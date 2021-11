Крупнейшие ИТ-компании выстроились в очередь за программисткой, которая работает в СУБД «Воландеморт» и пишет на несуществующих языках

Программистка Анжелина Ли доказала всему миру, что HR-специалисты в ИТ-компаниях читают лишь резюме, переполненные ключевыми словами. Она создала поддельное резюме, в котором хвасталась, помимо прочего, знанием несуществующей СУБД «ВоландемортБД» и числом выпитых стопок водки. В итоге с ней связались 90% компаний, просмотревших ее резюме.

Программисты тоже шутят

Разработчик ПО Анжелина Ли (Angelina Lee) после нескольких безуспешных попыток найти работу при помощи подлинного резюме решила составить поддельное, которое до отказа напичкала популярными ключевыми словами Результат не заставил себя ждать – крупные ИТ-компании засыпали ее предложениями о работе.

Свою историю Анжелина опубликовала на Reddit – сервисе, оказавшемся в списке тех, кто был готов принять ее на работу после получения сфабрикованного резюме. Пост всего за несколько дней собрал более 1000 комментариев и свыше 9000 положительных оценок.

Резюме Анжелины, гарантирующее успех в поиске работы в ИТ-отрасли. Нажмите для увеличения

Ли провернула целую операцию в стремлении доказать, что работники отдела кадров если и читают резюме соискателей, то делают это «по диагонали». В расставленные ею сети угодили компании Atlassian, ApartmentList, AirBnB, Blend, DropBox, LiveRamp, Notion, Outschool, Quizlet, Reddit и многие другие.

Принцип «ловушки»

В своем посте, опубликованном под псевдонимом AngelinaTheDev, Анжелина написала, что составила резюме со множеством ключевых слов, имеющих вес в ИТ-сфере. Это названия компаний и сервисов (Microsoft, Instagram), криптовалют (Ethereum), терминов (искусственный интеллект, машинное обучение) и др. Также она разбавила его ссылками, которые все как одна вела на известный клип певца Рика Эстли (Rick Astley) на песню Never Gonna Give You Up. В интернете это называется «рикролл» и является давней и широко известной шуткой. Ее смысл заключается в подмене любых ссылок на сайтах, в личной переписке, документах и т.п. на ту, что открывает клип Эстли.

Кадр из всем известного клипа Эстли

Ее резюме получило 90% отклика. Другими словами из всех работодателей, просмотревших ее, 90% решили связаться с ней.

Анжелине этого показалось мало, и вскоре в ее резюме, помимо прочего, появилась информация о знании языка программирования Mia Khalifa. Миа Халифа – известная порнозвезда. Также она написала, что возглавляла команду специалистов по майнингу криптовалюты на рабочих компьютерах, отдельно отметив, что у нее есть опыт работы с СУБД VoldemortDB (в честь главного антагониста в серии книг о Гарри Потере, чье имя нельзя называть) и системой «Чаризард» (финальный этап эволюции покемона Чармандера).

В реальной жизни «язык программирования», который якобы изучала Ли, выглядит так

Анжелина даже написала, что участвовала в митинге в поддержку экс-президента США Дональда Трампа (Donald Trump), похвасталась, как заразила герпесом почти всех своих сотрудников, и вспомнила, как установила рекорд по количеству выпитых за одну ночь стопок водки во время своего обучения. Но это тоже не охладило интерес работодателей к ее персоне.

Жертв обмана стало еще больше

Изменив свое резюме и добавив в него с десяток несуществующих фактов о себе, Анжелина вновь получила 90-процентнтый отклик на него. В числе тех, кто попался на ее удочку, оказались компании Bolt, Robinhood, Mux, Solv, Grubhub и Scale.ai.

На этом этапе Анжелина Ли начала подавать заявки на собеседование. Первой откликнулась крупная австралийская компания Atlassian, занимающаяся разработкой ПО со штатом в более чем 6000 человек.

Переписка с рекрутером Atlassian

Ответные письма потенциальным работодателям программистка щедро приправляла ссылками на все тот же клип Рика Эстли, но HR-специалисты все равно продолжали ей писать. Эту схему она провернула как минимум с Bolt и AirTable.

Работодатели буквально не замечают поддельные ссылки в письмах Анжелины

По мнению Анжелины, HR-специалистам абсолютно безразличен текст резюме, они всего лишь ищут в нем ключевые слова, в особенности названия крупных ИТ-компаний. В качестве примера она привела так называемую «группу FAANG» - компании Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Google.

Случайностей не бывает

Программистка настолько уверена в своей правоте, что предложила всем желающим создать собственное поддельное резюме со множеством ключевых слов и повторить ее опыт. Она даже выложила готовый шаблон документа для тех, кому лень создавать его с нуля. Скачать его можно с файлового сервера CNews.

Среди пользователей Reddit, отреагировавших на публикацию AngelinaTheDev, нашлись те, кто бывал в такой же ситуации. Один из участников беседы отметил, что добавил в свое резюме перечень технологий, о которых слышал краем уха, но о которых ничего не знает, и это сработало должным образом.

Многие пользователи сошлись во мнении, что всему виной плохо оптимизированные алгоритмы обработки резюме, использующиеся отделами кадров в крупных компаниях. Некоторые даже предложили включать в любое резюме популярные в сфере, в которой идет поиск работы, ключевые слова. Только размещать их нужно обязательно самым мелким шрифтом и обязательно сделать белым цвет текста. Искусственные алгоритмы, в отличие от человека, смогут обнаружить их и автоматически пометят резюме как важное.