует отчеты по запросу на разговорном русском языке, при необходимости детализируя полученные данные, выводит результаты текстом, таблицей или графиком, как удобнее пользователю и пересылает отчет на почту.

За первые два месяца эксплуатации цифрового помощника к сервису было подключено 35 пользователей. Только в августе сотрудники выгрузили 1741 отчет. Сейчас каждый третий сотрудник из подключенных пользователей «Самолета» пользуется ботом почти ежедневно, а каждый пятый — несколько раз в день. До конца сентября количество пользователей бота планируется увеличить до 200, а в последствии подключить к сервису всех сотрудников компании.

Юрий Ефаров, основатель проекта Easy Report bot: «Easy Report bot идеально подходит, если нужно подключить большое количество пользователей к витринам данных в компании. В таком случае наш чат-бот как нельзя лучше дополняет классический BI, например, Tableau в случае с группой «Самолет». Независимый от количества пользователей подход к лицензированию сервиса Easy Report позволяет снизить стоимость владения BI-системами и предоставлять пользователям тот инструмент, который оптимально подходит для решения их задач».

Группа «Самолет»

Группа «Самолет» основана в 2012 г. Сегодня компания является одним из крупнейших федеральных девелоперов и входит в топ-5 застройщиков России по объему текущего строительства. Группа включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. В октябре 2020 г. Группа провела первичное размещение акций на Московской бирже.

«Самолет» специализируется на реализации масштабных проектов комплексного освоения территорий и предусматривает строительство объектов социальной инфраструктуры и создание рабочих мест одновременно с первыми очередями кварталов. С момента основания компания ввела в эксплуатацию более 2,3 млн кв. м недвижимости в Московском регионе и Ленинградской области. Земельный банк составляет 20 млн кв. м реализуемой площади и продолжает расти.