До конца 2024 г. РЖД заменят 50 классов зарубежного софта на российское ПО

До конца 2024 г. РЖД заменят 50 классов зарубежного софта на российское ПОРЖД собираются в течение трех лет достигнуть как минимум 70-процентного уровня импортозамещения по всем своим классам используемого ПО. Не считая тех, которые были замещены уже давно, таких классов в компании сейчас 50.
50 классов ПО на замену
«Российские железные дороги» (РЖД) планируют к концу 2024 г. исполнить поручение Президента России Владимира Путина, перейдя я на преимущественное использование отечественного программного обеспечения по всем его используемым в компании классам. Об этом в середине ноября 2021 г. во время своего выступления на ежегодном «CNews FORUM. Информационные технологии завтра» рассказал заместитель генерального директора РЖД Евгений Чаркин.
Он отметил, что в настоящее время утвержден план мероприятий компании по импортозамещению ПО. Его мероприятия детализированы по 50 классам программного обеспечения. В 2021 г. ход исполнения план был одобрен на заседании комитета по цифровой трансформации и инновационному развитию совета директоров РЖД.
Под преимущественным использованием подразумевается как минимум 70-процентное импортозамещение. К концу 2021 г. этот показатель должен быть достигнут по для 14 классов ПО, к концу 2022 г. — еще для 19 классов, через три года — по оставшимся 17 классам.
По словам Паршина, в этой работе РЖД тесно взаимодействуют с Минцифры и «Центром компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ», возглавляемом экс-замминистра связи Ильей Массухом.
«Для нас импортозамещение — это не просто дань моде, не просто процесс замены одного решения на другое решение, — говорит Паршин. — Это вызов с точки зрения получения дополнительного эффекта, дополнительной ценности для нас и наших клиентов».
Особенности процесса
Напомним, что свое поручение об импортозамещении в РЖД Путин дал еще в декабре 2017 г. По словам Чаркина, отказ от зарубежного софта в РЖД начался задолго до этого момента. В первую очередь компания обратила внимание на класс производственного ПО. Именно поэтому сейчас он уже давно замещен и в упомянутый перечень из 50 классов действующего плана не включен.
Презентация Евгения Чаркина (нажмите для пролистывания)
Текущее импортозамещение касается, например, систем ERP, документооборота, корпоративной отчетности, использования мейнфреймов и пр.
При этом проект по линии ERP топ-менеджер считает одним из самых нетривиальных — РЖД требуется в очень сжатые сроки сделать решение мирового класса, при том что в системах ERP в компании работает свыше 240 тыс. человек, и разнообразие и сложность связанных с этим процессов колоссальные.
70% — не предел
По заверению Чаркина, по ряду классов ПО останавливаться на 70-процентной отметке в ходе импортозамещения РЖД не намерены. План явно будет перевыполнен в части антивирусной защиты, почтовых систем и др.
«Понимаете, в чем нюанс. У нас огромное количество систем, которые формально не попадают в реестр отечественного ПО при Минцифры, но они написаны нашими внутренними разработчиками с использованием импортонезависимых технологий, — отмечает Чаркин. — Поэтому наша задача сделать так, чтобы они были признаны полностью эффективно российскими, попали в реестр».
Выступление Евгения Чаркина на CNews FORUM 2021
С другими аспектами выступления Евгения Чаркина на CNews FORUM, касающимися стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли, описания новых ИТ-сервисов РЖД и цифровых инициатив, перспективных технологий, цифровых двойников и пр., вы может ознакомиться по выложенным здесь презентации и видеозаписи.
История импортозамещения софта в РЖД
По данным РЖД, план по переходу на отечественное ПО, включенное в реестр при Минцифры, реализуется в организации с 2018 г. Проектным офисом, созданным для его реализации, организовано взаимодействие с отечественными компаниями по разработке в интересах РЖД информационных систем, не уступающих зарубежным аналогам в функциональности и надежности.
За прошедшее время было проанализировано и протестировано свыше 200 отечественных продуктов и платформ различного назначения, включая системы электронного документооборота и управления данными, EAM- и ERP-системы, офисные системы, антиспам-продукты и др. «Успешно прошедшие нагрузочное тестирование программные продукты одобряются для дальнейшей эксплуатации в информационной инфраструктуре холдинга», — говорится в сообщении РЖД.
По результатам выполненных в 2020 г. мероприятий, отечественное ПО было внедрено в общей сложности для более 277 тыс. сотрудников РЖД. Речь в том числе идет о системах бизнес-аналитики, управления данными и активами, а также системах электронной почты и антиспам-продуктах.
Как прошел CNews FORUM 2021
В 2021 г. CNews FORUM — крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти — успешно прошел в четырнадцатый раз. В силу известных ограничительных факторов организаторами был снова использован смешанный формат проведения мероприятия — значительная часть форума прошла в онлайн-режиме.
CNews FORUM 2021 собрал свыше 1000 участников. Было заслушано порядка 90 экспертных докладов. В сессионной части было проведено шесть тематических отраслевых секций: «ИТ в госсекторе», «ИТ в банках», «Облачные технологии», «Информационная безопасность», «ИТ в торговле» и «Цифровая трансформация».
Взгляд CNews на состояние ИТ-отрасли
В пленарной части CNews FORUM помимо Евгения Чаркина выступили глава Минцифры Максут Шадаев, его заместитель Максим Паршин, замглавы Минпромторга Василий Шпак, замгендиректора по операционной эффективности и цифровому развитию «Первой грузовой компании» Алексей Агапкин, вице-президент по ИТ «Евразхолдинга» Артем Натрусов, гендиректор «Скалы-Р» Виктор Урусов, директор по работе с ключевыми заказчиками Yadro Сергей Касаев и многие другие.