Французская технология интернета вещей станет национальным стандартом в России

В России подготовлен проект национального стандарта в области интернета вещей на базе французской технологии Sigfox. Ранее в России статус национальных стандартов в области интернета вещей уже получили технологии Nb-Fi и LoRaWanRu.

Новый российский стандарт в области интернета вещей

Технический комитет «Кибер-физические системы» при Росстандарте представил проект предварительного национального стандарта «Информационые технологии. Интернет вещей. Спецификация Sigfox». Об этом сообщает пресс-служба «Платформы НТИ» («Национальная технологическая инициатива»).

Речь идет о локализации в России французского стандарта беспроводного интернета вещей Sigfox. Технология относится к классу LPWAN (энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия). Данные технологии являются частью приложений для управления энергетикой, коммунальным хозяйством, транспортной инфраструктуры и находят свое применение в сельском хозяйстве, добывающей и нефтехимической промышленности и других отраслях.

Особенности технологии Sigfox

Для Sigfox наиболее перспективными рынка использования являются промышленная автоматизация, логистика и ритейл. Технология работает в безлицензируемом участке частотного спектра: для входящей связи используется 868,8 МГц, для нисходящей связи – 869,1 МГц. Максимальная мощность составляет 16 дБм (40 мВт), рабочий цикл – 1%.

Американский офис французской компании в области интернета вещей Sigfox

Особенностями стандарта Sigfox являются: открытость (легкость доступа к технологиям для разработки индивидуальных устройств, платформ и решений интернета вещей), бизнес-адаптивность (использование модели распределенного дохода между участниками решения по созданию сервиса), устойчивость (гарантия прозрачности передачи данных), долгосрочность (созданные на базе данного протокола решения рассчитаны на длительный жизненный цикл и соответствуют современным требованиям экологической безопасности и эффективны с точки зрения используемых ресурсов).

Что представляет из себя российская версия стандарта Sigfox

Национальная версия данного стандарта разработана Ассоциаций участников рынка интернета вещей и компанией «Энерго Капитал» - российским представителем Sigfox. Сейчас проект национального стандарта Sigfox выставлен на публичное обсуждение, которое продлиться до 28 января 2022 г. После этого документ пройдет согласование в Техническом комитете 194 «Кибер-физические системы» (создан в рамках НТИ и объединяет ведущие научные и общественные организации), а затем будет внесен на утверждение в Росстандарт.

Разработанный проект стандарта определяет сетевой протокол Sigfox, оптимизированный на национальном уровне для подключения автономных устройств к глобальной сети. Протокол использует ультра-узкую полосу частот, а также обеспечивает сверхнизкое энергопотребление оконечных устройств. В проекте национального стандарта установлены требования к нижнему уровню (оконечные устройства) и работе протокола Sigfox.

Какие стандарты интернета вещей уже утверждены в России

В 2019 г. Росстандарт утвердил первый в России национальный стандарт в области интернета вещей. Он был основан на базе технологии Nb-Fi, созданной российской компанией «Вавиот». Позднее в России был утвержден национальный стандарты для технологии LoRaWAN Ru (российская версия самого популярного стандарта беспроводного интернета вещей – LoRaWan).

В процессе утверждения находятся национальные стандарты, основанные на технологиях OpenUNB и OpenRAN. «В рамках внедрения цифровых технологий обеспечение открытости и совместимости различных типов M2M-устройств является ключевым фактором эффективности, поэтому для нас раскрытии протоколов и форматов данных традиционной является приоритетным направлением работы», - говорит председатель технического комитета 194 «Кибер-физические системы» Никита Уткин.

«Пополнение в российском семействе популярных дальнобойных протоколов с пониженным энергопотреблением позволит заказчикам выбирать решения, наиболее подходящие как по цене, так и по функционалу, а также повысит доверие к технологии и продукту, выполненному по открытому национальному стандарте, - заявил директор Ассоциации участников рынка интернета вещей Андрей Колесников. - Развитие национальных стандартов является наиболее разумным подходом, позволяющим одновременно обеспечивать максимальную технологическую открытость, присутствие большого количества конкурентных рыночных игроков и при этом соблюдать требования к локализации производства устройств микроэлектроники».

Недостатки Sigfox

В то же время, как отмечает руководитель проектов компании «Спектрум-Менеджмент» Вадим Поскакухин, у технологии Sigfox есть ключевой недостаток. «Данная система изначально спроектирована с участием централизованной базы данных для идентификации устройств, управляющей компанией Sigfox и размещаемой за пределами России, - говорит эксперт. - Соответственно, возникает трансграничная передача данных, что может нарушать российское законодательство. К тому же основные частоты для широковещательных каналов Sigfox, используемые в Европе и в большинстве других стран, в России не выделены для безлицензионного использования».

Поскакухин считает, что при стандартизации Sigfox в России следовало бы адаптировать стандарт для исключения данных рисков. так, например, для учета радиочастот в России стандарт LoRaWAN был внесен отдельный российский профиль.