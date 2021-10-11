Главный военный программист США ушел в отставку

Бывший глава разработки военного ПО в Пентагоне без предупреждения уволился, заявив, что не желает видеть как США все сильнее отстают от Китая в плане развития искусственного интеллекта. По его мнению, разрыв между странами в этом плане достигает 20 лет, притом не в пользу США. Чайлан добавил, что киберзащита госведомств США находится на уровне детского сада в сравнении с угрозой, исходящей от Китая.

Битва проиграна

Глава подразделения Пентагона по разработке военного ПО Николас Чайлан (Nicolas Chaillan) ушел в отставку из-за неспособности США догнать Китай по уровню развития искусственного интеллекта. Как пишет Financial Times, 37-летний Чайлан уверен, что в этом сегменте КНР опережает США на 15-20 лет. По данным Reuters, Чайлан работал не в аппарате Пентагона, а был приписан к Военно-воздушным силам США.

Чайлан настолько убежден в проигрыше США на арене искусственного интеллекта, что в начале сентября 2021 г. он подал заявление на отставку. 2 октября 2021 г. был его последний рабочий день в Пентагоне. С его слов, он уволился в знак протеста против слишком медленных темпов внедрения современных технологий в армии США.

Чайлан считает, что американский ИИ безнадежно отстал от китайского

Чайлан добавил, что США неспособны противопоставить что-либо киберугрозе со стороны Поднебесной. Он считает, что это прямая угроза не только нынешнему поколению, но и будущему его детей. «У нас нет никаких шансов в борьбе с Китаем в ближайшие 15-20 лет», – добавил Чайлан, отметив, что не может смотреть, как Китай обгоняет Америку.

Взгляд военного в отставке

Николас Чайлан в интервью Financial Times подчеркнул, что Пекин движется к мировому господству благодаря достижениям в области не только искусственного интеллекта, но также машинного обучения и кибервозможностей. Бывший сотрудник Пентагона заявил даже, что в сравнении с тем прогрессом, которого достигла КНР, киберзащита в ряде госведомств США находится «на уровне детских садов».

Чайлан прошелся и по американским ИТ-компаниям, имеющим немалое влияние на Всемирную паутину. К примеру, досталось корпорации Google, которую Чайлан обвинил Google в нежелании работать с министерством обороны США над технологиями искусственного интеллекта.

В качестве примера того, как Китай и здесь обошел США, он привел отношение властей КНР к сотрудничеству с ИТ-компаниями. Если Google и другие американские корпорации имеют реальную возможность отказаться от помощи своему государству, то их китайские конкуренты, напротив, обязаны работать с Пекином и вкладывать огромные суммы в развитие искусственного интеллекта.

Несовременная американская армия

Николас Чайлан заявил изданию, что армия США развивается не совсем в том направлении, в котором следовало бы, чтобы противостоять угрозе со стороны Китая. Он сказал, что современные информационные технологии гораздо важнее для будущего США, нежели именно военные технологии. В качестве примера таковых он привел разработку истребителей пятого поколения, включая F-35.

Чайлан добавил, что расходы США на оборону превышают китайские, по меньшей мере, втрое. Однако это все равно не приводит к нужным результатам. «Бюрократия и чрезмерное регулирование» стоят на пути перемен, в которых нуждается Пентагон», – сказал Чайлан.

Безграничное разочарование

Николас Чайлан не просто ушел из Пентагона. В своем заявлении об отставке он позволил себе «излить душу» - он обрушился с критикой на то, кого в американской армии ставят руководить крупными ИТ-проектами. Эту задачу получают обычные, пусть и высокопоставленные военные, не имеющие достаточного опыта в сфере ИТ.

В обозримом будущем Чайлан намерен выступить перед конгрессом США. Он хочет пролить свет на действительный уровень китайской киберугрозы.

Чайлан не одинок

Мнение Николаса Чайлана о сильном отставании США от Китая в сфере искусственного интеллекта частично разделяет руководитель Объединенного центра исследований в сфере искусственного интеллекта Пентагона генерал-лейтенант Майкл Грон (Michael Groen).

Грон выразил опасение, что ИИ-инфраструктура, которую строит Пентагон, может стать целью для иностранных хакеров, в том числе и работающих на государство. «Учитывая накопленный нами опыт с некоторыми глобальными противниками США в киберсфере, и заодно все то, что касается спонсируемых государствами или криминальными структурами (хакеров – прим. CNews), становится понятным, что потенциал США находится под угрозой, притом весь – как гражданский, так и военный», – сказал Грон, выступая на конференции по кибербезопасности в Вашингтоне (США).

Грон очень быстро изменил свое мнение о степени развитости искусственного интеллекта США. Еще в конце апреля 2021 г. он заявлял, что Америка является мировым лидером в этой области. По его словам, страна добилась к этого, используя для развития ИИ, в том числе, и киберстычки с Россией и Китаем. Что заставило Грона усомниться в американском ИИ, остается неизвестным.