Экс-замминистра связи назначен временным губернатором

Бывший заместитель министра связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев указом Президента назначен врио губернатора Ярославской области. В Минцифры Евраев курировал развитие почтовой связи и реестра отечественного софта. После ухода из министерства был назначен на должность заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы.

Экс-министр в губернаторы

Бывший замминистра связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области. Соответствующий указ 12 октября 2021 г. подписал президент России Владимир Путин. Евраев заменит в должности подавшего в отставку Дмитрия Миронова. Экс-губернатор Ярославской области теперь займется кадровыми вопросами силового блока в Кремле, пишут «Ярновости».

Как следует из документа, Евраев будет исполнять обязанности главы региона до вступления в должность нового избранного губернатора. Долгое время, помимо Минцифры, Михаил Евраев занимал разные должности в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Биография Евраева

Михаил Евраев родился в 1971 г. в Ленинграде. Имеет юридическое и экономическое образование. Первое он получил в Ленинградском финансово-экономическом институте, а второе — в Санкт-Петербургском государственном университете. С 2000 по 2004 гг. руководил направлением по разработке социально-экономических программ института «Эпицентр». Разрабатывал и внедрял на практике антикризисные экономические программы в городах Артем (Приморский край), Томск (Западная Сибирь), Балтийск (Калининградская область).

Михаил Евраев назначен врио Ярославской области

С апреля 2004 г. работал начальником управления ФАС по контролю и надзору в области недвижимости, локальных монополий и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Среди его обязанностей — совершенствование жилищно-коммунального, градостроительного и природоресурсного законодательства. С января 2007 г. по октябрь 2012 г. назначен начальником управления ФАС по контролю над размещением государственного заказа. Основное направление работы — реформа госзаказа и организация контроля в данной сфере. В октябре 2012 г. Евраев вступил в должность заместителя Министра регионального развития.

В Минцифры Евраев пришел в конце 2012 г. В 2013 г. Евраев стал заместителем министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова. В министерстве он курировал развитие почтовой связи и деятельность «Почты России», создание Почта банка, а также занимался развитием государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ, ГИС «Независимый регистратор», реестра отечественного ПО, оптимизацией закупочной деятельности подведомственных предприятий и участвовал в разработке законодательства о переводе мобильных номеров от одного оператора к другому (MNP).

В ноябре 2018 г. ФАС объявила о назначении Михаила Евраева на должность заместителя руководителя службы. Спустя три года, в феврале 2021 г., стало известно, что распоряжением Правительства Михаил Евраев освобожден от этой должности по собственному желанию.

О проекте ГИС ЖКХ

Один из наиболее значимых проектов, которые курировал Евраев — ГИС ЖКХ. Это система, действующая по всей России и предназначенная для информирования граждан в сфере ЖКХ и оплаты жилищно-коммунальных услуг. Ее задача — объединить всех участников рынка ЖКХ, включая федеральные органы власти и местные администрации, а также непосредственно жильцов, с тем, чтобы сделать жилищно-коммунальное хозяйство прозрачнее.

В начале 2018 г. Счетная палата опубликовала результаты проверки ГИС, в результате которой был сделан вывод, что система к полноценному запуску не готова — по итогам контрольных мероприятий выяснилось, что на портале ГИС ЖКХ размещены неполные статистические данные. Кроме того, надзорное ведомство зафиксировало превышение на 1,43 млрд руб. плановых затрат на ГИС ЖКХ, хотя и не усмотрело в этом нарушения законодательства.