Легендарная компания-зомби собирается запретить во всем мире iPhone и смартфоны на Android

Известная в прошлом компания Jawbone, производитель популярных фитнес-браслетов, обратилась в суд против Apple и Google в ответ на нарушение восьми ее патентов с требованием запретить продажи iPad, iPhone и гаджетов на Android. Компания вышла из бизнеса в 2017 г. и за четыре года могла превратиться в патентного тролля, поскольку в мае 2021 г. она подала аналогичный иск против Samsung.

Jawbone вернулась

Компания Jawbone, в прошлом известный производитель фитнес-браслетов, решила засудить корпорации Google и Apple. Как пишет The Verge, предметом спора стали патенты, принадлежащие компании.

На 27 сентября 2021 г. Jawbone не выпускала новые браслеты на протяжении многих лет. Как сообщал CNews, она вышла из этого бизнеса еще в 2017 г. Тем не менее, за годы работы в этой области она накопила немало патентов, которые теперь использует против гигантских корпораций.

Jawbone обвинила Google и Apple в нарушении ее патентов, касающихся технологий шумоподавления, которые в свое время были разработаны по заказу Управления перспективных исследовательских проектов (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA) американского Минобороны. В общей сложности ИТ-гиганты обвиняются в несанкционированном использовании восьми патентов.

В иске против Apple указано, что компания использовала технологии Jawbone во всех существующих наушниках AirPods Pro, а также во всех версиях смартфонов iPhone, и планшетах iPad. Отдельно упомянуты и колонки HomePod, в России не продающиеся.

Дизайн браслетов Jawbone остается узнаваемым даже спустя много лет

С Google все может оказаться намного более масштабно. Jawbone обвиняет ее в использовании ее патентов во всех «версиях и вариантах смартфонов, планшетов, компьютеров, устройств умного дома, наушников и других Android-устройств». В данном случае не совсем понятно, идет ли речь лишь о продукции самой Google, или же сюда относятся гаджеты на Android, создаваемые сотнями других компаний по всему миру.

Чего добивается Jawbone

Согласно судебным документам, иски против Google и Apple подала компания под названием Jawbone Innovations LLC. Она обратилась в суд города Уэйко (Техас, США).

От ответчиков она требует, чтобы те прекратили продажу устройств, в которых используются ее технологии. Другими словами, давно забытая компания хочет, чтобы с прилавков исчезли как минимум все iPhone и iPad.

Сайт компании функционирует, но практической пользы не представляет

Кроме того, Jawbone Innovations LLC хочет, чтобы и Google, и Apple выплатили ей лицензионные отчисления за использование запатентованных ею технологий. На момент публикации материала Apple никак не реагировала на этот выпад против нее. Представитель Google Хосе Кастанеда (Jose Castaneda) сообщил Bloomberg, что компания «оспорит все претензии и будет решительно защищаться».

Потенциальный патентный тролль

Существует отличная от нуля вероятность, что компания-истец Jawbone Innovations LLC, владеющая правами на патенты, ставшие предметом судебного разбирательства, не имеет ничего общего с оригинальной Jawbone Inc. По информации Bloomberg, из исков и заявок в ведомство по патентам и товарным знакам неясно, кто стоит за этой компанией.

Штаб-квартира Jawbone Innovations находится в небольшом офисном здании в Уэйко, у нее даже нет номера телефона. Эксперты Bloomberg не смогли связаться с ее адвокатами, ведущими данное дело.

На то, что Jawbone Innovations LLC может являться патентным троллем, указывает и тот факт, что Google и Apple не стали первыми компаниями, на которых она подала в суд. В мае 2021 г. она обратилась в федеральный суд города Маршалл (Техас) с аналогичным иском против компании Samsung.

Jawbone Innovations LLC утверждала, что Samsung без разрешения использовала две ее запатентованные технологии подавления шума. Samsung пока не планирует выплачивать ей роялти или снимать с продажи свои устройства. Дело против нее в настоящее время находится на рассмотрении.

Таинственный владелец

Специалисты The Verge выяснили, кто является главой Jawbone Innovations LLC. Это некий Йорк Эгглстон (York Eggleston), имя которого не раз мелькало в сводках о патентных троллях.

Человек с точно таким же именем ранее руководил компанией Quartz Auto Technologies. В середине февраля 2020 г. она стала владельцем целого списка старых патентов IBM. Спустя всего несколько дней она обратилась в один из судов Техаса с иском против компании Lyft, занимающейся пассажирскими перевозками, утверждая, что она нарушаете интеллектуальную собственность. Еще через несколько недель аналогичный иск Quartz Auto Technologies подала против другого перевозчика – Uber. Оба дела в настоящее время находятся на рассмотрении, решение по ним еще не принято.

Как погибла оригинальная Jawbone

Компания Jawbone Inc. была основана еще в марте 1998 г. и первоначально называлась Aliph. Компания действительно тесно сотрудничала с DARPA – к примеру, в 2002 г. она выиграла контракт на разработку технологии беспроводной связи для солдат, находящихся в бою. Название на Jawbone она сменила в 2010 г.

В 2011 г. Jawbone решила заняться созданием браслетов для фитнеса. В том же году вышел ее первый браслет Up. Новое направление бизнеса развивалось довольно быстро, но к 2015 г. у компании возникли финансовые трудности.

В июне 2015 г. Jawbone уволила 20 сотрудников. Сокращения начались спустя всего несколько недель после того, как она взяла кредит на $300 млн. В ноябре 2015 г. произошло еще более масштабное сокращение штата компании. Jawbone сократила 60 сотрудников, что составило почти 15% всего ее штата.

Увольнения коснулись всех рабочих групп. Помимо этого, компания закрыла офис в Нью-Йорке, который, главным образом, занимался маркетингом, и сократила операции в двух других офисах — в Саннивейле и Питтсбурге.

В мае 2016 г., Jawbone прекратила выпуск фитнес-браслетов и продала все имеющиеся партии с гигантской скидкой одному из дистрибьюторов. На тот момент у Jawbone было три основных продукта – фитнес-браслеты Up2, Up3 и Up4.

В августе 2016 г. выяснилось, что Jawbone ищет покупателя своего бизнеса. Примерно тогда же ресурс The Information сообщил со ссылкой на имеющийся у него документ, что компания уведомила одного из своих бизнес-партнеров о невозможности совершить очередной платеж по кредиту.

В июле 2017 г. Jawbone объявила о выходе из бизнеса и начала процедуру ликвидации. Основатель и гендиректор компании Хосейн Рахман (Hosain Rahman) сообщил о своем намерении скорректировать сферу деятельности и организовать компанию Jawbone Health Hub, которая должна была заняться разработкой сервисов и продуктов для здоровья. На конец сентября 2021 г. компания не функционировала, как и ее официальный веб-сайт.

Контент на странице новой компании основателя Jawbone полностью отсутствует

По данным Bloomberg, Jawbone Health Hub собиралась, помимо прочего, сотрудничать с целым списком крупных ИТ-корпораций, включая Microsoft, чтобы иметь доступ к их корпоративным клиентам.