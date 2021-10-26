«Наследного принца» Samsung поймали на злоупотреблении препаратом, убившим Майкла Джексона

Глава Samsung и сын основателя компании Ли Чжэ Ен попался на злоупотреблении пропофолом – медицинским анастестиком. Он незаконно принимал его на протяжении более шести лет, за что поплатился штрафом в размере 70 млн вон. Этот же препарат вызвал смерть известного во всем мире певца Майкла Джексона.

Крошечный штраф

Сын основателя Samsung Ли Гон Хи (Lee Kun-hee) Ли Чжэ Ен (Lee Jae-yong) получил штраф за незаконное использование пропофола – сильного седативного препарата, сообщает The Register. Анастетик пропофол применяется во время операций и после них, если требуется так называемая «продленная» анестезия. Использовать пропофол во многих странах, в том числе и Южной Корее, разрешено исключительно в стенах больниц. Но иногда люди могут злоупотреблять им, применяя в качестве снотворного.

Размер штрафа составил 70 млн корейских вон или около $60 тыс. (4,2 млн руб. по курсу ЦБ на 26 октября 2021 г.). Для Ли Чжэ Ена это наказание едва ли будет существенным, так как его личное состояние оценивается в $10 млрд. К слову, сам штраф мог быть значительно больше, однако в пользу главы Samsung сыграло два факта – он сознался в злоупотреблении пропофолом, к тому же до этого он ни разу не был судим за наркотики.

Ли Чжэ Ен наверняка успел привыкнуть к арестам

Ли Чже Ен также известен как «наследный принц» Samsung. В 2014 г. его отец после перенесенного сердечного приступа передал ему бразды правления и отошел от дел. В конце октября 2020 г. Ли Гон Хи скончался. По данным The Register, в настоящее время Ли Чжэ Ен занимает пост гендиректора Samsung.

Шесть лет злоупотреблений

Согласно судебным документам, Ли Чжэ Ен употреблял пропофол не по назначению в период с января 2015 г. по май 2021 г., то есть боле шести лет. В общей сложности за этот период был зафиксирован 41 случай такого нарушения.

Все это касается законов Южной Кореи, которые гласят, что применение пропофола разрешено сугубо в медицинских целях, например, во время и после пластических операций. Это совпадает с данными прокуратуры – выяснилось, что глава Samsung действительно перенес пластическую операцию в Сеуле, и препарат был прописан ему на вполне законных основаниях.

Однако операция состоялась до 2015 г. (точная ее дата не раскрывается). Таким образом. Ли Чжэ Ен принимал пропофол, не имея для этого никаких медицинских показаний.

Преступное прошлое главы Samsung

За Ли Чжэ Еном числится масса нарушений закона. Впервые его он был задержан в феврале 2017 г. Как сообщал CNews, арест был связан с тем, что глава Samsung, как оказалось, был замешан в коррупционных делах бывшего президента Республики Корея (РК) Пак Кын Хе (Park Geun-hye).

Ли Чжэ Ен был признан виновным в финансовых махинациях и получил пять лет лишения свободы. В список обвинений вошли взяточничество, растрата, укрывательство незаконных доходов, упомянутый нелегальный перевод средств за рубеж, а также лжесвидетельство при даче показаний.

Ли Чжэ Ен отсидел в тюрьме около года, после чего в феврале 2018 г. по решению апелляционного суда Южной Кореи он был выпущен на свободу. В дополнение к этому суд постановил сократить срок его наказания вдвое, до двух с половиной лет, за счет приостановки действия приговора за коррупцию и растрату. Кроме того, топ-менеджеру была предоставлена отсрочка отбывания наказания на четыре года.

В июне 2020 г. над сыном основателя Samsung вновь нависла угроза тюрьмы. С ордером на арест его в суд обратилась прокуратура Южной Кореи. Его подозревали в крупных финансовых махинациях в рамках сделки по слиянию в 2015 г. компаний Cheil Industries и Samsung C&T. Одним из итогов этого слияния стало то, что Ли Чжэ Ен получил единоличный контроль над этим конгломератом.

В январе 2021 г. Ли Чжэ Ен вновь вернулся в тюрьму по своему первому делу о взяточничестве. Его приговорили к 2,5 годам заключения. Однако в августе 2021 г. он был освобожден досрочно по целому ряду причин. Одна из них официально связана с экономической ситуацией в стране на фоне пандемии коронавируса.

Яд для Майкла Джексона

Препарат, в злоупотреблении которого обвинили главу Samsung, Стал официальной причиной смерти известного певца Майкла Джексона (Michael Jackson). По данным Associated Press, Его врач в последние недели жизни лечил его от бессонницы именно при помощи пропофола, поначалу вводя ему по 50 мг препарата внутривенно. Позже дозировка была снижена вдвое – врач опасался, что у певца разовьется привыкание к препарату и стал уменьшать дозу и «мешать» его с другими седативными – лоразепамом и мидазоламом.

Произошедшее с Джексоном стало ужасным доказательством того, что пропофол может быть опасен для жизни в сочетании с другими лекарствами

Позже пропофол и вовсе был исключен из списка лекарств, прописанных Джексону для борьбы с бессонницей. В последний день жизни певца, когда его проблемы со сном усугубились, врач предпочел дать Джексону 10 мг валиума вместо пропофола, после чего последовало несколько доз лоразепама и мидазолама. Еще через несколько часов певец уговорил врача дать ему пропофол – дозировка составила 25 мг.

Со слов медика, после этого он отлучился в туалет, и, вернувшись, обнаружил, что Джексон умер. Эксперты сходятся во мнении, что причиной смерти стал именно пропофол, слишком усиливший эффект других седативных.