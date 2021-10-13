Столичное ГИБДД получит ИИ для поиска авто с «мертвыми» водителями

Мэрия Москвы потратит 180 млн руб. на разработку софта для дорожных камер. Через мобильное приложение сотрудники ГИБДД смогут отслеживать автомобили, владельцы которых уже умерли, а также восстанавливать частично закрытые автономера.



Приложение «Перехват»

Столичные власти потратят 180 млн руб. на разработку софта для управления дорожными камерами. Сотрудники ГИБДД смогут отслеживать машины, которые уже сняты с учета, находятся в розыске или зарегистрированы на умерших через мобильное приложение «Перехват». Предполагается, что новый софт будет внедрен уже в 2022 г. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД).



Сегодня автоматические комплексы фотовидеофиксации нарушений действуют недостаточно оперативно: сначала информация с камер отправляется в единую диспетчерскую и только оттуда направляется сигнал в дорожно-патрульную службу. В ЦОДД считают, что приложение «Перехват» поможет быстрее отслеживать подозрительные автомобили: незарегистрированные в ГИБДД, снятые с учета, с ошибками в регистрационных данных, а также машины, оформленные на несовершеннолетних или умерших. Работа, по условиям контракта, должна быть завершена до конца 2021 г., а тестирование, по словам ЦОДД, начнут проходить «по мере технической готовности».

Административная ответственность

Сегодня действительные владельцы таких автомобилей могут избежать штрафа в силу некоторых особенностей законодательства. «Действительно нарушают правила дорожного движения, невозможно никак оштрафовать владельца, потому что штрафы идут на лицо, которое указано в документах как собственник, а это уже умерший человек, соответственно, привлечь к административной ответственности нельзя», — сообщил Первому каналу в мае 2020 г. юрист Алексей Чугаев.

Мэрия Москвы потратит 180 млн руб. на разработку софта для управления дорожными камерами

Подобное нарушение сегодня, согласно ч. 1 статьи 12.1 КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 800 руб. Для того чтобы поставить машину умершего на учет в ГИБДД, достаточно приехать со свидетельством о праве на наследство и с самим автомобилем в регистрационное подразделение. Кроме того, потребуется полис ОСАГО, оформленный непосредственно на человека, который ставит машину на учет.

Что еще сможет делать новая нейросеть

Кроме «статуса» автомобиля, искусственный интеллект в новом оборудовании для «автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений» сможет распознавать автономера, даже если они частично закрыты: нейросеть сопоставит данные, такие как модель и марка машины, и, в случае нехватки знаков, предложит инспектору несколько возможных вариантов номера нарушителя. Эксперт по системам фотовидеофиксации Григорий Шухман отметил в разговоре с «Коммерсантом», что госавтоинспектор должен понимать свою ответственность, когда ставит подпись под штрафом, выписанным нейросетью. Также любой фотоматериал, требующий определения номера автомобиля с помощью нейросетей, должен иметь специальную пометку, считает эксперт.

Также ИИ сможет распознавать новейшие модели автомобилей, что особенно актуально, по мнению ЦОДД: «За последние годы в России появились новинки китайского автопрома, развивается рынок беспилотных машин». Разработчики должны обучить нейросети исключать двойное штрафование за одно нарушение: сегодня водителю, который совершил нарушение в зоне действия камер, где расположено несколько комплексов, может получить двойной штраф.

«Если инспекторы будут подключаться к камерам и работать адресно по конкретным машинам, пользы от этого будет гораздо больше, чем отослать 500 автоматических штрафов в пустоту. Законопослушных водителей надо, по большому счету, оставить в покое и заниматься только вот такими нарушителями», — сообщил координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.