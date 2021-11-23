До конца 2024 г. РЖД заменят 50 классов зарубежного софта на российское ПО

50 классов ПО на замену

«Российские железные дороги» (РЖД) планируют к концу 2024 г. исполнить поручение Президента России Владимира Путина, перейдя я на преимущественное использование отечественного программного обеспечения по всем его используемым в компании классам. Об этом в середине ноября 2021 г. во время своего выступления на ежегодном «CNews FORUM. Информационные технологии завтра» рассказал заместитель генерального директора РЖД Евгений Чаркин.

Он отметил, что в настоящее время утвержден план мероприятий компании по импортозамещению ПО. Его мероприятия детализированы по 50 классам программного обеспечения. В 2021 г. ход исполнения план был одобрен на заседании комитета по цифровой трансформации и инновационному развитию совета директоров РЖД.

Под преимущественным использованием подразумевается как минимум 70-процентное импортозамещение. К концу 2021 г. этот показатель должен быть достигнут по для 14 классов ПО, к концу 2022 г. — еще для 19 классов, через три года — по оставшимся 17 классам.

По словам Паршина, в этой работе РЖД тесно взаимодействуют с Минцифры и «Центром компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ», возглавляемом экс-замминистра связи Ильей Массухом.

Евгений Чаркин: Импортозамещение — это вызов с точки зрения получения дополнительного эффекта для нас и наших клиентов

«Для нас импортозамещение — это не просто дань моде, не просто процесс замены одного решения на другое решение, — говорит Паршин. — Это вызов с точки зрения получения дополнительного эффекта, дополнительной ценности для нас и наших клиентов».

Особенности процесса

Напомним, что свое поручение об импортозамещении в РЖД Путин дал еще в декабре 2017 г. По словам Чаркина, отказ от зарубежного софта в РЖД начался задолго до этого момента. В первую очередь компания обратила внимание на класс производственного ПО. Именно поэтому сейчас он уже давно замещен и в упомянутый перечень из 50 классов действующего плана не включен.

Презентация Евгения Чаркина (нажмите для пролистывания)

Текущее импортозамещение касается, например, систем ERP, документооборота, корпоративной отчетности, использования мейнфреймов и пр.

При этом проект по линии ERP топ-менеджер считает одним из самых нетривиальных — РЖД требуется в очень сжатые сроки сделать решение мирового класса, при том что в системах ERP в компании работает свыше 240 тыс. человек, и разнообразие и сложность связанных с этим процессов колоссальные.

70% — не предел

По заверению Чаркина, по ряду классов ПО останавливаться на 70-процентной отметке в ходе импортозамещения РЖД не намерены. План явно будет перевыполнен в части антивирусной защиты, почтовых систем и др.

«Понимаете, в чем нюанс. У нас огромное количество систем, которые формально не попадают в реестр отечественного ПО при Минцифры, но они написаны нашими внутренними разработчиками с использованием импортонезависимых технологий, — отмечает Чаркин. — Поэтому наша задача сделать так, чтобы они были признаны полностью эффективно российскими, попали в реестр».

Выступление Евгения Чаркина на CNews FORUM 2021



С другими аспектами выступления Евгения Чаркина на CNews FORUM, касающимися стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли, описания новых ИТ-сервисов РЖД и цифровых инициатив, перспективных технологий, цифровых двойников и пр., вы может ознакомиться по выложенным здесь презентации и видеозаписи.

История импортозамещения софта в РЖД

По данным РЖД, план по переходу на отечественное ПО, включенное в реестр при Минцифры, реализуется в организации с 2018 г. Проектным офисом, созданным для его реализации, организовано взаимодействие с отечественными компаниями по разработке в интересах РЖД информационных систем, не уступающих зарубежным аналогам в функциональности и надежности.

За прошедшее время было проанализировано и протестировано свыше 200 отечественных продуктов и платформ различного назначения, включая системы электронного документооборота и управления данными, EAM- и ERP-системы, офисные системы, антиспам-продукты и др. «Успешно прошедшие нагрузочное тестирование программные продукты одобряются для дальнейшей эксплуатации в информационной инфраструктуре холдинга», — говорится в сообщении РЖД.

По результатам выполненных в 2020 г. мероприятий, отечественное ПО было внедрено в общей сложности для более 277 тыс. сотрудников РЖД. Речь в том числе идет о системах бизнес-аналитики, управления данными и активами, а также системах электронной почты и антиспам-продуктах.

Как прошел CNews FORUM 2021

В 2021 г. CNews FORUM — крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти — успешно прошел в четырнадцатый раз. В силу известных ограничительных факторов организаторами был снова использован смешанный формат проведения мероприятия — значительная часть форума прошла в онлайн-режиме.

Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на вопросы читателей CNews Замглавы Минцифры Максим Паршин рассказал о программе поддержки малого бизнеса в части софинансирования покупки российского ПО Замруководителя ДИТ Москвы Марина Тавадзе получила награду CNews в номинации «Поисково-аналитическая платформа: проект года» Замглавы Минэка Василий Шпак описал ведомственный проект, связанный с цифровизацией промышленности Гендиректор группы «Т1» Сергей Соловьев принял награду CNews в номинации «Компания года» Директор по внедрению цифровых решений «Мегафона» Владимир Гваришвили выступил с докладом «Бизнес в эпоху перемен: как заложить фундамент для успешного завтра» Лидер продуктового направления компании Sbercloud Михаил Тутаев получил награду CNews в номинации «Лучшая платформа корпоративных данных и глубокой аналитики» Лидер продуктового направления компании Sbercloud Михаил Тутаев рассказал о сервисах SberCloud.Advanced Замгендиректора по работе с госзаказчиками и цифровому развитию «Гознака» Виктору Барилкину была вручена награда CNews в номинации «Цифровая трансформация бизнес-модели: компания года» Вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин описал особенности цифровой трансформации северной столицы в целях устойчивого развития Начальник отдела ИБ и техзащиты информации службы информбезопасности Главного управления ИТ ФТС Кирилл Романов и коммерческий директор филиала «Газинформсервис» в Москве Александр Синельников на вручении награды CNews в номинации «Цифровая безопасность», учрежденной совместно CNews и «Газинформсервисом» Замгендиректора РЖД Евгений Чаркин обрисовал новые горизонты цифровой трансформации своей компании Председатель совета директоров Profindustry Сергей Барсуков принял награду CNews в номинации «Технологическое решение года в области ESG» Директор по работе с ключевыми клиентами UiPath Артем Виноградов описал взгляд своей компании на то, как организации подготовиться к новым вызовам CEO компании eXpress Андрей Врацкий принял награду CNews за инновации в корпоративной мобильной разработке Ведущий системный архитектор по сервисам IBM Cloud в России и СНГ Артем Носенко рассказал об успехах пользователей IBM Public Cloud Директор по маркетингу «Р7 офис» Нина Матвиенко получила награду CNews в номинации «Решение года для совместной удаленной работы» Директор по работе с ключевыми заказчиками Yadro Сергей Касаев описал особенности решений своей компании Награду CNews в номинации «Экспансия года» получила представитель компании iMind Валерия Мингова Гендиректор компании «Скала-Р» Виктор Урусов обрисовал эволюцию подхода к созданию платформ для высоконагруженных корпоративных и государственных информсистем Руководитель цента компетенций «Собственные продукты» компании «Т1 Консалтинг» Юрий Мацыгин принял награду CNews в номинации «Цифровизация в HR: прорыв года» Замгендиректора по операционной эффективности и цифровому развитию ПГК Алексей Агапкин описал цифровую трансформацию своей компании Замгендиректора по развитию бизнеса S7 Илья Лазарев, менеджер продукта логистической платформы S7 Михаил Данилов, CEO компании BSL Сергей Костин, технический директору BSL Иван Спиридонов получили награду CNews в номинации «ИТ-решение года для логистики первой и последней мили» Директор по маркетингу «СберМедИИ» Татьяна Смирнова получила награду CNews в номинации «ИТ-решение года в медицине» Вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов рассказал о ключевых задачах цифровизации своей компании ИТ-директор «Трансмашхолдинга» Анатолий Ушаков принял награду CNews в номинации «ИТ в промышленности» Управляющий директор по цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак выступил с докладом «Госкомпания без галстуков» Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на вопросы читателей CNews

CNews FORUM 2021 собрал свыше 1000 участников. Было заслушано порядка 90 экспертных докладов. В сессионной части было проведено шесть тематических отраслевых секций: «ИТ в госсекторе», «ИТ в банках», «Облачные технологии», «Информационная безопасность», «ИТ в торговле» и «Цифровая трансформация».

Взгляд CNews на состояние ИТ-отрасли

В пленарной части CNews FORUM помимо Евгения Чаркина выступили глава Минцифры Максут Шадаев, его заместитель Максим Паршин, замглавы Минпромторга Василий Шпак, замгендиректора по операционной эффективности и цифровому развитию «Первой грузовой компании» Алексей Агапкин, вице-президент по ИТ «Евразхолдинга» Артем Натрусов, гендиректор «Скалы-Р» Виктор Урусов, директор по работе с ключевыми заказчиками Yadro Сергей Касаев и многие другие.