Intel снимает с конвейера популярные сетевые контроллеры и карты из-за дефицита чипов

Intel сокращает ассортимент Ethernet-контроллеров

Intel объявила о преждевременном прекращении выпуска ряда Ethernet-устройств серверного класса. Освободившиеся производственные мощности будут задействованы при изготовлении более современных моделей, пользующихся повышенным спросом.

Американский чипмейкер уведомил клиентов и партнеров о том, что компания снимает с производства более 30 моделей Ethernet-контроллеров и сетевых адаптеров. В их числе 10-гигабитный контроллер X550-AT и гигабитный I211-AT, которые широко используются как в дата-центрах, так и в персональных компьютерах, пишет издание CRN.

Заказы на эти микросхемы Intel будет принимать до 22 апреля 2022 г. и 22 января 2022 г. соответственно. Последние партии готовой продукции планируется отгрузить в конце октября и конце апреля 2022 г.

Рынок распрощается с тремя десятками Ethernet-контроллеров Intel

Некоторые из наименований продуктов, о завершении жизненного цикла которых предупредила Intel, будут отгружаться на протяжении всего 2023 г.

Зачем это Intel

Intel располагает одним из самых широких модельных рядов сетевых контроллеров в отрасли, рассчитанных на различные сценарии использования, отмечает Tom’s Hardware. Его поддержка требует значительных усилий, поскольку микросхемы производятся по разным техпроцессам, иногда на сторонних фабриках по контракту, по-разному упаковываются и поставляются со специфическими драйверами.

Все это, по оценке журналистов издания, усложняют логистику данного вида продукции, а глобальный дефицит полупроводников лишь добавляет производителю головной боли.

«Рост спроса, нехватка полупроводниковых пластин на сторонних производствах и дефицит подложек во всей отрасли существенно повлияли на поставки Ethernet-контроллеров со стороны Intel, – объясняют в компании. – Все это не позволяет Intel в должной мере удовлетворить беспрецедентный спрос на контроллеры Ethernet».

Дополнительные проблемы Intel доставляют партнеры, отмечает Tom’s Hardware. Они годами закупают одни и те же модели Ethernet-контроллеров для своих устройств и не торопятся переходить на более новые продукты. Это больно бьет по бизнесу Intel.

С учетом всего вышесказанного сокращение модельного ряда выглядит логичным шагом со стороны Intel. Он поможет нарастить производство действительно пользующихся спросом моделей и подтолкнет консервативных клиентов к апгрейду.

Нехватка Ethernet-контроллеров сдерживает рост

В четверг, 22 октября 2021 г., Intel отчиталась о финансовых итогах III квартала 2021 г. Как отметил глава (CEO) компании Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger), нехватка Ethernet-контроллеров в течение отчетного периода сдерживала рост направления «дата-центры» (Data Center Group).

Тем не менее, его выручка увеличилась на 10% по сравнению с III кварталом 2020 г. и достигла $6,5 млрд благодаря восстановлению спроса в корпоративном сегменте рынка. Это около 36% в структуре выручки Intel. Более доходным является лишь пользовательское направление (Client Computing Group) с показателем в $9,7 млрд (рост 2% год к году).

Привычная практика

Intel не в первый раз выполняет подобный маневр. К примеру, в конце 2020 г. компания объявила снятии с конвейера нескольких десятков моделей сравнительно новых и популярных серверных процессоров Xeon Scalable первого поколения (Skylake-SP). Среди них, в частности, были появившиеся на рынке в 2017 г. Platinum 8180M и Bronze 3104. По оценке Tom’s Hardware, чипмейкер за счет этого хотел увеличить производство новых, более производительных процессоров Core и Xeon (Kaby Lake), использующих улучшенный 14-нанометровый техпроцесс.

В октябре 2021 г. CNews писал о том, что Intel решила отправить на покой свой уникальный процессор для высокопроизводительных рабочих станций Xeon W-3175X. Это единственный «экстремальный» представитель серии Xeon W с 28 ядрами и разблокированным множителем.

Дефицит чипов с нами не прощается

По мнению генерального директора тайваньской TSMC Си-Си Вэя (C.C. Wei), высокая степень загрузки производственных линий компании сохранится до конца 2021 г. и, вероятно, на протяжении 2022 г. Таким образом, дефицит чипов останется актуальной проблемой.

Пэт Гелсингер тоже не испытывает оптимизма по данному вопросу. Согласно его оценке, нехватка полупроводников будет доставлять неприятности как минимум до 2023 г., однако топ-менеджер Intel ожидает постепенного улучшения ситуация в 2022 г.

Согласно результатам опроса, проведенного Ассоциацией по разработке электронных коммуникаций (IPC), дефицит полупроводников будет сохраняться еще достаточно долгое время – более половины респондентов из числа участников рынка электроники выразили уверенность в том, что ситуация не нормализуется по меньшей мере до второй половины 2022 г. В качестве факторов, усугубляющих положение, опрошенные компании назвали нехватку рабочих рук и растущие издержки.

Пандемия коронавирусной инфекции Covid-19 привела к невиданному ранее глобальному дефициту полупроводников на фоне повышенного спроса и отсутствия возможности быстро нарастить производственные мощности. Дефицит полупроводников особенно сильно ударил по автопрому и вынудил мировых автогигантов радикально сократить производство. Однако, по данным IDC и Gartner, от нехватки чипов пострадали и производители других видов техники, в частности персональных компьютеров.