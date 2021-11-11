Онлайн-кинотеатры нарвались на гигантские штрафы Роскомнадзора за мат и сцены секса в старом кино

Онлайн-кинотеатру Megogo грозит штраф до 1 млн руб. за постельные сцены и мат в российском фильме 16-летней давности. Его планирует выписать Роскомнадзор, напирая на то, что кинотеатр не «запикал» мат и не поставил на фильм плашку с нужным возрастным рейтингом. Другие кинотеатры тоже рискуют начать пополнять казну за свой счет, если будут нарушать закон подобным образом. Предупреждения получили ivi, Kion и Start.

Мат запрещен

Российский онлайн-кинотеатр Megogo получил протокол о неисполнении требований Роскомнадзора по устранению мата и сцен секса в предлагаемом пользователям контенте. Как пишут «Ведомости», регулятор составил протокол об административном нарушении по ч. 1 ст. 19.7.10-2 КоАП РФ.

Данная статья называется «Неисполнение владельцем аудиовизуального сервиса требований федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, об устранении нарушений законодательства России». Нарушение ее первой части грозит юрлицам, в том числе онлайн-кинотеатрам, штрафом до 1 млн руб.

В чем провинился Megogo

По информации издания, для составления протокола Роскомнадзор вызвал представителя Megogo. Как выяснилось, регулятор обнаружил «сексуальный контент» в фильме «Никто не знает про секс».

Это отечественная комедия, выпущенная почти 16 лет назад, в 2006 г. В этой картине эксперты регулятора обнаружили и мат, и «эксплуатацию темы секса».

Интим в кинофильмах дорого обойдется российским онлайн-кинотеатрам

Проблема кроется вовсе не в самом фильме, а в том, в каком виде он представлен на Megogo. До того, как кинолента обратила на себя внимание Роскомнадзора, ей был присвоен рейтинг «16+». Согласно действующему в России законодательству, контент, содержащий сцены секса и моменты, когда в кадре ругаются матом, должен иметь возрастную маркировку «18+».

Без вины виноватый

Как сообщает портал «Роскомсвобода», в Megogo недоумевают о причинах составления на сервис протокола о нарушении КоАП. По их словам, они устранили все нарушения законодательства, то есть «запикали» мат и поставили фильму «Никто не знает про секс» правильный возрастной рейтинг.

«Какие требования мы не исполнили – пока не совсем ясно», – сообщили представители Megogo.

Если штраф сервису все же будет выписан, то его размер будет сильно зависеть от того, кто именно его получит. Так, согласно КоАП, если его выпишут на руководителя компании (физлицо), то казна страны пополнится на сумму от 200 тыс. руб. и до 400 тыс. руб. Если же штраф будет составлен на юрлицо, то Megogo придется заплатить от 600 тыс. руб. до 1 млн руб.

Между первым и вторым перерыв небольшой

Megogo стал первым онлайн-кинотеатром, получившим протокол о нарушении КоАП за демонстрацию фильма со взрослым контентом без «запикиваний» и плашки «18+». Однако Роскомнадзор не намерен ограничиваться только лишь им.

По информации «Ведомостей», предписания по ограничению мата в предоставляемом контенте получили кинотеатры ivi, Kion и Start. В письмах им Роскомнадзор также потребовал уменьшить количество постельных сцен.

Что затеял Роскомнадзор

Отечественный регулятор интернета еще в конце октября 2021 г. высказался за запрет «взрослого» контента в онлайн-кинотеатрах. На заседании Общественного совета его представители выступили с предложением о полном запрете онлайн-кинотеатрам на использование нецензурной лексики. Эту информацию «Коммерсанту» подтвердил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

8 ноября 2021 г. «Ведомости» сообщили, что Роскомнадзор планирует добиться полной блокировки любого контента с «сексуальными девиациями и нетрадиционными сексуальными отношениями», имеющегося в отечественных онлайн-кинотеатрах. Регулятор предложил запретить такой контент на уровне закона, указав, что в настоящее время ознакомиться с ним могут не только взрослые, но также подростки и даже дети.

Также Роскомнадзор выступает за ограничение доступа россиян к порнографии. Еще летом 2021 г. регулятор предложил реализовать вход на порносайты через портал госуслуг.

Фильмы по подписке и по паспорту

Пока Роскомнадзор грозит онлайн-кинотеатрам поборами за сцены интима в кадре, «Лига безопасного интернета» полагает, что вход в такие виртуальные «заведения» следует сделать исключительно «по паспорту».

Как пишут «Известия», такое мнение выразила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина – 32-летняя дочь Елены Мизулиной, члена Совета Федерации. В ноябре 2021 г. она предложила ввести верификацию в кинотеатрах возраста пользователя, к примеру, через госулуги. Второй ее идеей была загрузка на сервер кинотеатра фотографии пользователя с паспортом в руках и отдельного снимка самого паспорта.

Екатерина Мизулина известна своими многочисленными идеями и предложениями по регулированию российского сегмента интернета. Так, в конце августа 2020 г. она потребовала замедлить скорость работы зарубежных социальных сетей и других веб-сервисов, если они не захотят регистрироваться в ФНС и платить налоги в российскую казну. Также она выступила за введение крупных штрафов для соцсетей за неудаление так называемого «деструктивного» контента.

В июне 2021 г. Екатерина Мизулина озвучила свои предложения по созданию в России обособленного интернета для школьников.