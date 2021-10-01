CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Телеком ИТ в госсекторе
|

В Минцифры назначен директор департамента, которому отошли функции ликвидированной Россвязи

Антон Привезенцев назначен директором Департамента развития новых телекоммуникационных сервисов, заменив в должности выходца из ликвидированного в ноябре 2020 г. Федерального агентства связи (Россвязь) — Вячеслава Мельникова. Под контроль этого департамента в феврале перешли все подведомственные организации Россвязи.

Назначение в Минцифры

Антон Привезенцев назначен директором вновь созданного Департамента развития новых телекоммуникационных сервисов, под контроль которого перешли все подведомственные организации ликвидированного в ноябре 2020 г. Федерального агентства связи (Россвязь), рассказали CNews представители Минцифры. Ранее главной департамента был временно исполняющий обязанности Вячеслав Мельников, который пришел в департамент из должности заместителя начальника административно-правового управления Россвязи. В должность Привезенцев вступил сегодня, 1 октября 2021 г.

Данный блок в Минцифры курирует заместитель министра Дмитрий Ким. В департамент входит отдел развития новых технологий и сервисов связи, реализации инновационных телекоммуникационных проектов, сопровождения научно-исследовательской деятельности, развития образования в сфере телекоммуникаций, развития специальных систем и почтовой связи, а также развития систем связи экстренных и оперативных служб.

Ранее Россвязь занималось госимуществом и оказанием госуслуг в сфере электросвязи и почтовой связи, в том числе в области создания, развития и использования сетей связи, спутниковых систем связи, систем телевизионного вещания и радиовещания.

Упразднение Россвязи

В ноябре 2020 г. Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Россвязи и Федерального агентства по печати (Роспечать). Их функции в феврале 2021 г. передались Минцифры. В министерстве тогда заявили, что процесс вливания «позволит более эффективно и рационально использовать имеющиеся ресурсы без ущерба количеству и качеству реализуемых задач».

6081662412525259215709008950162926568734720n.jpg

Главой Департамента развития новых телекоммуникационных сервисов Минцифры стал Антон Привезенцев

В марте 2021 г. CNews узнал, о планах создания трех новых департаментов в министерстве из-за упразднения Роспечати и Россвязи. Среди них и оказался департамент развития новых телекоммуникационных сервисов, под контроль которого и передались все подведомственные организации Россвязи. Среди них — «Космическая связь», «Российские сети вещания и оповещения» (РСВО, занимается проводным радиовещанием), «Марка», «Научно-исследовательский институт радио» (НИИР), Центральный научно-исследовательский институт связи (ЦНИИС, отвечает за реестр перенесенных сотовых номеров), Центральный музей связи им. А.С.Попова и различные отраслевые вузы, включая Петербургский государственный университет связи им. М.А.Бонч-Бруевича и Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ).

Россвязь занималась распределением номерной емкости, отвечала за оказание универсальных услуг связи, декларирование соответствия абонентских устройств связи и выпуск почтовых марок. Также Россвязь отвечала за аккредитацию сертификационных центров в области связи. Затем эти полномочия были переданы в Росаккредитацию, которая сотрудничала с Россвязью.

Биография нового директора

Антон Привезенцев в 2014 г. окончил юридический факультет Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского, в 2018 г. — экономический факультет Московского государственного областного университета. В 2008–2011 г. Привезенцев работал руководителем проекта, исполнительным директором в коммерческой организации, где отвечал за разработку сервисов и приложений.

С 2011 г. по 2013 г. занимал должности заместителя руководителя, руководителя Центра координации информационно-технологического комплекса Государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана города Москвы». После Привезенцев до 2017 г. проработал заместителем руководителя и руководителем Администрации городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области с полномочиями руководителя контрактной службы.

В 2017–2019 гг. он занимал должности замдиректора, исполняющего обязанности директора, директора ФГБУ «Координационный центр Межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники». С марта 2019 г. по сентябрь 2021 г. Привезенцев занимал должности заместителя директора, исполняющего обязанности директора, директора ФГБУ «Связист» (ФГБУ «Связист»).

Кристина Холупова

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Выходцы из сверхзагадочной компании выпустили материнскую плату на «Байкалах»

ИТ-специалист из глухого села за 19 лет не дождался быстрого интернета. Он создал собственного провайдера и подключил соседей

Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021

Минтранс за полмиллиарда сократит оформление транспортных документов с нескольких недель до 15 минут

Oracle заплатит HPE $3 млрд за отказ поддерживать «мертвые» процессоры

Сотовые башни и ЦОДы МТС вырвались на свободу

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы для мойки окон: выбор ZOOM

Лучшие смарт-часы 2021 года: выбор ZOOM

Лучшие беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Аккумуляторы из хлора: в чем преимущества новинки

Нейросети вычислили, какие полезные гены мы унаследовали от неандертальцев

Интерфейс мозг-компьютер на нейрозернах — шаг к недостижимым ранее знаниям
Показать еще
GIS DAYS 2021 GIS DAYS 2021 Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture