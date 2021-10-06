Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию

Россия одержала победу в мировом чемпионате по программированию ICPC. Первое место взяли студенты Нижегородского госуниверситета им. Н. И. Лобачевского. Россия победила в этом соревновании в восьмой раз подряд – с 2013 г. первые места доставались ей, за исключением 2020 г., когда ICPC был отменен из-за коронавируса.

Российские программисты лучше всех

Студенты Нижегородского госуниверситета им. Н. И. Лобачевского одержали победу во всемирном чемпионате по программированию среди университетских команд ICPC (International Collegiate Programming Contest). Финал мероприятия прошел в Москве 5 октября 2021 г.

Команда-победитель состоит из трех участников. Россию к победе привели Алексей Данилюк, Валерия Рябчикова и Николай Калинин. Тренерами команды выступили Алексей Шмелев и Владислав Епифанов. Руководитель команды – Николай Борисов.

Церемония награждения победителей

Согласно правилам чемпионата, призовые места присуждаются 12 командам, а первенство определяется по количеству набранных в ходе соревнования очков. Российские программисты получили три золотых медали из четырех – третье место взяла команда Санкт-Петербургского ИТМО, а на четвертой строчке расположился столичный МФТИ. Второе место удержала команда из Сеульского госуниверситета (Южная Корея).

Сотни претендентов

В прошедшем в Москве финале ICPC должны были участвовать команды 173 из 63 стран мира. Российская «сборная» в итоге оказалась наиболее многочисленной – страну на соревнованиях представляли 15 команд. Столько же было только у Индии, а затем следовали США (14 команд), Бразилия (девять команд) и Южная Корея (шесть команд).

Примечательно, что Россия имела все шансы стать второй по числу участвующих университетов. В последний момент с дистанции сошла «сборная» Китая, насчитывающая 18 команд. Истинная причина отказа страны от участия в ICPC не установлена, но официально страна ссылается на пандемию коронавируса.

По количеству подтвержденных случаев коронавируса (7,52 млн на 6 октября 2021 г.) Россия уступает как минимум США, Индии, Великобритании, Германии и Бразилии. Как в итоге распределились бы призовые места, если бы Китай не отказался от участия, неизвестно.

Другие призеры соревнования

Россия получила три золотых медали из четырех, выиграв мировой чемпионат ICPC. «Серебро» досталось командам Университета Вроцлава (пятое место, Польша), Кембриджского университета (шестое место, Великобритания), Белорусского государственного университета (седьмое место) и Университета Бухареста (Румыния, восьмое место).

Бронзовые медали получили студенты Массачусетского технологического института (США), Харьковского национального университета радиоэлектроники (Украина), Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США), и Высшей школы экономики (Россия). Эти команды заняли с девятого по 12 места соответственно. Итого, из 12 медалей россияне получили четыре.

Россия всегда впереди

Чемпионат ICPC проходит ежегодно. Первое соревнование состоялось в 1970 г. За последние 17 лет Россия каждый год входила в четверку лидеров и получала золотые медали.

Например, в 2004 г. «золото» взяли Санкт-Петербургский ИТМО (первое место) и Пермский госуниверситет (четвертое место), в 2005 г. – Московский госуниверситет (МГУ) и ИТМО (второе и третье места соответственно), в 2006 г. – Алтайский государственный технический университет (третье место) и Саратовский госуниверситет (СГУ, первое место). В 2007 г. «золото» получила команда ИТМО (третье место), год спустя добравшись до первого места. Золотая медаль также досталась команде Ижевского государственного технического университета (третье место)

Россия продолжила одерживать победы и в 2009 г., получив три золотые медали из четырех. Это заслуга команд ИТМО (победитель), а также Санкт-Петербургского и Саратовского госуниверситетов (третье и четвертое места).

В 2010 г. в числе победителей оказался только МГУ (второе место), в 2011 г. – Санкт-Петербургский госуниверситет (СПбГУ, четвертое место). На следующий год «золото» досталось ИТМО (победитель) и МФТИ (третье место).

В 2013 г. Россия благодаря студентам ИТМО заняла первое место на чемпионате ICPC, прошедшем в Санкт-Петербурге. Всего в числе медалистов оказались четыре российских вуза.

В 2014 г. Россия снова оказалась на первом месте. Победителями ICPC стали студенты СПбГУ.

На следующий год российские студенты ИТМО в очередной раз взяли первое место на ICPC, притом с двумя абсолютными рекордами. В 2016 г. тоже была за Россией – лидерами стали студенты СПбГУ.

Ситуация не изменилась и в последующие годы. В 2017 г. первое место присудили команде ИТМО, а в 2018 и 2019 гг. его получила команда МГУ.

В 2020 г. проведение чемпионата было отменено в связи с пандемией коронавируса. В итоге, с учетом победы нижегородских студентов, Россия занимает первые места в ICPC девять лет подряд.

На этот факт обратил внимание и заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, участвовавший в церемонии награждения победителей. Также на мероприятии присутствовали замминистра связи Максим Паршин и руководитель столичного Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, занявший этот пост в сентябре 2018 г.

Следующий финал ICPC предварительно запланирован на ноябрь 2022 г. Он пройдет в Бангладеш (город пока не выбран).