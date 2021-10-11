Власти потратят 44 миллиарда на «Гостех» и другие облака для чиновников

44,27 млрд руб. потратят власти за пять лет на развитие межведомственных цифровых платформ для обеспечения деятельности органов госвласти, в первую очередь на «Гостех». Также в эту сумму входит развитие систем ТАРМ, ЦХЭД, ЮЗЭДО и «Гособлако».

Затраты бюджета на государственные облачные решения

Федеральный бюджет в период с 2021 по 2024 гг. потратит 44,27 млрд руб. на обеспечение создания и развития межведомственных цифровых платформ и систем обеспечения деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов, государственных академий наук и государственных учреждений, функционирующих на основе единых облачных решений и инфраструктуры.

В частности, речь идет о платформе «Гостех». Достижение соответствующего результата включено в федеральный проект «Цифровое государственное управление» (ЦГУ) национальной программы «Цифровая экономика» (документ имеется в распоряжении CNews). Представители Минцифры заявили, что до утверждения бюджета на 2022 г. и плановый период 2023-2024 гг. комментировать финансирование мероприятий преждевременно.

Федеральный проект реализуется для сокращения времени на внедрение государственных информационных систем и сервисов органов государственной власти, централизованного предоставления государственных сервисов на единой цифровой платформе «Гостех», обеспечивающих повышение эффективности расходования бюджетных ассигнований и сокращения затрат на проведение закупочных процедур.

За пять лет на развитие межведомственных цифровых платформ для госвласти, в первую очередь на «Гостех», будет потрачено 44,27 млрд рублей

В частности, речь идет о внедрении и сопровождении единой среды разработки для апробации создания, миграции и развития государственных сервисов комплексного взаимодействия между гражданами, коммерческими организациями и государственными органами, а также информационных систем органов государственной власти и государственных внебюджетных фондов на единой цифровой платформе «Гостех».

Для чего нужна платформа «Гостех»

Платформа «Гостех» представляет из себя набор сквозных технологических решений, развернутых на облачной инфраструктуре. Создание единой цифровой платформы государства позволит не только увеличить скорость разработки цифровых сервисов государства, а также вывести сервисы на принципиально новый уровень клиентского опыта. Благодаря платформе государство и разработчики могут сфокусироваться на дизайне качественных сервисов для граждан, не беспокоясь о выборе инструментов для разработки или поддержании инфраструктуры.

Платформа состоит из пяти компонентов: каналы (приложения, реализующие продукты и услуги для клиентов, например, Единый портал госуслуг), ядро (технологические сервисы, например, аудит журналирования, поддержка выполнения моделей, интеграция), инфраструктура (управление вычислительной инфраструктурой в облаке, например, сервисы облачных провайдеров), прикладные сервисы (прикладные сервисы общего назначения, используемые сразу несколькими ведомствами, например, единый профиль клиента, нормативно-справочная информация), данные (хранение, управление качеством и аналитика данных, например, Национальная система управления данным, Master Data Management для управления нормативно-справочной информацией).

Идея создания платформы «Гостех» принадлежит главе Сбербанка Герману Грефу. В разработке соответствующей концепции принимали участие Минцифры и Аналитический центр при Правительстве (АЦ).

Эксперимент по созданию и развитию государственных информационных систем их компонентов на базе единой цифровой платформы «Гостех» продлится с 1 ноября 2020 г. по 31 мая 2022 г. Участникам эксперимента являются Минцифры, Минспорт, Росреестр, Росимущество, Ростуризм, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, АЦ.

В конце 2020 г. Минцифры провело тендер по поставке ПО и услуг для проведения эксперимента по созданию, переводу и развитию государственных информационных систем и их компонентов на единой цифровой платформе «Гостех». Единственным участником тендера стал Сбербанк, который выполнит указанные работы за 900 млн руб.

Другие государственные облачные платформы

Сумма 44,27 млрд руб. будет потрачена не только на «Гостех». Для достижения указанного результата запланированы следующие мероприятия: обеспечение государственных гражданских служащих возможностью использования типового автоматизированного рабочего места на базе отечественного программного обеспечения в органах государственной власти («Платформа ТАРМ»); устранение причин неисполнения мер информационной безопасности; обеспечения функционирования государственной информационной системы, предназначенной для обеспечения межведомственного юридически значимого электронного документооборота («Платформа ЮЗЭДО»); обеспечение функционирования государственной информационной системы, предназначенной для архивного хранения электронных документов с сохранением их юридической значимости для федеральных и региональных органов государственной власти («Платформа ЦХЭД»);

Кроме того, запланирована разработка и развитие типовых проектных решений для осуществления работ по переводу в Государственную единую облачную платформу (ГЕОП, «Гособлако») федеральных органов исполнительной власти, а также обеспечение функционирования и развития ГЕОП и развития межведомственных цифровых платформ обеспечения деятельности органов государственной власти на базе ГЕОП. К 2024 г. 80% органов государственной власти будут использовать указанные сервисы.

Для чего нужны ТАРМ, ЮЗЭДО и ЦХЭД

Предполагается, что в результате внедрения ТАРМ для государственных и муниципальных служащих будут замещены все бесплатные рабочие сервисы: электронная почта, мессенджер, видеоконференцсвязь, файловое хранилище. Соответствующий эксперимент был запущен в 2019 г и продлиться до 2022 г. Согласно федпроекту ЦГУ, в 2019-2020 гг. на внедрение ТАРМ должно было быть потрачено 1,5 млрд руб.

Платформа ЦХЭД должна решить проблемы обеспечения сохранности электронных документов федеральных органов исполнительной власти и подведомственных им организаций на протяжении установленных сроков хранения. При этом должны быть решены проблемы обеспечения юридической значимости электронных документов на протяжении всего срока их хранения и обеспечен удаленной доступ к электронным архивным документам в любой точке мира и сокращены затраты на долгосрочное хранение документов.

Проект реализуется Минцифры совместно с Росархивом. Согласно федпроекту ЦГУ, в 2019-2020 гг. на работу ЦХЭД должно было быть потрачено 250 млн руб.

Платформа Межведомственного электронного документооборота (МЭДО) исторически запускалась как закрытая линия обмена данными между Администрацией Президента и Аппаратом Правительства. К 2009 г. платформа приобрела свою действующую архитектуру и объединила крупнейшие госорганы в единую инфраструктуру обмена данными. За деятельность платформы отвечают Минцифры и Федеральная служба охраны (ФСО).

Инфраструктура МЭДО представляет собой общую шину обмена со стандартным протоколом, обеспечивающую гарантированную доставку электронных документов, подписанных электронной подписью, из одного ведомства в другое. К шине подключены ведомственные системы электронного документооборота (СЭД), за которые они самостоятельно отвечают.

Платформа ЮЗЭДО является развитием МЭДО и предполагает обязательное выполнение требований к СЭД госорганов и обеспечение юридической значимости электронных документов. За функционирование Платформы ЮЗЭДО отвечает подведомственный Минцифры НИИ «Восход», который создает типовую СЭД для органов госвласти. Согласно федпроекту ЦГУ, в 2019-2020 гг. на внедрение ЮЗЭДО в деятельность органов власти и местного самоуправления было потрачено 400 млн руб.

Что такое «Гособлако»

Проект «Гособлако» предполагает перевод информационных систем органов государственной власти и местного самоуправления, а также государственных внебюджетных фондов и компаний с госучастием в сеть центров обработки данных (ЦОД), связанных резервными магистральными каналами в единый катастрофоустойчивый кластер. Впервые Правительство утвердило Концепцию создания «Гособлако» еще в 2015 г.

В 2019 г. была принята новая версия данного документа. Тогда же начался эксперимент по переводу информационных систем и ресурсов органов госвласти в «Гособлако», в нем стали участвовать Минцифры, Фонд социального страхования, Государственная фельдъегерская служба, Федеральная таможенная служба, Ростехнадзор, Росстат, Росимущество, Росгвардия и Минтруд. Поставщиками соответствующих услуг стали «Ростелеком» и НИИ «Восход».

В конце 2020 г. Минцифры изменило подход к выбору поставщиков услуг для «Гособлака» и стало определять их на аукционе, победителем которого стал «Ростелеком». Согласно федпроекту «Информационная инфраструктура» (также входит в нацпрограмму «Цифровая экономика»), в 2019-2020 гг. на внедрение «Гособлака» должно было быть потрачено 23,7 млрд руб., из которых большую часть - 21,35 млрд руб. – должны были выделить внебюджетные источники, а 2,36 млрд руб. - взяты из федерального бюджета.